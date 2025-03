Trabajadores de Vialidad Nacional denuncian que el administrador general del organismo, Marcelo Campoy, les comunicó que habrá despidos, y además se suspenderá el convenio colectivo del sector y se elliminará la ley 505/1958, el estatuto orgánico de la agencia nacional.

"Además, tenemos el sueldo congelado y esto nos hace sentir que hay un cierre", expresó la secretaria general del sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleña, en la 750.



Los trabajadores del sector ya habían denunciado la subejecución del presupuesto de 2024, del que se adeudan 340 mil millones de pesos, que no se destinaron ni a mantenimiento ni a obras en rutas.

"Habla de un desconocimiento total sobre por qué tiene que existir Vialidad", señaló la dirigenta gremial de Trabajadores Viales con Tomás Mendez. La agencia nacional tiene por objetivo el mantenimiento de todo el sistema troncal de caminos de la Argentina, una tarea que no puede quedar librada a cada dependencia, principalmente por razones presupuestarias. "Acá está el federalismo puesto en el centro de escena, hay provincias que no pueden sostenerlo porque no tienen los ingresos necesarios", cuestionó Aleña.

Ya en febrero de 2025, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se solidarizó por las amenazas de desregulación a partir de la eliminación de la ley 505 y los despidos en Vialidad. En marzo, los gremios se movilizaron del Congreso nacional al Ministerio de Economía bajo la consigna "¡Vialidad es la patria. Defendamoslá!".