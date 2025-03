Como cada 2 de abril, el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) y el Centro de Veteranos Ex Combatientes Islas Malvinas (Cevecim) organizan para este miércoles actos en la región para recordar a los excombatientes que perdieron su vida en las islas, a 43 años del inicio de la Guerra de Malvinas. En La Plata, las actividades se realizarán a partir de las once en la Plaza Malvinas, ubicada en 51 y 19, donde también tendrá lugar un festival cultural. En tanto, en Berisso habrá una concentración en la sede del Cevecim, ubicada en 8 entre 159 y 160, desde las 11. Posteriormente, a las 11.30, iniciará la tradicional Caminata por la Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía, Paz y Democracia. El acto central se realizará a las 12 frente al mural que rinde homenaje a los "Héroes de Malvinas", ubicado en la intersección de las avenidas Montevideo y Río de Janeiro. Desde la comisión directiva del Cevecim destacaron la importancia de este encuentro: "Como ocurre cada año, rendiremos homenaje a nuestros hermanos que no retornaron de las islas y a quienes fallecieron a causa de las secuelas de la guerra". "Convocamos a todos los sectores de la sociedad a acompañarnos en esta fecha tan especial", sostiene la convocatoria.