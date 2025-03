TEHUEL PRESENTE: JORNADA DE SENSIBILIZACION

Este miércoles tendrá lugar la "Jornada de sensibilización: Tehuel presente" conmemorando un nuevo cumpleaños de Tehuel de la Torre, compañero trans desaparecido cuando fue a buscar trabajo en el 2021. A cuatro años de su desaparición la comunidad continúa incansablemente pidiendo justicia por Tehuel. Habrá muestras de artes visuales, poesía y música en vivo con la participación de su madre Norma Nahuelcura, Kei Castillo, activista en deporte diverso, el gestor cultural y poeta Gaita Nihil y Flavia Centurión, abogada del caso. Organiza: “Familiares y Amigxs de Tehuel de la Torre”. Miércoles 26 de marzo desde las 17:30 en el Palacio Municipal de San Vicente, salón "Dr. Gaetani", Av. Sarmiento 39, San Vicente, Provincia de Buenos Aires.

VISIBILIDAD TRANS POR LA MOCHA

En el marco del Día de la Visibilidad Trans se viene un encuentro en la casita para celebrar una jornada a beneficio del Bachillerato Popular Mocha Celis. Tocan en vivo Los Besos, habrá lecturas a cargo de Vir del Mar y Gabriela Borrelli y como siempre, barra de bebidas, comidas y picoteo en la vereda. Colaboración sugerida $10.000, al alias: mochacelismp. Ingreso por orden de llegada hasta agotar capacidad. Lunes 31 de marzo a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

FIESTAS

Club 69 Súper Sábado. Otra oportunidad para ser parte de la fiesta queer junto a las estrellas asiduas del Club y unas cuantas sorpresas comandadas por el ballet irreverente de bailarinxs, performers, drags y los Live Shows de la Compañía Inestable del Sixty Nine! Sábado 29 de marzo a las 23:59 en Niceto Club, Av. Niceto Vega 5510.

La Warhol. Baile toda la noche junto a una catarata de hitazos, barra de tragos, hosteo de diosxs que lo dan todo, cachengue, disfraces, sorpresas e invitades. Pista 1: Temazos Pop & Clásicos infaltables, Reggaeton rkt & Kchengue y en la pista 2, joyitas, hitazos y actuales del Pop. Viernes 28 de marzo desde las 23:59 en Chacabuco 947.

TERTULIAS

La Trolx. Un encuentro de fiesta, bingo queer, juegos, Drag Show, Dj Set y premios con la presencia de Pixel Glitcher, Mati de la Cruz, Nikkita Rouge, Charlee Espinosa y muches más. Barra de bebidas y comidas con promos especiales. Domingo 30 de marzo desde las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TEATRO

El David marrón. Nueva función del unipersonal escrito y protagonizado por David Gudiño con la dirección de Laura Fernández: a partir del encuentro sexual en el baño de un museo y el arte hegemónico circundante, David, en tono de comedia confesional, da cuenta de riesgos y consecuencias de existir en un país cuyo racismo y odio estructural se encuentra más presente que nunca. Mientras tanto, lleva a cabo su objetivo de profanar la escultura del "David" de Miguel Ángel. Jueves 27 de marzo a las 20 en Dumont 4040, Santos Dumont 4040.

Algo lindo del horror. Última función de la temporada de la obra de Jorge Thefs: un recital performático documental sobre la vida de Mariana Cumbi Bustinza, atravesado por la poesía y el epistolar de su padre: los límites del cuerpo, el barrio, la violencia y la droga convocan, pero también los amores, sus amigos, su hijo, el teatro y la navidad. Sábado 29 de marzo a las 21 en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Av. Corrientes 2038.

Vestido de mujer. Volvió la obra que surge a partir de la poética de Francisco Pesqueira y la dramaturgia de Emiliano Samar: un espectáculo que rinde homenaje a Alfonsina Storni, Cris Miró, Raffaella Carrá, Camille Claudel, Rosa Parks, Carmen Amaya, Lola Flores, Chavela Vargas y Camila O’Gorman, con la interpretación de Ana Padilla, Claudia Pisanu, Gabriela Villalonga, Guadalupe D´Aniello, Jazmín Ríos, Paula Basalo y Yamila Ulanovsky. Domingo 30 de marzo a las 18:30 en el Patio de Actores, Lerma 568.

Salí de acá! Última función de la temporada de la obra teatral del dramaturgo y director Galo Ontivero que explora, mediante una mujer viuda al final de su vida, el deseo lésbico como refugio de la heteronormatividad. Sábado 29 de marzo a las 18:30 en Abasto Social Club, Yatay 666.

