El Foro de Intendentes de la UCR sentó posición respecto a la discusión electoral provincial y mediante una carta dirigida al gobernador pidió que la Legislatura avance en la suspensión de las PASO y que el Poder Ejecutivo defina desdoblar las elecciones en Buenos Aires.

Si bien Axel Kicillof ya convocó a Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para el 13 de julio, el Ejecutivo expresó su intención de que se den de baja, tal como pasó a nivel nacional y en otras jurisdicciones del país. Esa definición depende de la Legislatura, que desde hace tiempo viene dilatando las decisiones al respecto.

"El contexto de esta Argentina del 2025 y la suspensión de las PASO a nivel nacional ofrecen el escenario ideal para tomar dos decisiones trascendentes para la vida de los bonaerenses", dijeron los 27 intendentes que integran el Foro de Intendentes Radicales. Esas dos opciones comprenden la suspensión en la Provincia y así "evitarles un gasto extraordinario a los ciudadanos", como también desdoblar la fecha de la elección.

El grupo liderado por Maximiliano Suescún (Rauch) agregó, además, que "el Poder Ejecutivo provincial debe dar certidumbre sobre el cronograma electoral y promover la autonomía política e institucional de la provincia". Por eso, reclamaron que el Legislativo y el Ejecutivo aceleren en la toma de decisiones.

Sin embargo, las hay diferencias en el seno del partido centenario. De hecho, la línea de legisladores que responde al actual presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad, se habían manifestado en contra de suspender las primarias. "Respetamos la autonomía del Foro, pero nosotros ya dijimos que es responsabilidad del gobernador y del partido oficialista enviar proyecto y cronograma electoral completo, después debatimos lo que quieran", lanzó una espada legislativa boinablanca a Buenos Aires/12.

"Si el desdoblamiento tiene que ser acompañado de la suspensión de la PASO como lo expresan los intendentes, es algo que hay que analizar", lanzó fuera de micrófono otro legislador, que no le cerró la puerta a un cambio de rumbo en el voto.

En la Legislatura, avances a paso lento

Se suponía que el jueves 27, día en que fue convocada una sesión en la Cámara de Diputados, se trataría el tema a partir del proyecto que presentó la diputada del Movimiento Derecho al Futuro, Susana González.

El articulado propone "suspender por única vez y durante el año 2025" las PASO modificar los plazos que serán aplicables por única vez para las elecciones generales de este año, considerando primero que la convocatoria para las elecciones será hecha por el Poder Ejecutivo con no menos de 100 días de anticipación a la fecha que se señale para los comicios.

También agrega que la solicitud de reconocimiento de alianzas deberá ser efectuada hasta 80 días antes de la fecha establecida para la elección general y que la presentación de listas a la Junta Electoral deberá ser realizada con una anticipación de por lo menos 70 días a la fecha del acto. Finalmente, postula que la presentación de boletas deberá ser efectuada con una anticipación de por los menos 50 días a la fecha del acto electoral.

Ahora esa idea se puso en duda dado que la pretensión de Unión por la Patria fue que pase por las comisiones. Con la negativa de la UCR a no convocar a la reunión de Reforma Política y del Estado si no acude el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, esa opción se ve más lejana.

Un entendido del peronismo señaló a este medio que, además del paso en la comisión de Asuntos Constitucionales que se dio en la tarde del martes y que tuvo apoyo de todas las tribus de UxP, también se podría recurrir a un encuentro conjunto entre las de Legislación General y Presupuesto. Eso estiraría la definición más allá del jueves. Por caso, en el Senado se prevé una sesión ordinaria para el 3 de abril. Ahí podría haber una doble jornada en la Legislatura. Todo abierto.

“Estamos esperando que nos digan cuando apretamos el gatillo para que estos compañeros expliquen el trasfondo de estas maniobras insólitas”, lanzaron desde el kicillofismo, desde donde renegaron que el Frente Renovador haya presentado un proyecto para suspender las PASO hace 5 meses y no haya habido movimientos recientes al respecto.

Desde la oposición miran más allá. “Lo de las PASO sí o no es la nada, tienen de rehén el proyecto porque se espera otra cosa”, lanzó un senador que tiene buen diálogo con todas las tribus. El punto en cuestión es el desdoblamiento.

“Lo que tenemos hoy es la necesidad de adecuarnos y de atajar el desastre electoral que generó Milei. Yo estoy llevando una conversación con todas las fuerzas políticas y, por supuesto, con nuestro espacio también, para ver cómo hacemos para que la gente sepa que está votando y pueda hacerlo de manera ágil, transparente, conveniente”, dijo Kicillof desde La Plata, donde ratificó el pedido para suspender las PASO.

El mandatario destacó que eso “viene atado también al resto del cronograma electoral, así que estamos tratando de llegar a una solución” y recordó que es su responsabilidad fijar el cronograma electoral, aunque “eso no quiere decir que yo lo quiera hacer de manera intempestiva”.

“Por supuesto que hay opiniones diversas. No me voy a hacer el tonto con esto. Tanto en la oposición como dentro de nuestra fuerza política hay diferentes opiniones de cómo hacemos para solucionar los desastres que generó Milei. Así que lo vamos a trabajar y esperamos que prontamente haya una solución”, añadió.

Mientras tanto, los intendentes que se alinean en el flamante Movimiento Derecho al Futuro preparan un documento en el que pedirán a la Legislatura por definiciones en relación a las PASO y, especialmente, el desdoblamiento. El martes al mediodía hubo un almuerzo en la residencia del gobernador que nucleó a la vicegobernadora, Verónica Magario; ministros e intendentes del conurbano como Fernando Espinoza, Julio Alak y Andrés Watson, entre otros.

La re-reelección, el otro tema

En el mismo paquete de reformas también se metió el tema del destino de la ley que limita las reelecciones de legisladores e intendentes. El tema “sobrevuela como un buitre”, tal describió un diputado de la oposición que se niega a una modificación de la norma.

Mientras algunos sectores piden que sea el Poder Ejecutivo el que lleve adelante el tema, desde calle 6 reniegan de esa idea argumentando que el gobernador es el único que no tiene reelección y que ya expresó su apoyo a la reelección indefinida.

Una propuesta que se deslizó desde el Frente Renovador fue que sean los intendentes y legisladores afectados los que recurran a la Justicia para poner un fin a la historia. Esa propuesta no encontró retorno en el Poder Ejecutivo. “No la vemos”, dijeron.

Según se acordó en una cumbre que se desarrolló a fines de enero en Villa Gesell de la que fueron parte el gobernador Kicillof, sus ministros y 35 intendentes de Unión por la Patria, la encargada de llevar adelante las conversaciones y la búsqueda de las voluntades para modificar la normativa será la vicegobernadora.

“No vamos a envolver al gobernador en esta discusión, seremos los intendentes los que hablaremos con nuestros legisladores para ver cómo salimos de esta encrucijada”, dijo un alcalde a este medio. Finalmente, no avanzó el plan.

Además en la Legislatura hay opiniones dispares sobre el tema. Por caso, desde los bloques del PRO, de La Libertad Avanza y de Unión, Renovación y Fe señalaron estar en contra de una posible modificación de la norma. En el poroteo, al día de hoy no dan los números.

“Es poner a todos en la línea de tiro mediática, yo no sé si no lo entienden o no les importa”, se quejó a este medio un experimentado hombre de la política y que conoce bien el paño.