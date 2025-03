Todo será polarización entre las derechas: el PRO y La Libertad Avanza se sacaron chispas en el primer día después del cierre de listas porteño. El vocero y candidato a legislador Manuel Adorni se plantó frente a la sede del Gobierno porteño acompañado por Karina Milei y mostró una motosierra, en un intento poco sutil de anunciar que le van a recortar el gasto a Jorge Macri. El ex presidente Mauricio Macri exactamente a la misma hora dio un reportaje en el que cuestionó a la hermana presidencial y a Santiago Caputo por dinamitar la relación con el PRO. “Cuando escucho y leo que Karina Milei terminar conmigo y con el PRO, tendrían que decir gracias al PRO por tanta generosidad y tanta grandeza”, afirmó sobre las leyes que les votaron en el Congreso.



Está todo dado para que la elección porteña de 18 de mayo sea nacionalizalizada a más no poder. Pero si hacían falta pruebas, el primer día de la campaña intervinieron Karina Milei y Mauricio Macri. La cual marca el pulso de lo que será un enfrentamiento a todo o nada entre La Libertad Avanza y el PRO por un electorado que comparten. Además del resultado general de la elección (por ejemplo, si Leandro Santoro se mantiene en el primer puesto que hoy le dan las encuestas) va a haber que mirar cual de las dos fuerzas de derecha supera a la otra.



Motosierra porteña

Mientras elude las críticas por no renunciar a su cargo en el Gobierno nacional con sueldo de ministro, Adorni buscó empezar su campaña con un golpe de efecto. Por eso fue a la puerta del edificio del Gobierno porteño en Parque Patricios con Karina Milei (algunos dirían: la verdadera cabeza de lista) y se sacaron una foto con la motosierra. No por falta de sutileza el mensaje deja de ser claro: "Voy a representar las ideas de la libertad en la ciudad de Buenos Aires, donde pasaremos la motosierra por un Estado gigante”, escribió Adorni en Twitter, por si alguien no había entendido la metáfora.



Lo acompañaron, además de la secretaria general de la Presidencia, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Pilar Ramírez, y otros candidatos que integran la boleta como Solana Pelayo, Nicolas Pakgojz, Andrea Freguia, Juan Pablo Arenaza, Marina Kienast, entre otros. Fue una jugada que marca qué estrategia desarrollará LLA en las elecciones porteñas: tirarle sin cesar al PRO y buscar ganarle sobre todo al partido amarillo.



El Calabrés se lamenta

Para dejar en claro que será una elección con impacto nacional, al mismo tiempo que Karina Milei estaba sonriendo con la motosierra en Parque Patricios, el ex presidente Mauricio Macri estaba dando una entrevista radial donde mostró una vez más la amarga hiel que lo recorre cuando tiene que hablar de su malograda relación con el actual Gobierno. Nuevamente, el principal foco de sus críticas fue el entorno del presidente: “Lamento que Karina Milei y Santiago Caputo hayan sido siempre una traba a todas las cosa que el Presidente me decía que sí. Si ellos se enojan conmigo porque tengo propuestas, y si, siempre tengo propuestas, tengo sueños. Le tendrían que decir gracias a Pro por tanta generosidad, tanta grandeza", les dijo, para tratarlo de desagradecidos por las leyes que les votaron y las derrotas que les evitaron en el Congreso nacional.

Incluso, Macri confesó: "Tuve muchas críticas dentro de PRO que no nos convenía sacar las papas del fuego y, en cambio, que dejara que entren en en crisis y nosotros dijimos hace rato que no era lo correcto”. “No me arrepiento de nada por más que Karina esté haciendo lo que está haciendo, que diga que me detesta, lo vuelvo a hacer porque lo hice por los argentinos más allá de mi afecto por Javier Milei”, dijo.

“Para nadie es entendible que en el diario se lea todo el día que la obsesión de Karina Milei es ir por PRO. Porque si bien es en la ciudad de Buenos Aires eso es ir por PRO, porque la estrategia es ir por PRO. Honestamente, no entiendo", se quejó.

“No puedo entender que aquel partido que le saco la Ley Bases; que le evitó que le volteen el DNU; que hace pocas horas, en ese espectáculo bochornoso que daban sus diputados tirándose agua, insultándose y pegándose, sacó el DNU para que puedan negociar con tranquilidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la respuesta es una lista de Karina Milei que su obsesión es criticar a PRO" insistió Macri.

Y, dejando su estrategia de lado de salvaguardar a Milei de las críticas, le dedicó una: “Como prioridad, para un presidente que llegó en forma increíble, inédita, con su hermana y sus cuatro perros al poder, tiene que preocuparse por reforzar todo lo posible su gobierno”. “En vez de abrirse se cierra y se obsesiona con cosas como ‘hay que terminar con Macri, hay que terminar con PRO, hay que tomar la Ciudad’”, remarcó Macri.

Si el lema de LLA será que el PRO hizo un ajuste tibio en la Ciudad, el del macrismo es que los Milei dividieron el voto y le hacen el juego al kirchnerismo.



De hecho, recordó una vieja espina que le quedó clavada de la época en la que Milei armó su gabinete, a fines de 2023: “Había mucha gente (del PRO) que podía reforzar el Gobierno para que genere confianza y claramente su círculo dijo que no, porque no creo que el presidente sea un mentiroso. Él me decía ‘sí, me parece fantástico’, lo anotaba, pero nada de eso sucedió. Y de un proyecto de país terminamos en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra el país”, les dedicó.



Para Larreta también hay

Después de repetir como cinco veces que Karina Milei va por el PRO y se olvida del kirchnerismo, Macri se tomó unos minutos para dedicarle sus críticas a Horacio Rodríguez Larreta y su campaña del "olor a pis": “Lo que huele mal es que Horacio haga una candidatura tan funcional al kirchnerismo, que sigue siendo el adversario”. Y ensayó una explicación psicoanalítica: "Porque él no quedó bien después de haber perdido su interna, creyéndose que ya era presidente, con alguien que él siente que es muy inferior intelectualmente (Patricia Bullrich) y por paliza. No lo pudo superar y termina tomando decisiones equivocadas”.

Por último, el ex presidente apuntó a la política económica de Milei y pegó donde duele: en la escacez de dólares. “Esto se arregla bajando impuestos o teniendo otro tipo de cambio. Creo en cuando dicen que bajarán los impuestos, pero la falta de superávit fiscal más cómodo hace que todavía no puedan hacerlo, con lo cual ahí estamos trabados”, consideró.



Si la campaña sigue como empezó, va ser un extraño caso donde dos fuerzas de derecha se tiran con todo y se olvidan del que -de momento- va primero en las encuestas, Leandro Santoro, al que ni mencionaron.