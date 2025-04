La credibildad periodística está en cuestión y la profesión en el centro del debate. ¿Quién le cree a las y los periodistas en un escenario donde la mentira se ha vuelto un recurso cotidiano? Se miente con diversos propósitos: obtener ganancias, sacar ventajas políticas o electorales, conseguir un cargo o imponer una idea. Pero, claramente, la desconfianza no atañe solamente al periodismo y a los periodistas, sino que atraviesa la sociedad en todos sus estamentos. Está ligada al “cambio cultural” al que no están ajenos los medios ni las redes sociales digitales. Los “acuerdos de palabra”, el código aquel que señalaba que “la palabra es sagrada y se respeta” dejó de tener valor en nuestros días. Es más. Quien se atiene a ese acuerdo nunca escrito pero tan respetado durante mucho tiempo, corre el riesgo de verse traicionado o burlado, además de tildado de ingenuo. En no pocos casos aquel criterio ha sido suplantado -sin mayor cuestionamiento ético- por el “todo vale” a la hora de alcanzar el fin propuesto.

El tema impulsó a un importante grupo de destacados investigadores de la comunicación de Brasil, encabezados por Rogério Christofoletti, a iniciar, en 2021, una investigación financiada con recursos públicos y titulada Índice de Credibilidade Jornalística: formulação de indicadores de fortalecimento do jornalismo para o combate aos ecossistemas de desinformação (Índice de credibilidad periodistica: formulación de indicadores de fortalecimiento del periodismo en la lucha contra los ecosistemas de desinformación) que ahora ha quedado plasmado en un libro colectivo que lleva por título “Credibilidad periodística”.

En la introducción de la obra el propio Christofoletti reflexiona sobre la amplitud del tema de la credibilidad en la sociedad actual, para luego aterrizar en la cuestión específica del periodismo. “No hay vida social sin confianza”, afirma. “Las relaciones se guían por gestos de reciprocidad, actitudes aceptables y discursos verdaderos” en los matrimonios, amistades y sociedades. Pero también “las empresas dependen de vínculos de confianza para ser eficaces” porque “la confianza crea y fomenta la seguridad, la previsibilidad y estabilidad lugar donde los límites parecen claros”. Aún más: los “ciudadanos creen que es necesario creer en el sistema electoral para participar en el proceso de elección de sus representantes y en la posterior certificación de resultados de estas decisiones”.

Siguiendo este razonamiento Christofoletti concluye que “no es exagerado decir que la confianza funciona como el mortero que ayuda a unir a las partes de la gran construcción colectiva que es la vida en sociedad” y por ese mismo motivo “la confianza es un tema de estudio en muchas áreas, ya que afecta personas, organizaciones e instituciones”. Pero, argumenta, dado que sería difícil y demasiado complejo abordarlo en todas las áreas, quienes protagonizan el libro decidieron hacerlo en el terreno de los medios y el periodismo.

La obra intenta una mirada crítica y aportar elementos para pensar el tema de la credibilidad a través del lente del periodismo brasileño si bien tiene valor mayor allá de las fronteras de ese país. También apunta al desarrollo de pautas y lineamientos que contribuyan a organizar la producción noticiosa de tal manera que ayuden tanto a comprender lo que está sucediendo en el campo como a fortalecer la labor periodística y mejorar los índices de confiabilidad pública de quienes ejercen la profesión.

Para los autores “medir la credibilidad requiere observar las condiciones en función de criterios más o menos objetivos, constantes, perceptibles y estables”. Por eso -señalan- un índice de credibilidad periodística como el que se propone tiene que ser reconocible en “productos periodísticos (en su cobertura, por ejemplo) y en los procesos de gestión de la innovación (expresados en documentos, políticas internas, rutinas o prácticas)”.

Por lo tanto, de lo que se trata es de “ofrecer una herramienta de evaluación integral para organizaciones periodísticas en función de lo que brindan al público” y que, al mismo tiempo, pueda se aplicable a empresas mediante un procedimiento metodológico basado en el cumplimiento de una serie de indicadores.

Producido bajo la coordinación de Rogério Christofoletti, el libro (196 páginas) tiene como autores a: Rafiza Varão, Milena dos Santos Marra, Renata de Oliveira Miranda Gomes, Luiggi Fontenele, Patricia Bezerra Pereira, Fernando Oliveira Paulino, Denise Becker, Josenildo Luiz Guerra, Ana Prado, Kalianny Bezerra, Natalia Huf, Raphaelle Batista, Danilo Rothberg, Andresa Caroline Lopes de Oliveira, Rogério Christofoletti y Ana Rachel Gonçalves Pereira y puede descargarse gratuitamente en https://insular.com.br/produto/credibilidade-jornalistica/ .

