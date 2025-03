Cristian Fabbiani mantendrá la formación de Newell’s con línea de cinco en el fondo para recibir mañana a Boca. El entrenador leproso recupera a Angelo Martino en defensa, a Ever Banega en el mediocampo y duda en sumar a un volante creativo para que juegue con el diez o bien reforzar la marca con la aparición de un volante de contención.

La línea de cinco no se toca para Fabbiani, quizá por el poderío ofensivo que ostenta el rival. A pesar de que en condición de local el rojinegro hizo un muy mal primer tiempo ante Belgrano con cinco defensores en el fonfo, la idea la sostiene mañana ante el xeneize, con la diferencia de la vuelta de Martino. El ex Talleres estuvo lesionado y si bien se quiso ir del club no aparecieron ofertas por su pase el pasado mes de enero. Su regreso para jugar por el lateral por la izquierda se produce por la baja de Alejo Tabares, quien por una afección respiratoria no pudo entrenar en la semana.

En el medio reaparece Banega luego de una cumplir una suspensión. Lo que no definió ayer el técnico es si por el diez sale el volante ofensivo Gonzalo Maroni o bien el chico Luca Regiardo, de cualidades defensivas. Para mantener el hermetismo sobre la formación Fabbiani posterga hasta mañana la confimación a los propios jugadores.

Los socios de Newell's accederán mañana al Coloso del Parque con la cuota de marzo paga, carnet y presentando también el DNI. La venta física de plateas en boleterías del estadio comenzará el domingo a las 12.30. Para socios la platea más económica se ubica en la tribuna superior este y tiene un costo de 20 mil pesos, al tiempo que para no socios cuesta 40 mil.