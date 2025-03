“Todo el tiempo fuimos a los lugares donde pudo estar Luciana y lo denunciamos, pero la Justicia nos dio la espalda y no tiene intenciones de investigar.” Lila Aguerre, la madre de Luciana Muñoz, repudia este vacío de ocho meses luchando por volver a abrazar a su hija y por esclarecer su desaparición, el 13 de julio de 2024 en Gran Neuquén, ocultada por una trama de narcotráfico, abusos y posible explotación sexual. “El Gobierno es responsable y aunque la Justicia no hace nada, vamos a seguir exigiendo que la busquen”, asegura Lila. Repite a quien quiera oírla que no está sola ni tiene miedo, aun cuando Carlos Maximiliano Avilés, ex novio de Luciana y único detenido por falso testimonio, dijo que la policía podría estar vinculada con la desaparición y que “esto tiene mucho olor a trata”.

La causa dio un giro sorpresivo tras la renuncia de la abogada Verónica Zabala, que representó a la familia desde el principio y siempre estuvo muy lejos de propiciar algún esclarecimiento, y la presentación de Alfredo Cury como nuevo abogado querellante. Si se lo googlea, emerge como uno de los imputados en la megaestafa con dinero de planes sociales de la provincia, pero en la causa de Luciana prometió “llevar luz donde hay oscuridad”.

Mirta, la abuela de Luciana, sostiene que toda asistencia es válida frente al hermetismo institucional agraviante. “Hasta hoy sentimos el apoyo del pueblo y de todas las agrupaciones que nos están acompañando, porque de las autoridades y del gobierno provincial no tenemos nada, el silencio es total. Ni siquiera nos hablan sobre la investigación, ni la siguen buscando tampoco. La queremos con nosotras. Exigimos que nos ayuden a encontrar a Luciana y que se comprometa la Policía Federal para buscarla, porque en las autoridades de Neuquén no creemos más, nos han mentido desde un principio.”

En los últimos años, la violencia de género en la provincia se encuentra en un estado de alarma permanente. Según el último informe de la Subsecretaría de las Mujeres de la municipalidad, a cargo de Alejandra Oeherens, ahora mismo en Neuquén capital, 12 mujeres corren riesgo de ser víctimas de femicidio.

Durante 2024, el equipo profesional del organismo, que brinda atención integral en violencia de género, atendió 800 consultas telefónicas y realizó 234 entrevistas de admisión. La mayor demanda ocurrió en agosto y diciembre de ese año, y entre los principales tipos de violencia registrados, surge la violencia psicológica (90,2%), seguida por la violencia física (49,3%), económica (40,4%) y sexual (11,6%). El 80% de las demandas de asistencia operativa territorial se registra en Gran Neuquén, en uno de los barrios que habitan Luciana, su madre, su abuela y sus tres hermanos pequeños.

Luciana dejó su casa el 13 de julio pasado para encontrarse con un amigo, Isaías, nombre que figura en la misma causa donde el principal sospechoso es Carlos Maximiliano Avilés, imputado por falso testimonio y con prisión preventiva domiciliaria que violó unas catorce veces. De ocupación barbero en el barrio Parque Industrial, mintió al asegurar que no había visto a Luciana en los últimos tres meses, y también al asegurar que en la mañana que fue captada por última vez en una de las cámaras de seguridad urbanas, él estaba en su domicilio. “Avilés es el principal sospechoso. Es el que se la llevó, y continúa en silencio”, acusa Lila.

Impunidad y violencias

Neuquén tiene la mayor incidencia en los registros nacionales de femicidios. El último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, la ubica primera, seguida por Chaco, Jujuy y Santiago del Estero. El documento plantea que, lejos de bajar los femicidios, "Argentina enfrenta una crueldad y un machismo sin precedentes, exacerbado por el Gabinete nacional". En lo que va de 2025 se contabilizó un femicidio cada 26 horas.

