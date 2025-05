El jefe del PRO bonanerense, Cristian Ritondo, reunirá este jueves a los intendentes amarillos (y alguno amarillo-violaceo) para ponerlos al tanto del estado de las negociaciones con La Libertad Avanza y comenzar a cranear los candidatos para las listas de las ocho secciones electorales que deberán negociar con los enviados de Karina Milei. En algunos casos, podría haber incorporaciones del radicalismo, algo que Maximiliano Abad comenzó a hablar con otro vértice del triángulo de hierro. No obstante, se reunieron 28 intendentes radicales y se escucharon allí algunas voces discordantes con esa estrategia. ¿Y Mauricio Macri? De viaje, gracias. Pero todo indica que cuando retorne, el expresidente deberá encarar la dificil tarea de convocar a la cúpula del PRO y escuchar todos los reproches que se ahorró con su rápida huida. También le queda pendiente sentarse con su primo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y ver si definen cambios en el gabinete o una estrategia para octubre en la Ciudad.

Ritondo junto a Diego Santilli tienen pensado encarar un encuentro con los principales dirigentes del PRO bonaerense, entre ellos buena parte de sus intendentes. Les traerán los detalles del encuentro que tuvieron en Casa Rosada con Karina Milei y Sebastián Pareja y comenzarán a discutir las listas en los ocho distritos electorales para la elección de septiembre, que es lo primero que tienen que acordar con el oficialismo. Allí buscarán llevar los candidatos que pueden aportar para el Congreso provincial, los concejos deliberantes y los consejos escolares.

En esa negociación, Ritondo va a intentar contrapesar a la derrota territorial en Ciudad de Buenos Aires el peso de la estructura del PRO en provincia de Buenos Aires, que está mucho más desarrollada que la de LLA. “El PRO tiene muchos y valiosos dirigentes, intendentes, legisladores, estructura partidaria para fiscalizar, y LLA tiene una marca que tracciona votos", resumió Ritondo en sus últimas declaraciones. “Vamos a ir juntos y vamos a construir una alternativa para 2027 que permitirá recuperar para los bonaerenses políticas públicas de calidad”, remarcó Ritondo, como para dejar en claro que el acuerdo no es transitorio sino que es el comienzo de un camino juntos.

A la reunión irán, entre otros, los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Ramón Lanús (San Isidro), que están entre los más entusiastas con el acuerdo. Pero también irán aquellos que están más en la línea de Jorge Macri, como Soledad Martínez (Vicente López); Pablo Petrecca (Junín) y Javier Martínez (Pergamino), por mencionar solo tres.

Radicales en disputa

No es el único grupo de intendentes que está en pleno debate sobre una alianza con LLA. Ritondo abrió la posibilidad de sumar a los radicales, lo que va a depender de cada distrito. Pero el miércoles se reunieron en La Plata 28 intendentes radicales. Allí se escucharon algunas voces que resisten un acuerdo con Milei. Quien busca avanzar en ese sentido es el dirigente de la UCR bonaerense Maximiliano Abad. Hace algunas semanas, tuvo un encuentro con Santiago Caputo, el titular del bloque libertario de Diputados a nivel provincial, Agustín Romo, y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien suena como candidato en la tercera sección electoral.

Romo, se sabe, viene presionando para que el PRO se fusione en el Congreso provincial: "Hace ya bastante tiempo que venimos trabajando juntos con el PRO y un sector del radicalismo en un montón de cuestiones legislativas. Vamos a tener que confluir todos en el mismo bloque”, dijo esta semana.

No obstante, fue una charla con el vértice del triangulo de hierro que no maneja los acuerdos electorales. Todavía no tuvo un encuentro con el lugarteniente de Karina Milei, Sebastián Pareja. Según dejaron trascender en su entorno es porque no los radicales no vinieron al pie. Pareja está convencido de que van a venir.

Con la frente marchita

Macri, en tanto, se mantiene lejos de las negociaciones, de viaje por Arabia Saudita. Es probable que aun habiendose quedado en la Argentina lo mantuvieran lejos. El ex presidente ya dio el visto bueno para que Ritondo y Santilli negocien y no esperan que tenga más intervención en el acuerdo. Con su liderazgo golpeado por la derrota en el bastión del PRO, a su retorno le espera una reunión de la cúpula del PRO donde no faltarán los reproches.

Hasta la derrota, Macri todavía barajaba la posibidad de ser candidato a senador en octubre. No es que tuviera muchas ganas (lo aclaró en varias oportunidades), pero sin él en la boleta la marca PRO languidecía (como demostró la lista encabezada por Silvia Lospennita). ¿Se arriesgará ahora a competir en octubre? O promoverá la rendición final, que sería una lista conjunta con LLA donde Patricia Bullrich encabece la boleta. Nada quieren decir hasta que vuelva de su viaje. Pero si las chances eran bajas, ahora son casi nulas.

También deberá encarar otra charla con Jorge Macri, a quien le reclamaron cambios de gabinete (y se negó) y que revea la estrategia de alianzas para octubre. Por ahora, el jefe de Gobierno tuvo que soportar sin decir nada el gesto del presidente Milei de negarle el saludo y luego saliera a cuestionarlo por redes. También vio como los negociadores del PRO en la Rosada hacían lo posible por no defenderlo. Habrá que ver como repercuten esos destratos en las negociaciones futuras.