Un incendio afectó las instalaciones del hotel Sheraton, ubicado en Eduardo Madero y San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Las llamas comenzaron en el primer piso del edificio, donde funciona una panadería, y el humo se extendió hasta el cuarto piso. No se reportaron víctimas o heridos, solamente hubo daños materiales y cuatro pisos evacuados.

El siniestro se inició alrededor de las 17.30 en el primer piso del Park Tower del hotel Sheraton, y la densa columna de humo podía visualizarse desde varios kilómetros de distancia. En el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos de la Ciudad, con asistencia del SAME.

De acuerdo con el informe de las autoridades, en un primer momento se evacuó el salón del convenciones, ubicado en la planta baja del hotel, uno de los más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, y luego se hizo lo mismo con otros tres pisos.



Aparentemente, el fuego comenzó en la panadería del establecimiento y se propagó hacia otras dependencias, pero fue contenido poco después, y se inició una inspección para descartar riesgos adicionales.

"La Brigada Especial de Rescate usó una línea de establecimiento fijo para enfriar el conducto desde el 4° piso y la terraza. Además, se observó que el foco ígneo emanado de la ventilación había afectado pasto sintético en dimensiones reducidas y fue extinguido de inmediato", detallaron las autoridades en un comunicado.



Asimismo, en el parte agregaron que "el hotel no fue evacuado en su totalidad. El centro de convenciones de la planta baja fue autoevacuado en orden y sin pánico".

Finalmente, informaron que "el GER Caballito realizó una inspección en el interior del hotel" y detallaron que "no hay presencia de humo en el lugar". "El SAME se hizo presente aunque no hizo falta asistir a ninguna persona", aclararon.

En redes sociales circularon imágenes del hecho, donde se puede divisar una gran columna de humo sobre el establecimiento.