¿Cómo darle una historicidad a las plantas? ¿Cómo reconocer su lugar cultural? ¿Cómo dejar de considerarlas seres inferiores en la escala de lo viviente? ¿Cómo pasamos de hacer herbarios y germinar plantas en la escuela a desconocerlo todo sobre ellas? Estas y otras preguntas aborda el ensayista colombiano Efrén Giraldo en su libro Sumario de Plantas oficiosas. Un ensayo sobre la flora (Ediciones Godot). Un libro que decidió a escribir cuando se enteró de que había árboles que habían sobrevivido a la bomba de Hiroshima y seguían floreciendo, algunos inclinados hacia el epicentro, como señalando con el dedo el lugar de donde había surgido la herida. Esos árboles guardaban en su cuerpo esquirlas, guijarros, hierros, restos de la bomba. No habían expulsado esos restos, con ellos convivían más de setenta años después como para seguir siendo memoria de aquel horror.

Luego se entera de que uno de esos árboles, un alcanforero, está en el campus de su universidad. Pero se pregunta por qué nunca lo vio y se preocupa por él mientras escribe notas para su ensayo, durante la pandemia, cuando no puede visitarlo.

La historia de ese alcanforero que no fue alojado en tierra colombiana con los honores que debía lo lleva a escribir este libro exuberante y rizomático sobre nuestra relación con el mundo vegetal. Luego, ese libro, que ganó el Premio Latinoamericano de no ficción Latinoamérica independiente 2022, logró que finalmente el alcanforero fuera plantado. De visita en Buenos Aires, Giraldo charló con Página/12.

--Este libro surge en pandemia. De hecho, surgieron muchos libros en esa época, como un género “jardín”. Si bien hubo siempre un movimiento ecologista y demás que nos hablaba de esto y de la necesidad de cuidar el medio ambiente, con la pandemia pareciera que esto pudo llegar a más gente y se instaló.

--Sí, pero yo creo que también fue un momento de mucha conciencia de la otredad, eso me parece importante, todo ese temor al contagio, esa idea de que nos estábamos enfrentando como a algo que pertenecía un orden diferente y que nos estaba matando, creo que junto con otras líneas que se venían dando, cristalizaron en ese interés. Yo creo que la segunda década de este siglo XXI fue muy generosa en investigación botánica también, neurobiología vegetal por ejemplo. Entonces creo que eso más lo que un poco la industria cultural, el cine estaba mostrando, creó un poco un ambiente para que las plantas volvieran a tener un lugar cultural. Yo creo que eso se ha dado en otros momentos, pero creo que ahí hubo un momento de eclosión y pues creo que la literatura, el mundo editorial no dejan de ser finalmente nodulares para que eso se manifieste.

--Era una historia oculta la del alcanforero.

--Claro, entonces (el libro) le dio un poco visibilidad y bueno, se sembró, finalmente está sembrado en el campus de mi universidad. Evidentemente produjo algo de estupor quizás diría yo, pero lo interesante de todo eso es que pone en contradicción muchas cosas que nosotros creemos, pues porque finalmente pues casi todo el mundo piensa que un árbol es igual a otro árbol, no tienen memoria, no tienen historia, no tienen individualidad, pero apenas hay un gesto humano como el de la literatura, el de la escritura que lo señaliza y lo pone en una serie histórica o le da como un lugar, esa entidad sobresale. Entonces más que pensar en que salvé un árbol con un libro, me pareció interesante ver cómo se ponían en evidencia muchos de los estereotipos que tenemos con las plantas.

--Hablando de los estereotipos tenemos todavía estas ideas de las plantas como seres inertes, que no hacen nada. Si bien decía que hubo un avance en la investigación sobre lo que pueden hacer las plantas, pareciera que nos falta todavía conocer mucho.

