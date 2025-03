Hamas anunció este viernes que está dispuesto a liberar a un rehén y a entregar los cadáveres de otros cuatro cautivos, como parte de un acuerdo que permita hablar de cómo proseguir la tregua con Israel en la Franja de Gaza. El gobierno israelí acusó, sin embargo ,al movimiento islamista palestino de no "ceder ni un milímetro" en las discusiones indirectas en curso en Doha y de recurrir a la manipulación y a la guerra psicológica.

"Ayer (jueves), la delegación de Hamas recibió una propuesta de los mediadores para retomar las negociaciones. De manera responsable, el movimiento respondió positivamente y entregó su respuesta esta mañana, indicando su acuerdo a la liberación del soldado israelí Edan Alexander, que posee la nacionalidad estadounidense, además de (la restitución) de los cadáveres de otras cuatro personas con doble nacionalidad", indicó el grupo islamista en un comunicado en su canal de Telegram.

Según confirmó un alto miembro de Hamas a la agencia de noticias EFE, los cuerpos sin vida se corresponden con los de los cuatro israelíes con doble nacionalidad estadounidense que aún permanecen en el enclave. Estos son los de los también soldado Itay Chen y Omer Neutra --muertos en el ataque del grupo islamista del 7 de octubre de 2023--, y la pareja de ancianos Judith Weinstein y Gadi Haggai, también asesinados ese día en el kibutz Nir Oz.

Las negociaciones

El movimiento también reiteró en su comunicado su total disposición para alcanzar un acuerdo completo que incluya todo lo pactado de cara a la segunda fase e instó una vez más a Israel a cumplir plenamente con sus obligaciones en el marco de la tregua.

Un nuevo ciclo de negociaciones indirectas sobre el frágil alto al fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor el 19 de enero tras 15 meses de guerra, comenzó el martes en Qatar, donde Steve Witkoff, emisario del presidente estadounidense Donald Trump para Medio Oriente fue enviado para participar en los esfuerzos de mediación.

Al igual que las demás liberaciones de rehenes ocurridas desde enero, éstas deberían llevarse a cabo a cambio de que liberen prisioneros palestinos detenidos por Israel. Sin embargo, se acordaron nuevos criterios que incluyen un aumento en el número de detenidos palestinos que deben ser liberados a cambio, indicó a la agencia de noticias AFP una fuente cercana a Hamas, sin proporcionar más detalles.

Mientras tanto, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó en un comunicado que el premier reunirá el sábado por la noche, al finalizar el shabat, a varios ministros involucrados para recibir un informe detallado del equipo de negociación y decidir los próximos pasos para la liberación de los rehenes, además de denunciar que Hamas está recurriendo a una guerra psicológica.

El enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, advirtió a Hamas que su país responderá en consecuencia si el grupo islamista palestino no respeta los plazos acordados en la negociación para poner fin al conflicto con Israel. "Hamas está apostando a que el tiempo corre a su favor. No es así. Hamas es plenamente consciente de la fecha límite y debe saber que responderemos en consecuencia si no se cumple", dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Cuerpos exhumados

Al margen de las negociaciones, la Defensa civil palestina anunció que exhumó el jueves 48 cuerpos del hospital al-Shifa, en la ciudad de Gaza, uno de los principales centros médicos del territorio devastado por más de 15 meses de combates entre Hamas e Israel. Los servicios de rescate entregaron 38 cadáveres identificados por sus familias, que los enterraron en cementerios cercanos, precisó a la AFP el portavoz del organismo, Mahmud Basal. "Los diez otros cuerpos fueron trasladados al departamento de medicina legal del ministerio de Salud para identificación", señaló.

Según el portavoz, unos 160 cuerpos siguen enterrados en el complejo hospitalario y las operaciones de exhumación continuarán varios días. Habían sido enterrados por miembros del personal médico y civil cuando las operaciones del ejército israelí impedían a los servicios de rescate llevarlos a cementerios.