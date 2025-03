DOMINGO 30

CINE

Sobre León Ferrari Este documental, estrenado en 2020 en el centenario de su nacimiento, explora lírica y fácticamente la vida del artista argentino. Con material inédito y entrevistas exclusivas, el film es un recorrido por su visión del mundo durante más de medio siglo de actividad prolífica y continua, atravesada por exilios y enfrentamientos con instituciones que no comulgan con su libertad para enlazar ideas y materiales. La película cuenta con la dirección de Rubén Guzmán, guion de Andrés Duprat y música original de Sergio Pángaro. Se proyecta en los siguientes horarios: 14.30, 1.25. 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 y 20.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Cuarteles de invierno En el marco del ciclo que recuerda a Lautaro Murúa se proyectará una de las películas más importantes que dirigió esta estrella del cine argentino clásico, quien junto a Torre Nilsson abandonaba las viejas fórmulas y se sumergía en la modernidad. Cuarteles de invierno es una adaptación de la novela homónima de Osvaldo Soriano en la que un boxeador y un cantante de tangos llegan a un desolado pueblo de la provincia de Buenos Aires para animar un fin de semana en tiempos de la última dictadura cívico-militar. En la curva declinante de sus carreras, establecerán una fuerte amistad signada por la lealtad y la solidaridad en medio de un clima de represión y prepotencia.

A las 20, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

El viento que arrasa Para cerrar el ciclo Palabras e imágenes, se proyectará el séptimo largometraje de la directora Paula Hernández (Los sonámbulos), que adapta a la pantalla grande la primera novela de la escritora Selva Almada. A partir del encuentro entre un pastor evangélico y su hija adolescente con un mecánico y su vástago, el film construye una atmósfera con un halo espiritual que no necesita de ademanes ampulosos para poner en escena situaciones de elocuente trascendencia. Actúan Alfredo Castro, Sergi López, Almúdena González y Joaquín Acebo.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Suenan los Pianos Enmarcado en el Día Internacional del Piano, este encuentro de dos jornadas para celebrar a este instrumento junto a destacados intérpretes de todo el país. La propuesta busca generar diálogos entre distintos géneros y estilos, a través de la riqueza sonora de los pianos del Palacio Libertad: dos Steinway D Grand, un Steinway B, dos Yamaha CFX 3 Grand y un Yamaha de cuarto de cola. Hoy se ofrecerá el encuentro de cuatro talentos sub-13 de la música académica: Ana Paula Rodríguez, Ulises Belén, Matías Iru Cho y Facundo Ledesma.

A las 19, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Cualquier jardín es Rusia entera Esta propuesta ofrece un espectáculo teatral, música en vivo y barra rusa. La idea de la obra surge de la frase de Anton Chéjov: “¿Por qué los árboles siguen creciendo, con tanto vigor y belleza, después de que sus dueños han muerto?” Es una obra de María Villar, con dirección de Gabi Saidon. Actúan Valentina Cottet, María Villar y Sofía Palomino. Esta función cuenta con la participación de Liza Casullo.

En Parque Chas. Entrada: $11000 (información de coordenadas en @cualquierjardin).

LUNES 31

MÚSICA

Los Besos La pequeña orquesta art pop liderada por la música y poeta Paula Trama se presenta en vivo. Los Besos es una banda de canciones que se completa con Fede Fragalá, Sebastián Rey, Victor Rallis, Ariel Chisleanschi y Pablo Berardi. Monstruo fractal de la canción, pasadizo por el que la imaginación musical sueña y se despierta en el presente, cada uno de los discos de Los Besos habla con su época y hace resonar las bisagras que habitan entre la música y las palabras. Habrá además lecturas de Vir del Mar y Gabriela Borrelli. Es un show a beneficio de la Mocha Celis, una asociación civil que busca vencer las barreras estructurales que limitan y excluyen a la población travesti, trans y no binaria.

A las 20, en Casa Brandon, Luis María Drago. Entrada: desde $10000.

Marília Camposs La talentosa cantante conduce un viaje musical a través del tiempo, para interpretar con su estilo inconfundible los hits de Amy Winehouse y Elvis Presley. Será una velada llena de emociones, nostalgia y pasión.

A las 21.30, en el Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $9000.

CINE

En lista de espera La película de Mariela Di Naro y Victoria De Michele elige un registro que fusiona elementos de la ficción y el documental mientras se sumerge en las dificultades que enfrentan las familias para conseguir vacante en los jardines maternales públicos, poniendo énfasis en cómo impacta esto sobre las posibilidades de las madres de reinsertarse en el trabajo. Rodada en el hogar de una madre que intenta equilibrar su vida laboral mientras cuida a su hijo de dos años, la película combina observación íntima con fragmentos documentales de casos de otras madres afectadas por esta problemática.

