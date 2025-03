El proceso de elección de nuevas autoridades del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) está en marcha. Más de 480 comunidades indígenas de la provinci eligieron a sus congresales el último 8 de marzo. Estas personas tendrán la tarea de seleccionar, el próximo 12 de abril, a los y las vocales que ejercerán su representación en el Instituto.

Sin embargo, en Misión Chorote 2, de la ciudad de Tartagal, surgieron quejas sobre el proceso eleccionario, lo que ha llevado a integrantes de la comunidad a marchar a la capital salteña para visibilizar sus reclamos, que incluyen demandas sociales relacionadas con viviendas, trabajo y cloaca y la personería jurídica que aún no se les ha entregado.

Misión Chorote 2 se ubica al costado de la ruta nacional 34. Tras la aceptación de una impugnación de la primera elección, se volvió a realizar la asamblea para la elección de congresal el 22 de marzo último. Ahora el candidato a congresal Luis Alberto Gómez, quien había ganado el 8 de marzo, señala irregularidades ya que fue notificado un día antes de la impugnación y de que se haría otra elección. Desde el lunes último está marchando a pie desde Tartagal hacia la capital salteña, acompañado por el cacique, Claudio García, y otras personas, para hacer oir este reclamo y otros puntuales.

Gómez dijo que alrededor de 50 miembros de Misión Chorote 2 están caminando hacia la ciudad de Salta, vienen deteniéndose en algunos lugares, ya que el clima está lluvioso y peregrinan junto a niños y niñas.

Nueve pueblos originarios reconocidos por la ley provincial N° 7.121 renovarán autoridades en el IPPIS. El 12 de abril se realizarán 9 asambleas en Tartagal y en la ciudad de Salta, para elegir a los vocales que integrarán el Consejo Directivo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta.

La primera instancia local, permite el acompañamiento del Estado para que las comunidades habilitadas puedan ejercer su derecho a elegir a sus representantes en el Instituto. Con la definición de sus congresales, el Tribunal continuará formalmente con el proceso electoral que culminaŕa el próximo 12 de abril.

"Sandra Ruiz, de la junta electoral, violó nuestros derechos porque nosotros estábamos en desacuerdo de hacer una votación", dijo Gómez a Salta/12. Las quejas de este candidato también apuntan contra la actual vocal del IPPIS, Sandra Pisco, ya que ella impugnó la primera elección y en la segunda fue elegida como congresal.

Gómez dijo que Pisco impugnó la elección del 8 de marzo diciendo que él no era de Misión Chorote 2. El referente dijo que esto no es cierto. "Tengo el documento. Le hice ver a Sandra Ruiz", sostuvo.

Además, Gómez dijo que Pisco no se había presentado como candidata a congresal sino su yerno, que no se volvió a presentar en la segunda elección. También mencionó que la mayoría de las personas de la comunidad, que tiene alrededor de 60 miembros, optaron por no convalidar la segunda elección. "Siete personas han firmado, diciendo, que se han presentado en asamblea", recalcó; aseguró también que son familiares de Pisco.

Entre sus quejas, Gómez mencionó que en esa segunda elección le negaron la entrada a un periodista, con cuya cobertura se esperaba garantizar la transparencia de este proceso.

"Para nosotros no es válido. Es una vergüenza lo que se hizo", dijo Gómez. Además, indicó que tampoco se respetaron los horarios previstos. Aunque él realizó una impugnación de la segunda elección, todavía no obtuvo respuestas. "Queremos que los funcionarios, bajen, que nos den una solución a lo que pasó", reclamó.

Asimismo, Gómez dijo que están marchando a la capital con otros reclamos, piden trabajo, vivienda y cloacas, "vivimos hace 60 años y no tenemos donde hacer los pozos", manifestó.

El gobierno informó que los operativos de apoyo y asesoramiento en el marco del proceso eleccionario de renovación de autoridades del IPPIS fueron realizados por agentes y funcionarios de los ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo; Salud Pública; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Social, que integran el Tribunal Electoral y de Garantías (TEG), a cargo de la secretaria de Gobierno, Paula Benavides. Las acciones se iniciaron con la distribución de actas de escrutinio y la capacitación a veedores desde fines de febrero y hasta los días previos a la fecha de elecciones comunitarias, para preparar los comicios.

Durante la jornada del sábado 8, tanto los funcionarios que conforman el Tribunal como el cuerpo de veedores -integrado por agentes de APS, docentes, auxiliares bilingües en su mayoría y eventualmente agentes de seguridad- proporcionaron asistencia a cada una de las comunidades que estuvieron organizadas en 9 zonas para la jornada electoral.