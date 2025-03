Ambición. Desafío. Riesgo. Apuesta fuerte: a esta altura del largo partido que es su carrera artística, Rodolfo Páez bien puede animarse a una propuesta como la de Novela. Porque el disco que aparece este jueves 27 a las 20 es una creación que va conscientemente a contramano de estos tiempos fragmentarios, de veloces mensajes virtuales y compresión de sentido, de impactos instantáneos y fugaces. Es una historia, pero también canciones que le dan sentido y que valen por sí solas. Un album, en el viejo y querido sentido de la palabra.

Fito viene cocinado este guiso desde hace tiempo, ya ha señalado que el germen se ubica tan lejos como 1988. Los memoriosos recordarán más de una mención del artista a esa Novela en trámite lo largo de los años, y de hecho aquí aparece el Circo Beat que tituló su disco de 1994. Ahora que la obra se hizo realidad, no cuesta entender el por qué. El nuevo opus de Fito bien puede considerarse un híbrido entre la narrativa, lo cinematográfico, lo poético y, claro, lo musical. Una obra exigente, lo cual es de agradecer: una saga que pide anular toda interferencia de dispositivos y estímulos que no sean sumergirse en la propuesta, poner toda la atención y dejarse llevar.





“En un mundo que solo está ocupado en anular la imaginación, instalar el gen de la domesticación y envenenar las vitaminas de la rebeldía, este es mi nuevo mensaje en una botella”, propone el rosarino. En el centro de Novela están Maldivina y Turbialuz, brujas indomables de la Universidad Prix que son desafiadas por la rectora Rectitud Martirius a darle forma al romance perfecto. Así es como la historia se ramifica con la aparición de Loka y Jimmy, y la tía Charito, don Ignacio Chantoni, Jok -mandamás del Circo Beat- y Julius, "domador de tigres famélicos", personajes que van extendiendo los hilos narrativos y ampliando el universo que va relatando la voz de la actriz, dramaturga y directora española Lorena Vega.

No tiene mayor sentido abundar en la historia, para ello estará la experiencia de cada oyente / lector -porque, aunque suene curioso, Novela es un disco que puede ser leído, que incluso ofrece una veta plástica en el arte de Mondini, Pippas, Porras, Rompo y Zangaro-, su propio recorrido. Allí estará el corazón de este nuevo paso de un artista inquieto, que en los últimos años pudo, por esas cuestiones de los aniversarios redondos, combinar la revisita a su propia obra, pero también seguir generando obra nueva como los inspirados La conquista del espacio y Los años salvajes. Pero de ese corazón se desprende eso a lo que uno le pone atención en primer lugar, tratándose de un artista esencial en la historia del rock argentino: las canciones.

Y entonces, ¿funcionan las canciones de Novela? ¿Conmueven, seducen más allá de su hilo, de la concepción como historia integral? La respuesta va llegando a medida que se desovillan los 25 tracks del album (algunos son meros pasajes narrativos, links sonoros), y es rotunda y sin espacio a la duda: por supuesto. Fito Páez es ante todo un compositor, un tipo bien conectado a la antena de la que siempre habló su mentor Charly García, y en Novela despliega múltiples virtudes. Primero, en el plano de la producción, tan ambiciosa como el proyecto todo, compartida por Páez, Gustavo Borner y Diego Olivero. Grabado entre el estudio Sony Music 5020 de Madrid y un lugar de cierta celebridad como los Abbey Road de Londres, el material cuenta con una lujosa vestimenta de banda de rock (que combina a integrantes de la banda de Fito con sesionistas de elite), caños, cuerdas y toda clase de sutilezas en un concienzudo, preciosista trabajo de arreglos.

Pero todo eso sería apenas hojarasca si no hubiera canciones valiosas. Y Novela abunda en ellas. No es novedad que por las venas musicales de Fito corren genes de The Beatles y Elvis Costello, y ese aire prima en el disco, pero con las marcas de identidad propia que obturan toda suposición de copia. Páez entrega perfectos momentos pop en "Superextraño" ("Hay una música horrible hoy, es una música cero"), "Cuando el circo llega al pueblo" -primer single estrenado allá por enero-, "Los corazones necesitan amar" (que marca el momento de consumación entre Jimmy y Loka), la luminosa "Sale el sol" que empieza a ponerle un broche a la historia o "Aceptémoslo"; en ese mismo plano, encuentra un punto cumbre en la preciosa "Cruces de gin en sal", esa clase de temas que brillan aún por fuera de su lugar como eslabón de la historia.

Pero Páez no descuida su instinto rockero, que al enfocarse en el personaje de Jimmy (el adolescente guitarrista y cantante de Los James Dean) entrega instancias marchosas como "Argentina es una trampa" y el mismo "Jimmy Jimmy". O incluso en "El triunfo del amor", con un indisimulable perfume al brit mod de The Who. Y después, claro, lo que sucede cuando Fito se mete a fondo en el noble arte de la canción más climática: Novela ofrece pasajes conmovedores en títulos como el lennoniano "Love is falling over my heart"; "Brujas Salem de Prix", que combina el tono reposado con arranques épicos; o el delicado tejido de ukelele, cuerdas y corno de "Miss Understood". Y si alguien prefiere a ese Fito que sabe sumergirse en la oscuridad, allí está "El último apagón", otro de los puntos muy altos de una obra que pide, exige, varias escuchas de atención exclusiva para ir desplegando sus matices, sus encantos.

Lo cual lleva a la obvia apreciación: difícilmente encante Novela a nuevas generaciones acostumbradas a un discurso de consumo inmediato, canciones pensadas para el mundo Spotify en el que hay que presentarlo todo en los primeros 30, 40 segundos para asegurarse el impacto algorítmico. Pero está claro que Rodolfo Páez hace lo suyo por fuera de esas apreciaciones o estrategias. Que una vez más, como en la treintena de discos de estudio que lleva registrados, obedece solo a su instinto y a lo que la creación le pide antes que al pensamiento de a quién va todo esto. Novela es ambición, desafío y riesgo, es apuesta fuerte. Pero sobre todo Novela es una noble andanada de música, otro aporte al inagotable reino de la canción por parte de un tipo que se entrega a eso en cuerpo y alma. E invita al viaje. Y quien acepte el convite sabrá disfrutarlo, y completarlo.