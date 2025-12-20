Omitir para ir al contenido principal
El Gobierno las venderá en CABA, Santa Fe y provincia de Buenos Aires

Las tierras del Plan Procrear enviadas a remate

Algunas tienen las edificios en un estado avanzado de construicción. Es parte del plan del desmantelamiento de la política estatal de vivienda social.

Santiago Brunetto
Por Santiago Brunetto
Venta terrenos Procrear Obras casi terminadas en Santa Fe van a remate. (Archivo -)

Tiene 17 años y es de la ciudad de Bell Ville

Buscan a una adolescente cordobesa

Señor presidente

Por Sergio Olguín
Ornella Calvette

Presentará un escrito por los sobreprecios en la compra de medicamentos

Ornella Calvete se negó a declarar en la causa Andis

Comision Inocencia Fiscal

La iniciativa que premia la evasión

Senado: El oficialismo consiguió dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal

Un llamado del Banco de Alimentos

En Argentina se desperdician por año 72 kilos de alimentos por persona

El gobierno festeja mientras deja un tendal de heridos.

Radiografía del ajuste del gobierno libertario

Por Mara Pedrazzoli

Habría información de ARCA, ANSES y otros organismos

Denuncian una filtración masiva de datos que sería la más grande registrada en el país

"Es un milagro que sobreviva"

La joven argentina apuñalada por su pareja en Italia se recupera lentamente

Sesión Especial: Diputados aprobó en votación general el Presupuesto 2026 por 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones.

Alpargata de pobre - Clone

Por Luis Bruschtein

La estrategia oficial abre un conflicto jurídico

Diego Santilli aseguró que el Gobierno irá por el Capítulo 11 en el Senado

50 Años de APDH

En el marco de los festejos por los 50 años de la organización

La APDH reconoció el trabajo de Página/12

Juicio Lesa Humanidad

Solo 19 represores están en cárcel común

Mientras la Corte cajonea las causas de lesa humanidad, suben las absoluciones y cae el número de detenidos

Por Luciana Bertoia

Complejo Hidroeléctrico Piedra del Águila

El Gobierno preadjudica centrales a Central Puerto, Edison y BML

Privatización del Comahue

Dolar, City

Cerró la semana con una suba acumulada de 9 pesos

El mayorista se movió al alza

AGIP, administracion gubernamental de ingresos publicos

Elevaron a 1 millón de pesos el monto máximo en CABA

Para cancelar deudas de ABL

Hotelería

La ocupación hotelera volvió a caer interanual en octubre

Otra señal de debilidad para el turismo

Pirotecnia

Lo anunció Jorge Macri en redes sociales

La Ciudad de Buenos Aires prohibió la pirotecnia sonora

El instituto Malbrán detectó 3 casos

La gripe H3N2 subclado K llegó a la Argentina

Fausto Vera, nuevo jugador de River,

El volante central llegó a préstamo y ya firmó su contrato

Fausto Vera, el primer nombre para el nuevo River

FOTO REDES SOCIALES san lorenzo marcelo moretti

El presidente de San Lorenzo juega sus fichas en los tribunales

San Lorenzo: Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía

Forster Gillet y Guillermo Tofoni

Imputaron por lavado de dinero a los empresarios favoritos de Milei para privatizar los clubes de fútbol

Duelo Platense Vs Estudiantes

Van por su segunda estrella de la temporada

Trofeo de Campeones: Platense y Estudiantes se miden en San Nicolás