DE VISITANTE ► La globalización también permite un circo ambulante de especímenes de cada género, donde en cualquier momento pueden tocar a unas cuadras de tu casa los newmetaleros línea fundadora Linkin Park (31/10, Parque de la Ciudad), el reggaetonero colombiano Kevin Roldán (17/4, Gran Rex), la cancionista española Mafalda Cardenal (19/5, Teatro Nacional), los folkpoperos británicos Seafret (27/8, Teatro Vorterix), los metaleros californianos Avenged Sevenfold (25/9, Movistar Arena) y sus vecinos punk rockers Lagwagon (13/10, Teatro Flores), o el popero español Antonio José (6/11 en el Teatro Ópera, 7/11 en Quality Espacio de Córdoba y 8/11 en el Teatro Broadway de Rosario).

MUCHO TEXTO ► La uruguaya Tamara Silva Bernaschina, categoría 2000 y ganadora de dos Premios Hidalgo y un Premio Nacional de Literatura, estará de paso por Buenos Aires para presentar su nueva novela, Larvas, el martes 1/4 a las 18.30 en Céspedes Libros (Álvarez Thomas 853) ► El flash de no dormir nunca ilumina Diario del insomnio, de Flor Monfort (La Libre) ► Una colonia terrícola espacial que ha perdido contacto con la Tierra funda una nueva civilización en la novela El árbol viene, de Munir Hachemi (Interzona) ► Un sueño made in Argentina: auge y caída de Pumper Nic, de Solange Levinton, recupera la leyenda del fast food hamburguesero noventoso y nacional (La Libre) ► Y el compilado digital El corazón de la bestia reúne historias sobre animales y humanos, de autorxs latinoamericanxs, con curaduría de Leila Guerriero (Bookmate).

LA VOZ DEL ESTADIO ► Airbag metió sold out para las dos fechas de su debut en la cancha de River Plate (31/5 y 1/6); y Paulo Londra hizo lo mismo con sus dos Movistar Arena (7/6 y 8/6) ► Después de agotar seis Movistar Arena en marzo (y otros tres shows en Mendoza, Córdoba y Rosario para abril), Duki agregó otras dos funciones en el estadio porteño para el 29 y el 30/5 ► Y luego de llenar sus propios dos Movistar Arena, El Kuelgue probará el Hipódromo de La Plata, el 17/5 ► Ahí también tocará Nafta el 26/4, en el ciclo Noches Capitales y con previa de Palta & the Mood ► Y al comando de Emmanuel Noir, la banda entrerriana Ke Personajes agotó al toque una fecha (12/6) y sumó otra (11/6), claro que sí, cómo que no, en el Movistar Arena.

SIGUEN GIRANDO ► CA7RIEL & Paco Amoroso marcan nuevos hitos en su carrera y se van pasados de PAPOTA a tocar en festivales como el Estéreo Picnic colombiano, Coachella, Glastonbury, el Fuji Rock japonés y las ediciones del Lollapalooza Brasil, Francia y Estados Unidos ► Peces Raros confirmó la extensión de su Tour Artificial, que en mayo los enviará a México y luego a Europa, pasando entre noviembre y diciembre por Alemania, Inglaterra, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Italia y España, en un cierre con una mini-gira por cinco ciudades españolas ► Además, el colectivo argentino-español Ciclonautas emprenderá mini-gira por Santa Fe (10/4), Córdoba (11/4), el Quilmes Rock (23/4) y Rosario (13/4) ► Mientras que El Chacal & Los Alpes Floreados arranca este viernes 28/3 con toque en Montevideo y sigue por Rosario (25/4, Gato eterno), Córdoba (26/4, La Hojarasca), Santiago de Chile (16/5) y Buenos Aires (22/5, Niceto Club).

HACELA SIMPLE ► Se rompió la canilla de los singles y ahora no paran de caer canciones nuevas de Bandalos Chinos (Revelación II), Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad (Algo feliz y Estar mejor), Blair + Dillom (Carne viva), Koino Yokan (She Says), Emmanuel Horvilleur (Deuda espiritual, con Veeyam; y Supersuave), El Chacal & Los Alpes Floreados (Cuando nos tocamos de un lado), Rocco Posca + Chechi de Marcos (Muchas veces), Luz Gaggi (Valentino), Mora Navarro (Es ah0ra!), Juan Rosasco en Banda + Nando Varela Pagliaro (Tu revolución), Chino Mansutti + Experimento Negro (Chill), Camilo Desorden (Idiota), Muñecas (Principiantes), Reybruja (Que se la banquen), Ye (Como barcos), Lichi (¡Merienda!), Ayermaniana + Ale Cares y los Magos Farciar (Solo respira), Nasty Neighbours (Embrujada), Maxi Pachecoy (Tu zamba en mi guitarra), Fr4nz (El fono), Les Poetes Malditus (Mono azul), Úrsula Pomelo (Chip), Naturaleza Exige (¡Alerta!), Frank Capouch (Mucho más que ver), NÂK (Agua de volcán) o Ases del Sonido (El terror de la oligarquía).