A las 19, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

ARTE

Matias Kroitor Fototropismo responde a algunas de las inquietudes de un artista argentino que descubrió su pasión por el arte luminoso a temprana edad. Inspirado por los paisajes industriales, Kroitor se sumerge en la interacción entre la luz y diversos materiales. Desde el mundo natural, todos los seres vivos tienen una inclinación innata hacia la luz, las plantas crecen hacia ella, los animales buscan su calor, y los humanos, en su constante búsqueda de claridad, también la seguimos. Esta atracción es el eje de exploración de Matías Kroitor, quien a través de colores, luces, acrílico y madera da forma a obras que buscan capturar la esencia de esa conexión.

De lunes a viernes de 16 a 20, en Pabellón 4, Velasco 556. Gratis.

Paula Cahen D’Anvers Las obras que conforman Suave emergen como un susurro del mundo invisible. Sus formas, orgánicas y fluidas, parecen fragmentos de un universo microscópico ampliado hasta revelar su belleza esencial. Lo que en la realidad se esconde en lo ínfimo, aquí se despliega en todo su esplendor. El color se desliza, se expande, se entrelaza como ríos fundiéndose en lagos, como icebergs que navegan sin prisa o ríos que avanzan desde el mar. No hay límites, solo un flujo constante donde la materia se transforma, evocando la fragilidad y la persistencia de lo vivo.

Lunes a viernes de 14.30 a 19, en Cecilia Caballero Arte Contemporáneo, Suipacha 1151. Gratis.

MARTES 1

ARTE

Benveniste + Rodríguez Se encuentra inaugurada Percepción e ilusión, la muestra que reúne, con curaduría de María José Herrera, obras centrales de la producción de Perla Benveniste (foto) y Eduardo Rodríguez, pioneros del arte cinético en la Argentina. Herederos de la primera generación de argentinos que trabajaron a partir de los principios del arte óptico y cinético, Benveniste y Rodríguez ensayan en sus obras con los fenómenos del movimiento y de la percepción para crear un arte participativo y lúdico que cobre sentido en la experiencia corporal del espectador.

De martes a viernes de 11 a 19.30 y sábados y domingos de 10 a 19.30, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

MÚSICA

Jon Spencer El músico estadounidense visita argentina junto a Kendall Wind en el bajo y Maky Spider Bowman en batería para interpretar los hits de Blues Explotion, Pussy Galore, Hitmakers y más. Spencer ha sido una fuerza influyente e innovadora en la escena musical independiente desde mediados de los años ‘80. Un aclamado intérprete en vivo que ha realizado giras por todos los continentes y ha lanzado más de 25 álbumes. Es el creador de una música feroz con influencia punk que abarca todo, desde estilos de raíces estadounidenses como hill-country blues y rockabilly hasta noise industrial y hip-hop.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $35000.

Mirtha, el mito Se celebra por última vez un show que combina performance, teatro, textos, canciones y bailes, para abordar poéticamente la vida y la trayectoria de la diva de la televisión argentina. Con su inconfundible estilo y carisma, Legrand ha sido testigo y protagonista de la historia y la cultura de nuestro país por más de ocho décadas. Dirigido por José María Muscari, con música original de Luis María Serra y Alberto Favero, con interpretaciones de Vanesa Butera, Julia Calvo, Victoria Carreras, Vera Frod, Andrea Ghidone, Natalia Lobo, Tiki Lovera, Belén Pasqualini, Anita Pauls, María Rojí, Dedé Romano y Heidy Viciedo.

A las 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis (con reserva).

Álvaro Torres y Gillespi Los músicos presentan Forma, un álbum que reúne música original compuesta en 2024 por los dos. Ambos se propusieron trabajar en un repertorio de un formato denominado “dúo (ampliado)“, que les permite agregar instrumentos tocados por ellos mismos para orquestar las composiciones originales concebidas en dúo,sin convocar a ningún otro músico en el proceso. Así es como Gillespi además de la trompeta, se encargó de las guitarras, bajo y otros instrumentos. Por su parte Torres, además del piano, completó las orquestaciones con sonidos de sintetizadores y ensambles de cuerdas sampleadas.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $13000.

