La secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia de la provincia de Salta, Carina Iradi, opinó contra la criminalización del adolescente de 14 años que entró con un machete al Colegio Secundario N° 5176, el martes último. Pese a que el chico es no punible se encuentra detenido e imputado, mediante la aplicación del artículo 8 de la ley 8097/18 de Régimen de Responsabilidad Penal para niños, niñas y adolescentes de la provincia.

Este artículo 8 de la ley 8097 permite a los juzgados penales juveniles disponer las "medidas de seguridad" que estimen necesarias y remitir los antecedentes a la justicia civil para que, "si se determinara que la niña, niño o adolescente es peligroso para sí o para terceros", se apliquen medidas de seguridad a adolescentes no punibles "conforme a las pericias emitidas por profesionales psiquiatras". En el caso de un chico de 14 años, tanto la fiscalía como la asesoría de incapaces solicitaron la aplicación de esta legislación. El martes último el adolescente entró al colegio con un machete e intentó agredir a un compañero.

Ya en 2022 la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un habeas corpus correctivo señalando la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad que se imponen en Salta a chicos y chicas no punibles y que permiten su privación de libertad.

Ante la situación del adolescente, Iradi señaló que "hay que saber cuál es su realidad, cuál es su salud mental" y qué lo desbordó para desencadenar su reacción agresiva.

"Más allá de que toda la comunidad y sobre todo la comunidad educativa está conmocionada, nosotros no podemos perder de vista a ese chico que ha reaccionado realmente de una manera muy violenta frente a un estímulo", enfatizó Iradi.

Para la funcionaria, la penalización no resuelve el problema de fondo. "Tenemos que pararnos dos minutos, ver a este chico, ver qué le está pasando, ver si efectivamente no tengo una problemática de salud mental de fondo". Si no fuera así, habría que preguntar: "¿Por qué reaccionás? ¿por qué ese nivel de impulsividad ante un estímulo?", señaló.

Iradi señaló que si bien en este caso no se tuvo que algo más grave "porque nadie terminó fallecido, pero podría haber sido una tragedia". Pero por ello opinó que es necesario trabajar con el entorno del adolescente. "Hablo de la familia y hablo del entorno de pares y hablo del entorno de adultos que lo rodean", señaló.

"El mismo chico hizo su manifestación diciendo, ustedes me provocaron, ustedes me hicieron esto, ustedes esto, esto, esto. Entonces digo: el análisis de las causas no es un análisis banal, es un análisis que se debe hacer y donde todos, todos, absolutamente todos, podemos contribuir a mejorar la situación", recalcó.

Ante lo ocurrido en el colegio, Iradi dijo que se puso disposición de la institución. "Nosotros tenemos específicamente una línea que permite también acompañar a los chicos", contó. También advirtió que "hoy fue este chico" y después "puede ser otro y sobre todo si estamos en un entorno adverso y donde también los adultos estamos minimizando lo que le está pasando a los chicos en la escuela". "Los chicos no están siendo adecuadamente escuchados por el mundo adulto", consideró.

La secretaria consideró que deben trabajar "en articulación con (las áreas de) educación". "Obviamente que tenemos que velar por el principio de no revictimización también, pero entendemos que tenemos la expertise para hacerlo, así que nos hemos puesto a disposición para acompañar a esa comunidad educativa, y sobre todo para prevenir, porque esto es la clave", dijo.

Contra la criminalización de la niñez

"Yo vuelvo a insistir sobre esto, nosotros tenemos que diseñar las cosas desde otro lugar, no desde la penalización", ratificó Iradi.

La situación que protagonizó el adolescente con el machete en el colegio salteño volvió a reabrir el debate sobre la baja de la edad de punibilidad. La legislación actual establece que son punibles solo los y las adolescentes desde los 16 años pero el gobierno nacional propone fijarla a partir de los 13 años. Sin embargo, la justicia de Salta, mediante una legislación propia, se toma atribuciones para privar de la libertad a niños y niñas no punibles, bajo la figura de "medidas de seguridad".

Iradi ya se pronunció contra la baja de la edad de punibilidad. Consideró que con el aislamiento o encierro no se resuelve el problema de la inseguridad.

"La sociedad en esto tiene que empezar a tomar conciencia de que las cárceles tienen que también cambiar sus lógicas. Porque necesitamos realmente hablar de reinserción social, necesitamos hablar realmente de responsabilización y no de castigo, necesitamos empezar a tener una sociedad sana, saludable (...) Porque después esa persona adulta ni se vuelve a reinsertar en la sociedad y si nosotros no generamos enseñanzas saludables, no resocializamos, no hablamos realmente de oportunidades, no generamos oportunidades, y eso va en escalada", evaluó.

"Lo estoy diciendo no solamente con relación a los chicos, sino también con relación a los adultos. Las cárceles de adultos están super pobladas. No es que viene bajando (la delincuencia) con esta mecánica de criminalización", manifestó Iradi. En ese sentido, consideró que es necesario "empezar a dar un debate mucho más serio" que "no se está dando". "Cada vez que se da una situación X, se genera una reacción espasmódica" en vez de realizar un debate serio: "Veamos cuáles son las causas, qué es lo que genera los hechos delictivos, y realmente lo ataquemos", subrayó.