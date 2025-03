Santiago Martínez, exconcursante de reality show Love is blind Argentina, deberá cumplir con una orden de prisión preventiva hasta el inicio del juicio que le espera por intento de femicidio, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad a su expareja, la también exparticipante del programa, Emily Ceco. La joven celebró el fallo judicial que ratifica la detención en su cuenta de Instagram, agradeciendo a su abogado Roberto Castillo. Además, relató cómo fueron los días posteriores a la denuncia.

La jueza Karina Andrea De Luca del Juzgado de Garantías N°6 dictó este jueves la prisión preventiva para el mediático tras la denuncia que realizó la víctima en la UFI 10 de General Rodríguez, que luego fue trasladada a la jurisdicción de Morón para finalmente recopilar las pruebas que incriminen a Martínez.

Emily Ceco celebró el fallo de la jueza, que ratició la prisión preventiva de Santiago Martínez. (Imagen: Instagram)

Durante la emisión de este jueves por la mañana del programa de streaming El ejército de la mañana (Bondi), a la que Emily acudió como entrevistada, se explicó que el cuerpo médico de Moreno ratificó y describió las lesiones sufridas por la víctima. Asimismo, la joven periodista contó que la detención de Santiago "fue un golpe emocional muy fuerte".

"Si bien yo estaba buscando eso, y me genera tranquilidad que Santiago esté detenido con prisión preventiva, es muy fuerte ver a la persona con la que compartiste un año así", sostuvo.

Por otro lado, reveló que le llamó la atención el "cambio físico" del ex participante de Love is Blind Argentina, y desarrolló: "Lo que más le importaba era tener el pelo prolijo, antes se hacía reflejos, y ahora lo tiene largo y teñido de negro. Me generó miedo porque no sé si lo estaba haciendo para tener una vía para escaparse o para que yo no lo reconozca y hacerme daño por represalia ".

En ese sentido, contó que confiaba en que su abogado impidiera que se diera lugar al pedido de excarcelación de la defensa del acusado, pero aseguró que uno de sus mayores temores era que Martínez fuera liberado, y que "vuelva" y la termine "matando".





Asimismo, Emily aseguró que aunque el acusado no intentó contactarse directamente con ella tras la denuncia, sí vulneró su intimidad y la extorsionó al escribirle dos cartas en un cuaderno personal que ella había dejado en la casa que compartían luego de escaparse.

"Me escribió dos cartas en mi cuaderno personal. Pedía perdón. Hablaba que estaba muy enamorado, que iba a hacer terapia, que me quede tranquila... Emocionalmente me hizo mucho daño. Me seguía vulnerando, vulnerando mis emociones. Las cartas ya son parte de la Justicia. No me nace escribir más en ese cuaderno", lamentó.

Cómo empezó la investigación por violencia de género

A comienzos de marzo, Santiago Martínez fue detenido en el marco de la causa que lo investiga por los delitos de "homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa en contexto de violencia de género", "lesiones leves agravadas" y "privación ilegítima de la libertad" contra su expareja, Emily Ceco, también exparticipante del programa Love is blind.

Santiago Martínez fue denunciado por su ex pareja, Emily Ceco. (Imagen: Netflix)

Martínez, quien trascendió públicamente en 2024 tras haber formado parte del show televisivo producido por Netflix, había sido denunciado por violencia de género a mediados de febrero por la joven periodista.



De acuerdo con la denuncia, los sucesos habrían ocurrido el 8 de febrero a las 4 de la madrugada, cuando ella volvió a su casa, en el partido bonaerense de Ituzaingó, tras una noche con amigas. Cuando entró a la habitación, con la intención de saludar a Santiago, comenzó a “referirle insultos y a denigrarla como mujer”.