“Tal vez ahora que ya hace muchos años que tocamos juntos nos sentimos con ganas de mostrar lo nuestro sin romper para nada con la tradición del grupo de tocar temas del repertorio de Pugliese”, reflexiona Hernán Bartolozzi, uno de los bandoneonistas de Color Tango y compositor de dos de los temas que la histórica agrupación presentará este miércoles a las 20 en Bebop Club (Uriarte 1658). La actuación del grupo oficiará de anticipo de Tangos de hoy, una placa de próxima aparición que ya tiene tres singles –con sus respectivos videoclips- publicados en plataformas. Durante el show también recorrerán el repertorio más emblemático de la formación, vinculado a la figura de Osvaldo Pugliese.

“Ya desde el comienzo, en 1989, la idea de presentar música nueva siempre estuvo presente”, destaca Bartolozzi. En el primer disco de la agrupación (A toda orquesta, que grabaron en Países Bajos, cuando Roberto Álvarez, Fernando Rodríguez y Amilcar Tolosa dejaron la orquesta de Pugliese) ya había temas propios.

Hoy Color Tango se completa con Ramiro Boero en el fueye, el propio Rodríguez como valuarte de las cuerdad, Ernesto Tito Gómez acompañando en violín, Mariana Diez al piano, Manuel Gómez al contrabajo, Gustavo Hunt (otro de los compositores de los temas que estarán presentando este miércoles) en el clarinete y Roberto Decarre en la voz.

-Se los suele asociar con el estilo y el repertorio de Pugliese, ¿qué significa este lanzamiento de un disco enteramente de temas propios?

-Para nosotros estos temas nuevos son parte de la historia del grupo. Yo no lo veo como bisagra sino más bien como continuidad. También hay otro disco nuestro (Pugliese Inédito) grabado en 2005 donde hay 5 temas nuestros más algunos inéditos de Pugliese. Es decir, la idea de componer siempre estuvo. Eso, además de clásicos de Pugliese que de hecho seguimos tocando en las milongas.

-Muchos de los integrantes de la orquesta tienen proyectos solistas o paralelos donde ejercen como compositores. ¿Cómo fue traer temas propios a Color Tango, que tiene un sonido y una propuesta ya establecidas?

-Nuestro método de trabajo de las obras es más bien colectivo, sobre todo en la finalización, en los detalles. Entonces cualquier obra que llevamos al ensayo es de alguna forma llevada a nuestro estilo o sonido. Es una metodología que viene desde la orquesta de Pugliese y continuó a través de Roberto Álvarez. Nos gusta trabajar así y por suerte tenemos la confianza y el respeto entre nosotros para hacerlo.

-Muchos grupos toman la herencia musical de Pugliese y aún así suenan muy distinto. ¿Cómo dialogan ustedes con ese legado?

-Para nosotros Pugliese es un referente, tal vez un punto de partida. Nuestra intención no es imitarlo pero es un estilo que nos gusta mucho y una gran influencia. Además de que Roberto Álvarez, quien fuera nuestro director, venía de tocar de primer bandoneón con él y eso no podes hacerlo si no lo sentís. Él lo hacía naturalmente y nosotros aprendimos de él. Durante los años 90 la orquesta hizo muchas giras por Italia con una compañía y ahí (ya fallecido Pugliese) empezaron a tocar esos arreglos icónicos a pedido de los bailarines y cómo fue un éxito (nadie tocaba eso en ésa época) se grabaron. Cuando vamos a las milongas los seguimos tocando. Hoy ese camino ya está hecho, por eso pensamos que es momento de mostrar nuestra propia música.

-¿Cómo fue el proceso de trabajo para este disco?

-Empezamos a ensayar estos temas hace 2 años y vimos que el resultado era bueno y enseguida pensamos en grabarlos y al mismo tiempo seguir escribiendo otros temas. En este momento estamos en proceso de ensayos de otras canciones que formarán parte de un álbum (junto con los tres que se presentan en Bebop) que se terminará de grabar este año. Los temas fueron trabajados en la tradición del grupo de hacer el armado final en el ensayo, es decir: lo que se lleva escrito al ensayo nunca termina siendo el resultado final, la música va evolucionando o se va enriqueciendo con lo que aportan los compañeros. Y de alguna forma eso le da un sonido al grupo a pesar de que cada uno escribe con su estilo.

-En tu caso puntual, ¿cuál fue la búsqueda musical con estos dos tangos tuyos que se anticipan?

-Yo me considero un músico intuitivo, no hago un plan a la hora de escribir música. La única premisa es que sea una música adaptable a Color Tango. Hay algunas características que no pueden faltar, por ejemplo que haya varios compases de yumba, que haya algunos tutti arrebatados y momentos bien rítmicos. Además de los dos temas míos (“Sentime” y “Tanguero y Bohemio”) estamos presentando uno que se llama “Incertidumbre”, de Gustavo Hunt.