CINE

Los isleros En el marco del ciclo El Cine de las Ciudades Cinematográficas, que explora el fructífero y cambiante vínculo que se establece entre la literatura y el cine nacional a lo largo de la historia, se proyecta la película de Lucas Demare. Los Isleros se estrenó en 1951 y cuenta la sacrificada y rudimentaria vida de las personas que viven en las islas del delta del Río Paraná en la década del ‘40, junto con el drama social que constituyen las inundaciones de la zona. Rosalía, apodada La Carancha, y su compañero Leandro reciben en su casa a una mujer que lleva a su hijo y que desencadena un conflicto de celos en el seno familiar.

A las 18, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MIÉRCOLES 2

TEATRO

Fragmentos Mansfield Vuelve por cinco únicas funciones la obra de Miguel Wahren, con Milagros Almeida. El espectáculo propone una poiesis a partir de puntuales momentos y fragmentos de la vida de la narradora Katherine Mansfield, que vivió entre 1888 y 1923. Una mujer transita su existencia a través de sus escritos y la deja reflejada en su diario, en su poesía, sus cuentos, canciones, cartas y relatos. Su particular y apasionante forma de atravesarla, convierte su vida en un drama poético que oscila entre el humor y la soledad, el amor y el dolor, sus romances prohibidos y su agria enfermedad.

A las 20.30, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $20000.

El cuento de Beto Después de diez años de aislamiento en las sierras cordobesas, Beto vuelve a la ciudad para reencontrarse con su padre, un hombre que ha quedado fijo en un interminable soliloquio decepcionado. Cuando parece que ni la más férrea insistencia va a poder salvar la relación, el padre encuentra unos cuadernos entre el equipaje de Beto. Son cuentos escritos durante los diez largos años de exilio serrano. Esta inesperada imaginación literaria lo entusiasma tanto que obliga a su hijo a volver al lugar que lo inspiró para seguir trabajando en la escritura. Actúan: Guillermo Aragones, Hernán Melazzi y Rocío Peralta. Dirección: Guillermo Arengo.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 4027. Entrada: $15000.

Te amo comienza su segunda temporada la obra escrita y dirigida por Leo Azamor, quien actúa junto a Ariel Gangemi y Luis Gritti. Valentín y Javier se conocen en la escalera de servicio del edificio donde trabajan, el día en que a Javier se le muere su perra. Se hacen amigos y deciden viajar juntos un fin de semana a la costa. Se les suma Gino, el primo de Valentín, recién separado de su esposa después de 15 años: un invitado irritante y charlatán. Así, el fin de semana de relax termina convirtiéndose en algo más, un viaje iniciático que destapa sentimientos impensados.

A las 21, en El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $15000.

MÚSICA

Kabusacki & The Planet Band Fernando Kabusacki es uno de los principales guitarristas de la nueva música argentina. Tocó con músicos como Juana Molina, Charly García, Robert Fripp, Phil Manzanera, Lisandro Aristimuño, Otomo Yoshihide, Fernando Samalea y Francisco Bochaton. Esta vez hará una exquisita selección de temas de sus 12 álbumes solistas y especiales versiones de maravillosos clásicos. La formación de su banda se completa con Uma Kabusacki en voz, Juan Ravioli en bajo, Mintcho Garramone en guitarra bahiana y Lucas Herbin en batería.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $11000.

ARTE

Un mundo que no consigue dormir Esta muestra de carácter inmersivo da cuenta del acontecer actual de un mundo insomne e hiperconectado. Dibujos, pinturas, obras instalativas y elementos de diseño se proyectan a lo largo de la sala, conformando un espacio oscuro que refleja la situación alterada de la vida cotidiana. El conjunto se completa con un video sonoro y un elemento site specific constituido por una topografía de uso a fin de explorar la condición de un descanso inquieto, intermitente, a través de una experiencia sensorial y táctil. Participan Eduardo Basualdo, Leo Battistelli, Diana Cabeza y Mariana Telleri, entre otros. Curaduría a cargo de Fernando Farina y Elisabet Cabeza.

De miércoles a domingo de 14 a 21, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

JUEVES 3

ETCÉTERA

Un sueño made in Argentina Se presenta este libro que lleva el subtítulo de Auge y caída de Pumper Nic, un trabajo de la periodista argentina Solange Levinton. La autora conversará sobre el libro con Luis Solano, director de la editorial (que viaja especialmente desde España para el evento) y con Ana Wajszczuk, quien acompañó el proyecto de escritura. La investigación, que obtuvo el III Premio de No Ficción de la editorial catalana Libros del Asteroide, reconstruye la historia de una marca que fue el primer fast-food de la Argentina pero va mucho más allá del emprendimiento gastronómico: es la historia de una familia hecha de abajo y un país que ya no existe.

A las 19, en la librería Naesqui, Charlone 1400. Gratis.

