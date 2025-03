Con el pasaje marcado para jugar la Copa del Mundo de 2026, luego de una noche inolvidable repleta de fútbol y emociones a gran escala, la Selección Argentina ya tiene su hoja de ruta de cara al futuro. En principio, quedan cuatro fechas para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, Y el equipo que dirige Lionel Scaloni las cubrirá enfrentando a Chile en Santiago (jueves 5 o viernes 6 de junio), Colombia (martes 10 en el Monumental), Venezuela (jueves 11 o viernes 12 de septiembre también en el Monumental) y Ecuador (martes 16 en Quito).

Según algunos trascendidos, Scaloni podría dedicar esas fechas a evaluar algunos jugadores que han tenido pocas oportunidades hasta el momento y que podrían formar parte de la convocatoria final para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. Esos futbolistas en su mayoría se desempeñan en Europa ya que en el radar del entrenador parecen haber pocas señales para los que juegan en el medio local.

Luego de la última jornada de las Eliminatorias, entre el 6 el 14 de octubre y el 10 y 18 de noviembre habrá dos fechas FIFA para la concertación de amistosos preparatorios. Pero como para esa fecha, Europa estará jugando su clasificación para la Copa del Mundo, es muy probable que la Selección vuelva a enfilar rumbo a Asia donde pagan millones de dólares con tal de ver a los campeones del mundo y bicampeones de América y hay importantes sponsors regionales.

En estos meses, es posible también que Scaloni empiece a tener mucho más en claro si el capitán Lionel Messi está dispuesto a hacer el último esfuerzo físico y mental de su carrera para convertirse en el único jugador de la historia del fútbol que participó de seis Copas del Mundo. Animal competitivo por naturaleza y comprometido a fondo con el destino de la Selección, será Messi y nadie más que él quien tome esa decisión. Rodeado sólo del consejo de su padre Jorge, su madre Celia y su esposa Antonela.

Messi cumplirá 39 años durante la disputa de la Copa del Mundo y dependerá básicamente de las respuestas que su físico le vaya dando en los partidos que jugará para Inter Miami por la MLS de los Estados Unidos, las copas de la Concacaf y el Mundial de Clubes. La fatiga acumulada por la sucesión de juegos y viajes puede resultarle en contra y quizás haya que pensar en un Messi que no participará de todos los minutos de todos los partidos. Y que hasta puede arrancar como suplente. Scaloni sabe que la decisión no está de su lado y que el supercrack rosarino se pondrá o se sacará solo de la Selección. El técnico ya sabe como reemplazarlo.

Aunque Fifa rodavía no lo oficializó, en la primera quincena de diciembre se hará el sorteo del programa de partidos del Mundial en una ciudad estadounidense que podría ser Nueva York o Las Vegas. Lo notable del caso es que en esa fecha, todavía no estarán definidos los cuarenta y ocho países participantes. La nómina terminará de cerrarse recién en marzo de 2026 cuando se jueguen los playoffs europeos que definirán cuatro plazas y los repechajes intercontinentales. En esa ventana, Argentina tratará de jugar ante España la finalísima intercontinental que por ahora no ha encontrado lugar en la agenda. Y que podría implicar el enfrentamiento entre las dos mejores selecciones del momento.

Al igual que en la Copa América, en el Mundial la Selección Argentina instalará su cuartel general en el campus del Inter Miami y viajará a cada ciudad el día previo a cada partido. Otro dato que FIFA no ha oficializado es la cantidad de jugadores que podrán convocarse. Por lo que se sabe, se mantendrán los 26 que fueron habilitados para el Mundial de Qatar teniendo en cuenta que la Copa durará 38 días y habrá 40 partidos más de los que se jugaron en la última edición. Sin que esto implique los cuatro primeros vayan a jugar más que los siete encuentros que vienen disputando hasta el momento.