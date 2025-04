La comunidad de la Escuela nº 229 "Manuel Dorrego", en Roldán, se congregó ayer en abrazo solidario para con las docentes de esa institución debido a la agresión física y verbal que sufrieron la semana pasada a manos del padre y de la madre de una alumna, que las atacaron con furia luego de una jornada con actividades alusivas al Día de la Memoria. Irrumpieron dos veces en la escuela y a los gritos, acusando a una maestra de "adoctrinar" al alumnado. Más grave aún es el hecho de que el hombre que protagonizó la agresión es precandidato a concejal en las elecciones del 13 de abril, por el partido La Libertad Avanza.

"Ante las situaciones ocurridas de público conocimiento, desde Amsafe Iriondo repudiamos enérgicamente los hechos de violencia acontecidos y vivenciados por diferentes actores institucionales de la Escuela N° 229. En un estado democrático los actos de violencia, en cualquiera de las formas en que se realicen y ejerzan, deben ser condenados por toda la comunidad porque atentan directamente contra la vigencia de la democracia y el estado de derecho", señaló la seccional departamental de Amsafe que tomó la causa y acompañó a las docentes agredidas en la correspondiente denuncia penal.

Una maestra de primer grado realizó la semana pasada actividades conmemorativas por el 24 de Marzo, tal como lo establece la currícula oficial para instruir sobre Memoria, Verdad y Justicia en base al aniversario del Golpe con el comienzo de la dictadura cívico militar y el terrorismo de Estado. La actividad proponía también la participación de las familias de los niños y niñas. En esas circunstancias, se presentó en el establecimiento el padre de una alumna de 1º grado, José Luis Cera, precandidato a concejal por una lista de LLA. Discutió con la directora de la escuela cada vez en forma más acalorada, para plantear su disconformidad con lo que él sostiene que es "un adoctrinamiento de la escuela para con su hija".

La directora quiso calmar la discusión y llevarla a otro lugar alejado de la vista y el oído de los y las alumnas. Pero el hombre no atendió la sugerencia y maltrató a la autoridad docente, incluso con la pretensión amenazante de denunciar penalmente a la institución y al personal por "adoctrinar", según dijo una y otra vez.

Luego de esa tensa escena de hostilidad, al día siguiente irrumpió en la escuela la madre de la niña en cuestión, pareja de Cera. Testigos del momento relataron que la mujer abordó en el patio a la maestra de su hija mientras organizaba la fila para ingresar a las aulas. "La madre entró y agarró del brazo a la docente, delante de todos, no solamente de su hija, sino de todos los niños de primer grado y de los demás grados. La zamarreó, y la dejó moretoneada en el brazo, donde la apretó", narró una dirigente gremial. Fue la vicedirectora quien intervino al advertir el ataque, y con el propio cuerpo pudo separar a la agresora y ponerla a distancia de la maestra golpeada.

La mujer, luego de la violencia ejercida, continuó con hostilidades verbales. "Empezó a decir que la maestra estaba torturando a su hija al ponerla al sol junto con sus compañeros, y que eso tenía que ver con los planteos relativos al 24 de Marzo", precisó Carina Abate Daga, delegada de Amsafé Iriondo en declaraciones a Redacción Rosario.

Por todo eso, el fin de semana se convocó a un abrazo solidario que se realizó ayer al atardecer, luego del horario de clases.

En un encuentro realizado frente al edificio de la tradicional "escuela fiscal" de Roldán, en Pellegrini al 900, las autoridades se hicieron eco de un documento que emitió el gremio Amsafe para repudiar la agresión.

"Los y las docentes hacemos pedagogía de la Memoria, enseñamos y recordamos no solo como práctica educativa sino también como herramienta para defender la vigencia de la democracia y los Derechos Humanos". Para que la historia no se repita, para que no vuelva a suceder NUNCA MÁS", concluyeron.