TEATRO

Proyecto Quevedo Cristina Banegas protagoniza una performance sobre una gran mesa de cristal a partir de sonetos de Francisco de Quevedo. En palabras de la actriz: “Tal vez en estos tiempos oscuros la poesía sobre un cristal sea un acto de resistencia inquebrantable, una epifanía sobre fondo del horror”. Con dirección de Jorge Thefs.

A las 20, en Arthaus Central, Mitre 434. Entrada: $17000.

ARTE

Premio Andreani En su novena edición, el Premio Fundación Andreani expone los proyectos presentados y los artistas premiados. Curada por Rodrigo Alonso, la muestra cuenta con la selección de artistas como Andrés Belfanti , Colectivo Aromatorio, Colectivo Electrohacedoras (Piren Benavidez Ortíz, Laura Nieves y Marlin Velasco), Colectivo Transelectrónicxs, Andrés Denegri, Penny Di Roma, Jazmín Giordano, Luciana Guerra, Rodolfo Marqués, Adrián Melis, Leo Nuñez, Liv Schulman (foto) y Facundo Suasnabar a.k.a Faktor, entre otros.

Miércoles a domingo de 12 a 19, en Fundación Andreani, Av. Don Pedro de Mendoza 1987. Gratis.

Iara Freiberg Como parte de la programación de Artes Visuales de este centro cultural, se lleva a cabo Pulsación, una propuesta site specific hecha por esta artista. Una esfera emerge en la frontera imprecisa entre el quinto y el sexto piso y se proyecta hacia el vacío. Esta entidad virtual está construida a partir de la representación material de dos círculos. La repetición crea una relación de ecos, un juego de espejos que, al vincularse entre sí, invitan a percibir el espacio como un todo. La obra debate la arquitectura y las relaciones entre el cuerpo y el espacio.

De miércoles a domingo de 14 a 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Felipe Arce El bajista, compositor, arreglador y director de banda argentino presenta su nuevo disco Expansión. Radicado en Nueva York desde 2023, Arce ya había construido una destacada y exitosa carrera en su país, presentándose regularmente en algunos de los escenarios más prestigiosos de la región, incluyendo La Usina del Arte, el Anfiteatro del Parque Centenario, Virasoro Bar o Thelonious Club. En Estados Unidos, continuó desarrollando su arte y consolidándose en la competitiva escena musical de la ciudad. Un testimonio de su singular visión artística es su actual proyecto, el Felipe Arce Quintet, donde el artista compone toda la música, fusionando el jazz con diversos estilos.

A las 21.15, en Prez Jazz & Music Club, Anchorena 1347. Entrada: $14000.

VIERNES 4

MÚSICA

Luciana Tagliapietra La cantante tucumana presenta su sexto disco, Sean felices, acompañada por invitados sorpresa. Además, visitará otras canciones de un repertorio que comenzó a formarse en 2009, con su debut Los domingos. Este nuevo disco se grabó en las sierras de Córdoba, en el estudio Sonorámica, con producción de José Villafañe y master a cargo de Sebastián Ruiz. La acompañó una banda integrada por Agostina Tagliapietra, Pablo Rueda, Mariano Sansierra, Paulo Vera y Antü Filardi Sabín e invitados de lujo, como Sol Pereyra y el chileno Cristóbal Briceño, líder de bandas como Ases Falsos y Fother Muckers.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $10000.

San Martín Vampire La banda integrada por Sergio Pángaro, Fabio “El Rey” Pastrello y Jim López presenta su tercer álbum Gris de neón.

A las 23.59, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada $15000.

TEATRO

Perón en Caracas Es 1956. Exiliado y a punto de publicar su libro Los vendepatria, Perón reflexiona sobre la historia argentina. Se reestrena una obra que adquiere una vigencia que no deja de sorprender y lastimar. Dirige Guillermo Ghio, y actúa Marcelo Rodríguez.

A las 20.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $15000.

ETCÉTERA

Paladium Dancing

El icónico templo de la noche porteña abrirá sus puertas por última vez. La cita especial se dará en el marco del preestreno especial de Una noche en Paladium, documental que reconstruye la historia de la discoteca. Luego de su exhibición en pantalla grande, será el comienzo de la fiesta, en un ámbito cuidadosamente diseñado para recrear la esencia del Paladium original. Se prometen diversas sorpresas, invitados especiales y una atmósfera que rememorará los años dorados de la movida nocturna de Buenos Aires durante la primavera democrática.

A las 22, en C Art Media, Av Corrientes 6271. Entrada: $18000.



