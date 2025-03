El movimiento islamista palestino Hamas difundió este sábado un nuevo video en el que se ve a un rehén colombiano-israelí retenido en Gaza pidiendo a las autoridades de Israel que garanticen su liberación.

Desesperación

El Foro de familias de rehenes identificó al hombre como Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí secuestrado en el festival de música que fue atacado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. El video, que dura más de tres minutos, muestra a Bohbot hablando en hebreo y levantando las manos varias veces en señal de desesperación, pidiendo ser liberado.

Bohbot ya apareció junto a otro cautivo, Yosef Haim Ohana, en un vídeo difundido el lunes por las Brigadas Ezedin Al Qasam, el brazo armado de Hamás. En esas imágenes, los dos hombres hablaban de los peligros a los que se enfrentan desde que se reanudaron los bombardeos israelíes en Gaza el 18 de marzo, tras más de dos meses de tregua.

En el video del sábado, Bohbot volvió a decir que los bombardeos en curso podrían costarle la vida, y suplicó reunirse con su mujer y su hijo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le otorgó la nacionalidad a Bohbot, esposo de una ciudadana colombiana, en noviembre de 2023, un mes después del inicio de la guerra en Gaza.

El mensaje de Petro

“Elkana Bohbot, es esposo de colombiana, padre de niño colombiano y a él le otorgué por ese hecho la ciudadanía colombiana, siendo ciudadano de Israel. Nunca ha sido solidario de ninguna violencia. Es rehén de Hamás en Gaza y espero que se pueda reencontrar con su hijo y esposa y vivir en Colombia felices, en el corazón del mundo y en el país de la belleza”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X en febrero de 2025.

Ruhama Bohbot, madre del joven, aseguró estemiércoles que tuvo la oportunidad de recibir pruebas de vida de su hijo.“Recibí una prueba de vida por parte de Hamas con ese video, se le ve muy mal se nota que no tiene las atenciones necesarias, tiene un hombro herido, me preocupa su salud (…) Agradezco al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por haber recibido la ciudadanía, me gustaría que pudieran hacer un poco más para que puedan liberar a mi hijo”, señaló a W Radio. "Netanyahu me comunicó que estaba haciendo lo posible para liberar a todos los secuestrados,” agregó.

Desde que Israel reanudó su ofensiva en Gaza, Hamás advirtió de que las operaciones militares podrían poner en peligro a los rehenes. De los 251 secuestrados durante el ataque que desencadenó la guerra en 2023, 58 permanecen cautivos en Gaza, incluidos 34 que, según el ejército israelí, habrían muerto.