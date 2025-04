Luego de que Leandro Santoro lo acusara de montar una maniobra para estafar al electorado, Yamil Santoro bajó a su hermano Leandro -homónimo del candidato de Es Ahora Buenos Aires- de la lista porteña y anunció que él irá como primer candidato a legislador por la Unión Porteña Libertaria.

El dirigente libertario buscó poner fin a las críticas que generó su decisión de utilizar a su hermano para "llamar la atención" y provocar confusión por la similitud de su nombre con el del primer candidato de Es Ahora Buenos Aires, que compiten en el mismo distrito.

Mediante un video, Santoro reconoció la "similitud" del logo y dijo que la candidatura de su hermano fue una "estrategia": "Sí, cuando lo lanzamos tomamos algunos elementos de la identidad visual de otros espacios”, reconoció el dirigente en un video publicado en su cuenta de X.

Y sumó un argumento extraño: “También es cierto que buscamos un primer candidato que tiene un nombre parecido al del candidato kirchnerista. No fue casual. Lo hicimos para que sientan lo que millones de argentinos a lo largo de los años cuando nos vimos atropellados, estafados, robados, indignados por las barbaridades que se la pasaron haciendo", sostuvo.

Luego se quejó de las críticas recibidas: “Ahora aparecen indignados llorando. Son ustedes los que se abrazan con personas condenadas”. “Vamos a ir con una lista orgullosamente liberal que voy a estar liderando yo”, completó.

La maniobra de Yamil Santoro

El sábado 29 de marzo venció el plazo para presentar las listas de candidatos para las elecciones legislativas del 18 mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Entre varias particularidades, el cierre ofreció una polémica: el espacio que lidera Yamil Santoro eligió como nombre Unión Porteña Libertaria, utilizando una estética claramente coincidente con la de Unión por la Patria, el peronismo de CABA.

Pero eso no fue todo: como primer candidato de UPL no estaba inscripto Yamil si no Leandro, el hermano del dirigente, homónimo del candidato principal del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, la jugada del libertario comenzó a resquebrajarse cuando, horas después se conoció que el novel postulante no solo tiene nula experiencia en la gestión pública, sino que, además, reside en Alemania desde hace ochos años, expresando lejanía con la política partidaria local.

La estrategia fue cuestionada por el peronismo, que la calificó como una estafa. “Vos podés no coincidir con nuestras ideas, te puede parecer mal que nosotros estemos compitiendo en la Ciudad, entiendo todo, pero me parece que los más críticos tienen que reconocer que es inaceptable que aparezca un candidato homónimo que ya está instalado sin tradición política. Además, Yamil se baja para poner a su hermano que se llama Leandro Santoro, quien hace ocho años vive en Alemania. No tiene antecedentes”, se quejó Leandro Santoro, candidato a legislador porteño de Es Ahora Buenos Aires.

“O es una joda que el tipo está haciendo para tratar de instalarse, lo cual sería una joda de mal gusto”, enfatizó.

Esos cuestionamientos son los que intentó neutralizar esta tarde Yamil Santoro, abogado y dirigente que busca representar un espacio liberal antes que progresista. “Este 18 de mayo vas a poder votar por libertad, por República y por orden. Nunca fue tan fácil elegir entre un Santoro que se abraza con delincuentes y otro, como es mi caso, que trabajó para meterlos presos”, arengó el ahora primer candidato de UPL.

El domingo 18 de mayo se van a elegir a 30 legisladores que ocuparán, desde el 10 de diciembre próximo, los lugares que dejen quienes habían sido votados en 2021.