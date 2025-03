“En mi casa se discutía si él o Sandro, y yo era del bando de Serrat”, recuerda Gabriela Novaro. La cantante estará junto al guitarrista Hernán Reinaudo interpretando Los tangos de Serrat este viernes a las 20.30 en el Teatro Roma de Avellaneda (Sarmiento 109, del municipio bonaerense) junto a la Orquesta de Tango Municipal de Avellaneda (OTMA) dirigida por Diego Lerendegui. “Eran las épocas de ‘Tu nombre me sabe a hierba’ y de ‘Se equivocó la paloma’, sus primeros éxitos aquí, y aunque después pasó el tiempo, estudié música, canto y abracé otros géneros, Serrat siempre siguió presente, siempre me conmueve y hay algo en su música que me sigue llegando especialmente, y ni hablar de su posición personal frente a la vida y lo social”, agrega Novaro.

La propuesta profundiza en los vínculos de Serrat con el tango. Y no sólo porque el catalán haya interpretado varios clásicos del cancionero argentino, sino porque –señalan los artistas- su voz se ofreció a muchos temas comunes con el género: los patios de la infancia, las despedidas, los personajes del barrio, cierta inalienable cuota de nostalgia. “‘¡No hago otra cosa que pensar en ti' es un tango!’, decía el gran Rubén Juárez”, plantean desde el evento.

“Empezamos a pensar este espectáculo porque encontramos mucho de tango en la obra de Serrat y cuando lo comentamos con otras personas nos decían que les pasaba lo mismo. Vimos videos y habíamos escuchado por supuesto al gran Rubén Juárez diciendo que para él muchas de las canciones de Serrat eran tangos, y que él hacía una versión hermosa de ‘No hago otra cosa que pensar en ti’, así que no fue tanto adaptarlo sino ir encontrando todas esas notitas esenciales que nos parecía que tenían la temática, la poesía”, reflexiona Novaro. “Porque no son las de Serrat canciones de amor y de desamor, de ‘me dejaste, me abandonaste’, sino que hay todo un universo maravilloso que aborda y esto ocurre también con nuestro tango, ¿no?”

“Cuando empezamos a producir este espectáculo, observamos que hay en las canciones de Serrat muchos temas, muchos contenidos muy entrelazados con los del tango, y uno de ellos es el de la infancia, los patios de la infancia. Nos costó elegir cuál canción de Serrat dejar en el concierto”, reconoce la cantante, mientras repasa una lista de canciones candidatas a sonar este viernes en el escenario conurbanense. “En el concierto canto 'Barquito de papel' porque a mí me lleva a mi patio de la infancia, de la escuela, cuando eran días de lluvia y armábamos barquitos en las canaletas de una de esas escuelas muy viejas. Y en el tango, ni hablar, en el concierto hacemos ese tangazo de Troilo y Cátulo Castillo que es ‘Patio mío’”. ¿Adentro? ¿Afuera? Por supuesto, muchos himnos de Serrat quedaron fuera porque no se ajustaban a la premisa temática ni tanguera, pero muchos otros fueron tachados de la lista porque, advierten los músicos, “si no el concierto tenía que durar tres horas”. Estarán presentes, además, muchos tangos que el Nano interpreta, como “Fangal” o “El último organito”.

“Hernán Reinaudo además de gran guitarrista y compositor, es mi director musical de todos mis discos desde 2005, y estuvimos haciendo con él este espectáculo, pero en un formato mucho más íntimo, en Pista Urbana, pero el desafío era ahora llevar estos temas a un formato orquestal, ya que bueno, presentamos el proyecto en el Teatro Roma y les encantó la idea. A Diego Lerendegui ya lo conocía por haber cantado algunas veces con la Orquesta de Tango Municipal de Avellaneda, y Hernán y él se pusieron a trabajar colaborativamente en los arreglos musicales para que estos temas puedan ser llevados adelante por esta orquesta tan hermosa que tiene Avellaneda”.

“Yo creo que la música de Serrat sigue estando muy vigente, muy presente y atraviesa generaciones por la riqueza, por la profundidad de sus canciones, de la belleza de sus melodías, las letras que cruzan continuamente el borde de la poesía, ¿no? Algo que pasa también con nuestro tango. Además de la actitud personal de él, su posición ante la vida y su amor por la Argentina. Porque Serrat estuvo hace poco en Rosario homenajeando a Fontanarrosa, con quien eran grandes amigos, y sé que estuvo viviendo casi un mes en Rosario, pasando inadvertido entre las personas. Pero creo que Serrat es como los grandes clásicos, que más allá de alguna circunstancia de lenguaje, de algún cambio más superficial, tienen algo esencial que sigue vivo”.