RECITALES

Todas las maricas que no fui. Un concierto de canciones y una performance musical y dramatúrgica por Nicolás Pita, que sigue el paso de las infancias y adolescencias queer silenciadas por los modos opresivos del sistema patriarcal a través de canciones y escenas teatrales, con un recorrido desde el drama de la opresión, hacia la celebración y el orgullo. Viernes 28 de marzo a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Elda y Lulú. Se presentan en vivo con su show de tango junto al piano y el bandoneón de Seba Zasali. Viernes 28 de marzo a las 21 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires renueva sus contenidos acorde al nuevo sistema de sonido Hi Fi de colección y continúa con los ciclos "Círculo de Sonido", este viernes con la presentación de Solimano / Pato Mallet, y "Artlab en vivo!" el sábado junto a Chiri / Santiago Uribe. En la Galería se puede ver la muestra internacional BLCK SUN, un trabajo de Amiangelika & 1100 con la dinámica dupla artística con base en Reino Unido. De miércoles a sábados desde las 19, la Galería da lugar a su listening bar, con cócteles de autor. Además, en el ciclo "Discos en Hi Fi" este miércoles sonará el disco de Miles Davis "Kind of Blue", con la presentación de Juan Merle. Miércoles 26 a las 18, viernes 28 a las 23 y sábado 29 de marzo a las 20 en Artlab, Roseti 91.

Vocat. El trío compuesto por Juana Silveyra, Belén Bilbao y Paula Chouhy le rendirá homenaje a las artistas femeninas que han influenciado su camino musical con un show que reversionará sus canciones con arreglos vocales a tres voces, en una fusión que combina el legado con la identidad sonora del grupo. Viernes 28 de marzo a las 19:30 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

MUSICA

Chocolate Remix. Vuelve con un single que le pone ritmo al fuego que arde en las calles de Argentina: "Abanico y antifaz" fusiona RKT y guaracha y está inspirado en la primera Marcha Federal del Orgullo Antirracista y Antifascista en Argentina, un grito de hartazgo ante los discursos de odio del gobierno de Milei. El single se puede escuchar desde el 26 de marzo en todas las plataformas y el videoclip, dirigido por Gonzalo Mitcoff, se estrena el 1 de abril. Disponible en YouTube: Chocolate Remix.

Mucho Sexo Gay. Acaba de estrenar en redes el videoclip de "Mucho Sexo Gay", el nuevo single de Juampi Malvasio AKA Electrochongo, con la dirección de Sofía París Pisoni y Diego Pinche. Se puede ver y escuchar en YouTube: Juampi Malvasio.

TALLERES

Cuerpo Maestro. Taller de elongación para tu cuerpo físico coordinado por Rodrigo Arena a partir del martes 1 de abril de 20 a 21:15 en modalidad presencial en Casa Brandon: orientado al desarrollo del autoconocimiento físico, brindando herramientas para encontrarse con el placer de elongar y con el objetivo de aprender a escuchar y seguir la guía del propio cuerpo a cada momento mediante elementos de danza, yoga, sensopercepción, eutonía y meditación. Abierto tanto a personas que no hayan realizado ningún entrenamiento físico previo como a bailarines, acróbatas y actores y actrices que deseen expandirse. Más información e inscripciones en forms.gle/NQQHs9C8wvicG9Ap7

Taller de escritura teatral de Alejandro Tantanian. Arranca en mayo el taller no presencial de escritura teatral dictado por el dramaturgo, cantante, actor y director Alejandro Tantanian, para explorar la propia escritura y las técnicas del drama, con encuentros semanales los martes de 19 a 22 (hora Argentina). Informes e inscripciones a [email protected]

CONVOCATORIAS

Qi: Agenda 2025. El espacio de la Cooperativa Cultural Qi ubicada en Villa Crespo continúa su convocatoria para propuestas artísticas, eventos y toda forma cultural autogestiva e independiente. Envío de propuestas y consultas a [email protected]

XVI Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y XI Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Se encuentra abierta la convocatoria para participar de ambos eventos a realizarse los días 16, 17 y 18 de julio en la ciudad de Rosario. Hasta el 14 de abril se pueden enviar propuestas para formar parte de la mesa "Gordura, género y diversidad corporal: discusiones pendientes desde los feminismos", enviando un resumen de hasta 250 palabras. Luego de aceptado el resumen, la modalidad de participación en el congreso será con una ponencia corta de entre 1500 y 3000 palabras. Coordinan Laura Contrera y Aldana Pulido. Envío de materiales y más información a [email protected]

Espacio Queer. Se extendió el plazo para participar de la convocatoria del 11º Festival de Cine Espacio Queer que tendrá lugar el próximo junio en la ciudad de La Plata. Cuenta con las Competencias de Cortometrajes Nacionales e Internacionales, Competencia Internacional de Largometrajes y diferentes secciones de muestras y retrospectivas. Se pueden enviar materiales audiovisuales hasta el 6 de abril. Bases, envíos e inscripción en espacioqueer.com.ar

El Archibrazo. El centro cultural ubicado en el corazón del barrio de Almagro continúa con su convocatoria para participar de la programación de su agenda de eventos culturales en el 2025. Se aceptan propuestas de obras de artes escénicas, música en vivo, ciclos y festivales, talleres y actividades multidisciplinarias, entre otras. Toda la información por mensaje directo de Instagram: @culturaalmagro