Central visitará el sábado a River con ausencias relevantes. El técnico Ariel Holan decidió prescindir de los jugadores que no se encuentren en plenitud física y así quedó relegado Juan Giménez, es improbable que reaparexca Federico Navarro y hay dudas sobre las presencias de Facundo Mallo y Carlos Quintana. Se confirmó que el miércoles 9 de abril el canaya debutará en Copa Argentina por los 32avos de final.

Holan cree que Juan Giménez no está ofrecimiento en el rendimiento físico que puede lograr y decidió apartarlo del equipo. El juvenil no hizo pretemporada por disputar el Sudamericano Sub 20 con el seleccionado. A su regreso al club fue siempre considerado por el entrenador canaya. Hasta ayer, que Holan decisión que el defender realice, al menos, dos semanas de trabajos físicos para mejorar su rendimiento en cancha. Giménez no jugará con River ni con Vélez, y quizá tampoco estará en el debut del equipo en Copa Argentina.

Su reemplazante debería ser Mallo, pero Holan no lo tiene claro aún. El defensor se lesionó en el clásico y su recuperación llevó más tiempo de lo pronosticado. Mañana el técnico canaya exige al zaguero central uruguayo para definir su vuelve, como se espera, en el partido del sábado a las 21 en el Monumental. Una situación similar atraviesa Quintana, en duda por una contractura que acusó en el partido con Gimnasia y Esgrima.

La vuelta de Federico Navarro, en cambio, es improbable que se produzca ante River. El ex Talleres sufrió una lesión muscular hace diez días, su recuperación reclama por más días de trabajo diferenciado y el técnico canaya no dudará en mantener al volante fue del equipo otro partido más.

Lo que tiene resuelto Holan es que en ataque Sebastián Ferreira mantendrá la titularidad. Pero recién mañana habrá ensayo de fútbol en Arroyo Seco dado que hoy se espera el regreso de Agustín Sández y Jaminton Campaz, quienes anoche jugaron fecha de Eliminatorias. El defensor de la selección de Paraguay y el delantero de Colombia serán titulares ante River más allá de los diez días de ausencia en los entrenamientos en Arroyo Seco.

Holan decidió priorizar la condición física de los jugadores en las próximas semanas dado que quiere al equipo en plenitud para jugar en mayo los octavos de final del torneo Apertura, la cual tiene muchas chances de acceder, y a su vez dar inicio a la participación del club en Copa Argentina. La organización del torneo federal confirmó el estreno de los auriazules para el miércoles 9 de abril ante Los Andes en Santa Fe, cancha de Unión, o en San Nicolás. La sede y el horario se confirmará en los próximos días por parte de la organización.