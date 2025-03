Mauricio Macri visitará Córdoba en un momento convulsionado del PRO, donde viene recibiendo críticas por haber intervenido el partido y también presiones para acordar con La Libertad Avanza en esa provincia. Un grupo de dirigentes le mandó una carta por redes al expresidente, en la que le reclamaron que no se alíe con el radicalismo de Rodrigo De Loredo sino con las fuerzas de Karina Milei. Las presiones vienen, por supuesto, de los sectores asociados a Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad tiene previsto primerearlo a Macri: viajará Córdoba un día antes que él y tendrá actividades como funcionaria, pero también partidarias.

Golf e internas

Mauricio Macri alterna entre recorridas porteñas como posible candidato en octubre -como la que hizo ayer- y actividades por las distintas provincias como líder del PRO nacional. El viernes irá a Córdoba, la provincia que alguna vez dijo que era su lugar en el mundo y que no quiere perder a manos de Milei. Fue invitado por Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. El exmandatario dará una charla en la tarde del viernes y luego se dedicará unos días a descansar y jugar al golf.

Un dato curioso: Macri compró un terreno en un country en Mendiolaza, donde gobierna la intendenta PRO Adela Arning, que es de la línea del expresidente. No obstante, el encuentro partidario que programó lo hace lejos de allí, en una estancia en La Calera. Las malas lenguas dicen que el exmandatario le soltó la mano luego de que los vecinos están avanzando en juntar firmas para un proceso de revocatoria de su mandato. "Ella creía que la iba a ir a apoyar en este difícil momento, y se va lo más lejos posible", indicaban en el PRO Cordobés.



Aunque dedicará su fin de semana al golf, las cosas en el partido cordobés no parecen estar para descansos. Luego de pelearse con el presidente del PRO cordobés, Oscar Agost Carreño, Macri intervino el partido y puso al frente a Laura Alonso, la vocera del Gobierno porteño. Esto ocurrió después de que Agost Carreño decidiera en el Congreso no integrar la bancada del PRO, sino irse a la de Encuentro Federal. Agost Carreño presentó un recurso de nulidad en la Justicia nacional electoral. Su sector viene acusando a Alonso de dejar abandonado el partido, de no contestar ni los oficios judiciales de elecciones pasadas. Plantean que su único objetivo es ponerle la firma a la lista oficial del PRO que decida Macri.



Luego de la ruptura con Luis Juez, Macri intenta reflotar un acuerdo con la UCR de Rodrigo de Loredo, si es que el radical no consigue lugar en las listas de La Libertad Avanza. No obstante, esa opción (una alianza con los radicales y no con Karina Milei) es fuertemente resistida por los sectores que responden a Patricia Bullrich.



La ministra de Seguridad lo va a primerear a Macri en la visita a Córdoba. Si bien viaja con una agenda vinculada al ministerio de Seguridad, la realidad es que se va a hacer tiempo para encuentros partidarios. El objetivo es uno solo: forzarle la mano a Macri para que vaya a un acuerdo con LLA. En esa interna, el PRO está dividido: por ejemplo, si se diera una ruptura, Laura Rodríguez Machado quedaría del lado de Bullrich y Soher El Sukaría, del de Macri. Hay quienes ya suponen que el PRO irá partido en dos listas, como ocurrió en Santa Fe y ocurrirá en CABA (la lista oficial del PRO, por un lado, y los de Bullrich con LLA, por el otro).



Tienes un E-Mail

Si bien falta para el cierre de alianzas (es recién en agosto), el expresidente tuvo ya los primeros avisos de que la discusión no será fácil. Le mandaron una carta por redes la senadora Carmen Álvarez Rivero y el dirigente Sebastián García Díaz

"Querido Mauricio Macri", empieza la misiva, que no lo trata nada bien. "Nos unimos al PRO, no cuando estaba lleno de aplausos sino en el 2020 convocados por Patricia Bullrich cuando se había perdido la elección de 2019. Dejamos nuestro propio partido provincial con el que habíamos sido aliados con vos en tus comienzos en el 2007", le recuerda. "Pero realmente el PRO Córdoba ha sido una gran decepción. Con muchos dirigentes que te seguían, pero que eran y son mediocres y traidores", le reprochó. "Apoyamos la intervención creyendo que podía ordenarse tanta decadencia. Pero la interventora no vino nunca", le cuestionaron a Laura Alonso.

"Hace falta liderazgo y mano firme para llevar al PRO en Córdoba a un acuerdo con LLA, sin que eso suponga diluir el partido en los nuevos vientos que allí soplan. Pero tenemos la presunción de que no lo harás. Que mantendrás todo en veremos hasta último momento, para digitar las listas según conveniencias que no tienen que ver con Córdoba. Podría ocurrir que si no te dan lo que querés en CABA o GBA entregues Córdoba en una alianza con el radicalismo o incluso con el peronismo", le siguieron reprochando. Y le pidieron un encuentro para que escuche sus críticas cara a cara.

Habrá que ver si Macri tiene tiempo para recibirlos entre hoyo y hoyo.