--Sí, son seres muy enigmáticos, a mí me gusta pensar que las plantas tienen como una especie de opacidad, una opacidad radical. Las plantas son muy distintas a nosotros, nos quedaba mucho más fácil proyectarnos sobre los animales y bueno de ahí se deriva una cantidad de estereotipos muy importantes: la idea de que de que no se mueven, de que tienen como menos vida o menos actividad, no hay que olvidar que desde el siglo diecisiete pues tenemos como una escala de lo viviente, pero básicamente están muy muy abajo, solo están más abajo los minerales. No sé si recuerdas el verso de Rubén Darío: “Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más aún la piedra porque esa ya no siente, no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, etcétera”. Ahí está, hay una como una gradación, una escala, pero claro en el último tiempo yo creo que la investigación científica, pero también la literatura y el arte han mostrado que no tenemos derecho como a pensar como que las plantas están en un lugar inferior, ¿quién ha dicho que nosotros seamos más importantes? Nosotros mismos.

--Cuando era chica en las películas y las series cuando las plantas tenían vida eran venenosas o carnívoras o pantanos te hundías y desaparecías. Había como una cosa exacerbada de cierta maldad y no sé si eso se limitaba al terreno de la ficción.

--A mí me llama mucho la atención dentro del terror que me produce la idea de que estamos repitiendo un ciclo parecido al de los años 30. Se ha hablado mucho del ascenso de ciertos poderes en este momento que recuerdan ese ciclo de los años 30 que terminó en lo que sabemos. En los años 20 del siglo pasado, y creo que es algo que se proyecta hasta los años 30, están llenos de ficciones populares que demonizan las plantas. Y hay una suerte de resurgir de esa cuestión, no solo se están volviendo a editar muchas de estas ficciones como de la época de las pulp magazines y eso donde lo que estás describiendo está muy presente: plantas asesinas, plantas que cobran venganza, plantas que son como monstruos; eso está volviendo a aparecer y creo que lo que prueba es que estamos en medio de una gran ansiedad ecológica. Y pues lo que trata de hacer la ficción, también la no ficción contemporánea, es remover eso y tratar de verlo de otra manera. Pero es probable que a medida que conocemos, que tenemos más empatía con otros seres, pues también se reviven temores y eso parece ser cíclico.

--También le da una historicidad a las plantas. Así que devuelvo una pregunta que hace en el libro: ¿cuánto de historia de colonizaciones, de migraciones forzadas tiene el paisaje que vemos?

--Esto es muy muy interesante y creo que es clave. Yo creo que en general nuestra idea de historia es muy antropocéntrica, entonces nos cuesta creer en primer lugar que las plantas tienen historia, la tienen, o sea tienen historia, hay plantas de una época y plantas de otra y plantas modernas. La historia del paisaje, la historia del entorno, sí que está atravesada por eso. Pero creo que es porque la relación entre plantas y humanos, plantas y tecnología está muy inextricablemente unida, cierto, pero yo creo que ese tendría que ser el punto de partida para considerar las cosas de otro modo y en ese sentido quizás volver a entender que la ficción podría ayudar. El problema finalmente es que nuestra concepción de la historia es una concepción central humana inspirada por la concepción de la temporalidad que crea la ficción. Cuando Aristóteles define la ficción como mímesis y representación de la acción humana está poniéndonos en un cajón del que es muy difícil salirse. Entonces si tú piensas, la ficción que es capaz de contar la historia de las plantas no es tanta, no es tanta porque no parecería que las plantas pudieran ser narrables y ese yo creo que es un desafío muy especial que le está ocurriendo a la literatura. Hay bastante ficción ya sobre la tierra, sobre animales, sobre plantas, pero esa idea de intentar imaginar otro punto de vista no humano, creo que es uno de los grandes paradigmas en desarrollo de la novela.

--Cita a Clarice Lispector como una de las autoras que podía ponerse en el lugar de una planta o una flor.