“Neuquén es la capital de los femicidios y también es una provincia conservadora y patriarcal. Somos muy pocxs lxs que cubrimos los crímenes y las desapariciones de mujeres, y pese a que tenemos mucha historia de resistencia, a las marchas va muy poca gente, por miedo o desinterés”, explica la comunicadora y fotoperiodista feminista Silvina Ojeda, especializada en temas de violencia de género. “Sentimos mucha desolación. Todo empeoró, hay más estigmatización, pero es una película de terror de la que nadie está exentx. Me pregunto por qué hay tanto silencio alrededor del caso de Luciana, o por qué no la buscan.”

Relata que Luciana vive en uno de los barrios marginales del Gran Neuquén junto con su familia. Hace hincapié en el entorno de pobreza y vulnerabilidad extrema, “donde el narcomenudeo, la policía y los punteros usan a las pibas como objetos de consumo”. El último que la vio -se refiere a Avilés- es un pesado: sobre él recaen sospechas fuertes de que la entregó, supone, y que la adolescente podría haber sido trasladada a cualquier lado.

“A Cipolletti, por ejemplo, otro lugar donde se vive al extremo. Allá, después de una espera de 18 años juzgaron y les dieron perpetua a los asesinos de Otoño Uriarte, otra punta del iceberg de una trama de trata", lamenta Silvina. "Hoy Luciana podría estar en Allen –Río Negro- o en Mendoza, e incluso pudieron haberla cruzado a Chile. En esta región hay mucha trata, sólo con pensar en Vaca Muerta y los negocios millonarios alrededor de la droga, el tráfico y la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes.”

¿Por qué ella?

Desde las primeras marchas por la aparición con vida de su nieta, la pregunta abruma cada día de Mirta, que decidió transformar el desánimo en lucha. "¿Por qué ella? ¿Por qué me la arrebataron? ¡No se la lleven, no la maten!", es un pedido y un mantra que pronuncia a sol y a sombra. Con Lila desafían las amenazas veladas y no tanto, los intentos de de algunos medios hegemónicos de ensuciar sus nombres y el de Luciana, el manto de sospecha que la Justicia siempre dejó picando sobre “la vida que llevaba”, los consumos problemáticos y sus costados vulnerables.

“Pero ningún barro alcanzó para obstaculizar la información, que sueltan a cuentagotas, ni el reclamo popular, que sigue creciendo, ni para tapar que la desaparición de Luciana se vincula con el narcotráfico y las rutas del petróleo y de la trata”, celebra la docente y activista feminista Paula Carbajal, de la Asociación de Trabajadorxs de la Educación de Neuquén (ATEN) e integrante de Mujeres por la Libertad, una de las organizaciones que apuntalan la búsqueda.

“La prensa amarilla quiso destruirla y su familia tuvo que salir a pedir justicia con toda la carga del prejuzgamiento social. Las docentes caminamos codo a codo con la familia de Luciana, y levantamos la voz por las niñas que desaparecen". Menciona con pasión a la comunidad del CPEM 76, la escuela secundaria nocturna para jóvenxs y adultxs a la que asistía Luciana. "Juega un rol fundamental en la contención y el acompañamiento a Lila y Mirta.”

Como Silvina Ojeda, la docente asevera que todo estalló con Vaca Muerta. En ese todo se cuentan los cientos de kioscos, de jefes, de entregadores, soldaditos y adolescentes captadxs para diferentes tipos de explotación. “Hay kioscos de venta de droga en todos los barrios, conectados a la ruta del petróleo. Cipolleti, Fernández Oro, Allen, Centenario, Gran Neuquén son rutas petroleras, de fracking, de frutas y también de prostitución. En cuatro horas sacás a alguien de Neuquén sin que te pare un operativo”.

-Pero recién se está hablando de esto ocho meses después de la desaparición de Luciana. –Porque no hay decisión de averiguar -, sentencia Paula.

“Desde el poder institucional dejan caer el relato de "No están ni vivas ni muertas", como en la dictadura, pero estas causas construyen una historia que va más allá de lo que pretendan imponernos. Por eso exigimos que empiecen a conectarse las desapariciones. Estamos hablando de montones de chicas en situación de vulnerabilidad extrema, y de las condiciones existentes para que esto siga trepando. Pero nosotrxs vamos tejiendo contrarredes para enfrentar estos momentos políticos de impunidad muy zarpados, y por la aparición con vida de nuestras pibas y pibes.”