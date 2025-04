El fútbol, represetando en los clubes y sus hinchas, fue quizá el primer lugar de reconocimiento que tuvieron los ex combatientes de Malvinas. A 43 años de la guerra del Atlántico Sur el mundo de la pelota sigue siendo un refugio para los ex soldados y Central le dedicar+a un homenaje extraordinario con el estreno de la película de producción propia “Esa historia jalonada de coraje", hoy a las 18 en el cine El Cairo. La Avant Premiere tiene las entradas agotadas pero habrá una nueva proyección mañana en la Sede Fundacional de la institución canaya.

Socios de Central que forman parte de la escuela de boxeo del club, a cargo de Marcos Salazar, propusieron el año pasado realizar un trabajo audiovisual para rendir homenaje a los ex combatientes de Malvinas. Una iniciativa que tuvo el respaldo inmediato de las autoridades de la institución y encontró rápida atención en el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de la ciudad que tiene al frente a Claudino Chamorro.

Dirigida por María Fernanda Moreno, el film tiene su última toma en un partido jugado en el Gigante de Arroyito entre jugadores del primer equipo, ex jugadores del club y ex combatientes. Algunas imágenes las adelantó el club en redes sociales en las últimas horas. “Esa historia jalonada de coraje” se basa en relatos de ex combatientes vinculados a la entidad auriazul pero desde la perspectiva de un luchador y profesor de boxeo perteneciente a la escuela de boxeo de Central que lleva por nombre “2 de abril”.

La Avant Premiere del film será hoy a las 18 en el cine El Cairo, pero las entradas están agotadas. El club hará una nueva proyección mañana en la Sede Fundacional de la institución, donde se espera la asistencia de ex combatientes. Jugadores del primer equipo no podrán asistir porque el sábado Central recibe a Vélez por el torneo Apertura. Pero se espera un nuevo homenaje en el campo de juego del Gigante antes del inicio del partido con el equipo de Liniers. Entre tanto, el técnico Ariel Holan celebró el homenaje a los Heroes de Malvinas con una publicación en sus redes: “Gracias Central por estar siempre del lado correcto de la historia”.