Pihué + Astudillo

Se inaugura la muestra Dos miradas, dos estilos, dos épocas, integrada por imágenes de los fotógrafos Pablo Astudillo y Alejandro Pihué. Luego de la inauguración se la podrá visitar de lunes a sábados, de 10 a 20. Hasta el 3 de mayo.

A las 19, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.



Al fin solos Esta propuesta de solos de danza forma parte de un programa de ciclos especiales que incentivan la creación y producción de nuevos trabajos cuya curaduría está cargo de Brenda Angiel, pionera de la danza aérea. Participan del ciclo un nutrido grupo de coreógrafos: Guadalupe Colman, Raquel Ramos, Natalia Tancer, Facundo Rivara, Guadalupe Coce, Gala Rodríguez Vicente, Ricardo Baigorria, Sofía Coloccini, Francisca Barria Ampuero, Zoe Benenson y Chiara María Troisi, entre otros.

A las 22, en Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272. Entrada: desde $9000.

Nicolás Teté Se presenta Aplausos, su segundo libro de cuentos, publicado por Blatt & Ríos. Junto al autor estará Leandro Ávalos Blacha, y leen Nazarena Rozas y Santiago Magariños.

A las 19, en la librería Fetiche, Thames 774. Gratis.

SÁBADO 5

MÚSICA

Diego Frenkel Un show íntimo a voz y guitarra, en el que el cantante repasará parte de su trayectoria. Autor, compositor y productor, Diego Frenkel comenzó su carrera en 1984 con Clap, banda con la que grabó su primer disco. A principios de los años noventa fundó La Portuaria, grupo que trazó una exitosa carrera de veinte años, con una decena de discos editados, tres premios Gardel, discos de oro y platino y nominaciones al premio Grammy Latino. Desde 2010 encaró su trabajo solista con dos discos, El día después y Célula, donde al igual que en los discos de La Portuaria, ejerció también el rol de productor.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $21000.

Ronpe 99 El artista convida las canciones de su primer disco. Relatos ríspidos empaquetados en un un ring de alto impacto. Mundo roto, el debut del marplatense, sorprende por su solidez de producción, ritmos urgentes y letras aún más encalladas en la emergencia. Tomás es chico pero conoce lo que rapea. Entre historias de hogares quebradizos que resuenan sobre la estridencia de los beats, Ronpe se eleva, afilado, preparado para salir a cortar cabezas.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $20000.

Dacal + Sasso Pablo Dacal presenta un puñado de canciones solistas y versiones del cancionero mundial junto a Chowa, en el legendario formato de violoncello y guitarra. Abre la noche Eugenia Sasso, con su repertorio de exquisitas canciones a guitarra y voz. Dacal es músico, escritor, actor y trovador diletante. Editó más de diez discos como solista y en colaboración con La Orquesta de Salón, Las Guitarras del Tiempo y una larga serie de músicos y productores. Compuso música para danza, teatro y cine. Trabajó en los largometrajes Charco: canciones del Río de la Plata y Corsini interpreta a Blomberg y Maciel, entre otros.

A las 21, en Lalalá, Álvarez Thomas 1541. Entrada: $10000.

La Ferni

Presenta su concierto de folklore contemporáneo y disidente, donde resignifica el cancionero popular latinoamericano reuniendo Atahualpa Yupanqui con Susy Shock, pasando por Teresa Parodi, Raúl Carnota o Jorge Fandermole. La Ferni viene de presentar su obra Opera queer junto a su hermana La Luchi en Mar del Plata, donde obtuvieron el premio Estrella de Mar como Mejor espectáculo alternativo.

A las 21, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: $15000.



ETCÉTERA

Convención de Ciencia Ficción Hoy y mañana continúa la segunda edición de Encuentro Cercano, una actividad que rinde homenaje al género literario amado por muchos. El evento contará con feria de editoriales, charlas y ponencias, proyección de escenas de la película Metrópolis musicalizadas en vivo y el dibujo y la lectura en vivo de los cuentos de Como ruedas como jaulas como comadrejas, a cargo de Quique y Eugenia Alcatena, autora del libro.

Desde las 18, en Café Artigas 1850. Gratis.

Fiesta Vinilo La editorial Vinilo propone una forma distinta de presentar sus libros con una invitación colectiva: cuatro autores, cuatro libros y más. Prometen entrevistas, talleres, venta de libros y merch exclusivo. Cada media hora habrá presentaciones cortas en formato entrevista con Eugenia Zicavo y Gonzalo Heredia. Hasta las 20.

De 16 a 20, en Club Lucero, Nicaragua 6048. Gratis.

