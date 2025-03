Los hechos recientes confirman que cada vez que el ministro de Economía, Luis Caputo, habla en público para intentar apagar la volatilidad del mercado por la crisis del dólar y las reservas, los problemas se hacen aún peores. El domingo por la noche, el funcionario aseguró que "no habrá cimbronazo y el dólar no se va a disparar", y este lunes no sólo hubo alzas en la divisa estadounidense (el Blue, MEP y CCL por encima de los 1300 pesos), sino que cayó fuerte el Merval, las acciones de empresas argentinas en Wall Street y hubo una suba muy fuerte del Riesgo País, que superó los 860 puntos básicos.

Tan complejo fue el día después de los dichos de "Toto" que a última hora de ayer, la titular del Fondo Monetario (FMI) Kristalina Georgieva, deslizó en una entrevista con la agencia internacional Reuters la posibilidad de darle a Argentina, de una sola vez, 8000 millones de dólares (que sería el 40 por ciento del total del préstamo de 20 mil millones que se negocia), afirmación que estuvo desprovista de condiciones y mayores detalles, que tampoco ampliaron los voceros del organismo en el país. Además, las palabras de Georgieva sólo exponen aún más la debilidad del programa y la falta de confianza que genera en los inversores el jefe del Palacio de Hacienda y sus intentos por convencer a los mercados.

Si con ese gesto de Georgieva este martes los mercados no reaccionan de manera positiva, los tiempos de Caputo se aceleran porque la titular del FMI aseguró que para cerrar el acuerdo faltan al menos tres semanas. La búlgara mencionó que espera tenerlo listo antes de la asamblea de primavera del organismo, que es a fines de abril.

El dato no es menor, el asunto radica en que los mercados no le creen a Caputo no sólo la efectividad del plan económico, sino que más bien quieren saber cuál será el precio del dólar luego del pacto con el FMI. En pocas palabras, cuánto van a devaluar, algo que el Gobierno de Javier Milei y el propio organismo ocultan.

"Es una petición razonable, se la han ganado dado su desempeño", agregó Georgieva ante Reuters, asegurando que el ajuste del Gobierno es aún más brutal que lo exige el FMI. Unos minutos antes de esas declaraciones, el incendio era total: el Banco Central vendió 143 millones de dólares para parar la corrida del dólar y las reservas de la entidad cayeron casi 750 millones. Es decir, quedaron al borde de romper hacia abajo la barrera de los 25 mil millones de dólares. Hoy, las existencias netas del BCRA son negativas en más de 10 mil millones de dólares, casi lo mismo que dejó el gobierno anterior, pero luego de haber realizado un ajuste de la economía que dejó al consumo muerto, a los ingresos frenados y la actividad resentida.

Un ritmo de ventas peligroso

Un dato extra: con los 143 millones que vendió el BCRA el lunes, Caputo y Milei se comieron más de 1800 millones de dólares en sólo 11 días, con la única intención de sacrificar reservas para que no se dispare la brecha y la inflación no se desmadre, algo que empezó a verse en las góndolas y que terminará mostrando un IPC de marzo más cerca del 3 por ciento. Un cálculo nada elaborado debería advertir, además, que si el FMI está dispuesto a dar 8000 millones de dólares de una sola vez, el tiempo que tardará Caputo en gastar ese dinero para frenar la corrida será muy escaso.

Por eso es que el ministro insistió, como contó Página I12 en su portada del domingo, que el crédito inicial fuera de 20 mil millones o, como mínimo, 10 mil millones. Para así generar un músculo real que pudiera calmar a los mercados.

En la Casa Rosada y Hacienda, según contaron a este diario fuentes oficiales, la expectiva era que la corrida se frenara mañana, luego de la ponencia pública de Georgieva. Y que luego, aprovechando el feriado del miércoles, se corrigiera la tendencia el jueves. Los que menos creen en esta consecución de acontecimientos que buscan influir en el rumbo, aseguran que "sólo cuando el Staff del FMI comunique formalmente que se llegó a un acuerdo, se calmarán las aguas".

En otro orden de cosas, la declaración de Georgieva sí muestra que el Staff del organismo está dispuesto a dar un crédito político. Si efectivamente autoriza el desembolso de los 8000 millones, sería la primera vez que el FMI preste, de una sola vez, más del 35 por ciento de un préstamo de Facilidades Extendidas. El Presidente intentará reforzar esa línea en un viaje que en breve hará los Estados Unidos para verse con Donald Trump.