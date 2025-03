Un hecho tan grave como insólito sorprendió a los habitantes de la localidad santacruceña de Las Heras: un bebé, que nació con complicaciones en su salud, fue declarado muerto en el hospital en Caleta Olivia, pero horas después, cuando las abuelas fueron a reconocerlo en la morgue, se dieron cuenta de que estaba con vida.

Todo comenzó este martes al mediodía, cuando Maira, de 18 años y transitando un embarazo de 28 semanas, acudió a la guardia del Hospital Distrital Las Heras con un agudo dolor abdominal.

“La inyectaron, le recetaron sertal perlas y paracetamol, le preguntaron si tenía sangrado y nos mandaron a la casa”, comenzó su relato ante la prensa local Brian, pareja de la joven y padre del niño.

Pero la situación no mejoró en su hogar, ya que la joven sufrió un sangrado en el baño, por lo que su pareja decidió acompañarla de manera urgente nuevamente al centro de salud.

“Ahí ya le dijeron que le iban a hacer una prueba de orina. Ella sentía algo pesado, como que se venía el bebé, y yo llamé a los doctores. Estaba intentando hacer la orina para la prueba, no se podía levantar porque ya le daban las contracciones y el bebé nació en la puerta del baño. Por suerte no se cayó al piso, lo atajaron con un pañal de adulto. Se lo llevaron de urgencia y no me dijeron a dónde”, contó el reciente padre.

Por su condición de prematuro, Ángel, como los padres decidieron bautizar al recién nacido, no gozaba de buena salud. Ante este panorma, los médicos consideraron necesario trasladarlo al Hospital Zonal Padre Tardivo, de Caleta Olivia.

Sin embargo, en medio del traslado el cuadro del bebé se complicó y los médicos le informaron a Brian que "le había agarrado un paro y había muerto”. Todo era tristeza para la familia que aguardaba con ilusión la llegada del niño.

Pero, la sorpresa llegó más tarde, cuando la madre y la abuela de Maira insistieron en despedirse del bebé en la morgue. “La familia de ella es de Koluel Kayke y querían conocer al bebé y despedirse de él. Entraron la abuela y la mamá de ella y mi mamá para verlo y se encontraron con que el bebé estaba respirando”, expuso el padre del niño del milagro.

“Lo sacaron en la morgue al bebé. Estaba solito. Le estaba latiendo el corazoncito, estaba vivo. Estuvo dos horas en la morgue”, contó Paula, una de las abuelas que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.

Por estas horas, Ángel se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro de salud de Caleta Olivia, en estado crítico.