--La investigación tal vez modesta que he hecho da que quienes han pensado en serio en ese problema son las escritoras mujeres. Puedo mencionar varias, pues uno ve esa posibilidad de muchas de ellas de ser capaces de ver desde una perspectiva no humana. Lo que pasa es que Lispector sí es muy directa en expresar que ser humano es más una limitación que una posibilidad. A mí me sorprendió, debo confesar que escuché el discurso del premio Nobel de Olga Tokarczuk, la premio Nobel de 2018, cuando se publicó. En el discurso ella llama “el narrador tierno”, así se tradujo... ella expone muy claramente la necesidad de que la ficción invente otro punto de vista. A mí eso me parece apasionante, pero tenemos más mujeres, entonces piensa por ejemplo en una escritora que me gusta mucho del mundo de la ciencia ficción que es Ursula K. Le Guin, con toda su teoría de la bolsa de la ficción y toda esa idea de cómo inventar otro punto de vista, creo que hay mucho y se ve en las poetas, en Marosa de Giorgio por ejemplo, en Emily Dickinson si queremos seguir más atrás.

--¿Cree que tiene algún vínculo con esto que también dices en el libro de que las mujeres en una época, siglo XIX creo, si se querían acercar a la ciencia, el lugar que tenían reservado era la botánica, que era como una rama menor de las ciencias, mientras los hombres estaban en otras ramas más importantes, entre comillas?

--Sí, hay testimonios de esa idea de la botánica y la jardinería como ocupación de señoritas. En Dickinson eso está, y bueno, digamos los hombres vinculados a la agricultura, a la intervención ingenieril sobre el ambiente. Pero creo que lo que tiene interesante el texto de Ursula K. Le Guin, este texto que se llama “La Teoría de la Bolsa de la Ficción”, es precisamente invertir eso. En este texto pues se trata de comparar la ficción con una especie de recipiente y vuelve a esa teoría antropológica que dice que el objeto que explica la civilización no es el arma, no es el hueso con el que el predominio mata a otro, el objeto de cultura es el recipiente donde se pueden guardar las semillas y los recipientes, al contrario de las armas, están mucho más cerca de las mujeres. Entonces yo creo que aquí sí hay una perspectiva que el feminismo ha puesto presente y eso es muy interesante. Hay una historia de tiro largo donde las mujeres tienen algún tipo de relación con la recolección de especímenes, su conservación y están todas las cosas que en las plantas connotan todo esto del cuidado. Entonces sí, no debe ser casualidad, creo yo.

--Habla de toda una época de expedicionarios que buscaban plantas exóticas, la necesidad de catalogar. ¿Sigue habiendo expediciones?

--Se estima que el 25 por ciento de la flora colombiana está sin catalogar. Cada tanto aparece, se descubrió una nueva especie..., hay una nueva bromelia, una magnolinácea, estoy dando ejemplos que recuerdo.

--Acá no aparecen esas noticias.

--Es especismo, las plantas no son noticias.

--A veces también está esta búsqueda de llamar a una planta con el nombre de quien la encuentra, que también es una idea colonizadora o apropiadora de ese mundo vegetal.

--Sí, lo que pasa es que nombrar supone un tipo de autoridad y a mí me interesa mucho, pues finalmente este es un ensayo, el ensayo se preocupa por cosas menores, un poquito laterales para intentar entrar en cuestiones más grandes, eso es lo que tiene la tradición ensayística. Porque esos nombres que tienen las plantas, que tienen aquí o allá o que tomaron de un descubridor o descubridora, cuentan relacionalmente qué significaban las plantas para las personas, pues hay muchos ejemplos, ejemplos de misoginia en la nomenclatura popular de las plantas. Hay nombres de plantas, nombres populares que son tremendamente misóginos, en Colombia hay una planta a la que llaman Mala Madre por su método de reproducción, porque los hijos de la planta están en la punta, están como abandonados. Y hay una planta muy popular de jardín a la que se llama Lengua de suegra, pero también es una planta muy bonita, es como una penca, es como muy rígida, pero digamos dentro de esa visión popular de las suegras como seres que tienen estas características. Y también los nombres científicos no son tan inocentes, o sea también informan de una propiedad, de una forma, de una cosa que le llamó la atención al que la nombró, y hay casos de un tipo en Colombia que es de apellido Restrepo o Gómez y entonces la planta tiene ese apellido allí, porque hay como una vanidad del descubridor que se quiere eternizar en ese nombre.

--También hay algo con lo bello asociado a lo bueno, ¿no? Porque por ejemplo la planta Ojos de poeta es preciosa, pero es muy invasora.

--Es una plaga impresionante, y lo que resulta interesante de eso es que nuestras ideas sobre la belleza también cambian cuando las pensamos en esa interacción compleja, porque uno de los más grandes abusos especistas nuestros, llevamos más de dos siglos en eso, es creer que sabemos para qué sirven las plantas. El momento de eclosión fuerte del hallazgo de los principios activos de las plantas ese inicio del siglo XIX, cuando se empiezan a encontrar recursos para aislar lo que se conoce como los principios activos de las plantas, principios médicos, cosas que se pueden sintetizar para alimentación o para recreación con las drogas alucinógenas, eso está ahí y a partir de ese momento creemos saber qué es lo bueno que tiene una planta y qué es lo malo. Y lo estético es un lugar para ver eso, una planta que es bella, además porque es de difícil cultivo, en un lugar como el que yo vivo no hay manera de acabarla, es hermosa pero son tanto los estragos que produce, que te obligas a mirarla de otra manera. Y la idea de que además la llegada de esa planta invasora es por razones estéticas. Como que la belleza es su clickbait, para decirlo con palabras contemporáneas, pero luego ya es un problema grave además.

--Dice “nos hemos demorado en entender que lo que mata algunas plantas, indeseadas según las conveniencias, la conveniencia podría también matarnos a nosotros”.

--Cuando yo escribí Sumario se habían reiniciado las fumigaciones de cultivos ilícitos con un glifosato que el gobierno anterior había cambiado por sustitución manual y cambio de cultivos pero en ese momento, cuando ascendió un gobierno de derecha, lo que prevalecía es la manera en que la derecha entiende la lucha contra las drogas que es un problema de orden público y no un problema de salud pública. Entonces fue un momento de eclosión y volvió una época que ya creíamos quizás superada. Cuando hay una aspersión con glifosato popularmente se conoce como matamaleza, el matamaleza no distingue una planta de coca, de amapola, una yuca o maizal, entonces si bien pues la mayoría de cultivos ilícitos son monocultivos, pues también hay una afectación además muy grande a la tierra y a las personas, creo que aquí hay un fallo histórico.

--Pero acá igual se sigue usando...

--El problema de las drogas es que vuelven a poner en conflicto las visiones utilitaristas, optimistas, como de las plantas como algo de lo que podemos sacar provecho, la idea de la riqueza natural me parece una idea cada vez más obscena, pero nos enfrenta con muchas cosas. Lo que me interesa sobre todo es la idea de que hay plantas malditas, como que hay plantas demonizadas y recuerdo mucho, como en el año 2010, había un comercial de radio que circulaba mucho, lo hizo el gobierno para que se escuchara mucho en el campo, en las zonas rurales. En el comercial apareció una niña pequeñita y decía algo así como “no cultives la mata que mata”. A la agencia de publicidad que hizo el comercial, le pareció interesante el juego de palabras, pero la expresión es terrible.

--¿Cuál era la mata que mata?

--La mata que mata se refería a la amapola y a la coca. Ese comercial tuvo una demanda ante la Corte Constitucional de parte de unos pueblos originarios y la discusión era en torno a lo vegetal: la coca no mata, la coca es ancestral, tiene una serie de propiedades, no se puede demonizar. Y ganaron, el comercial se tuvo que retirar. Es muy fácil construir la analogía entre mata como planta y el verbo matar, una mata que mata, pues bueno, no hay ninguna mata que mate, finalmente, depende del tipo de relación que tienes con ella.