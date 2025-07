En una jornada marcada por la intervención oficial y movimientos intensos en el mercado de futuros, el dólar registró retrocesos tanto en su cotización mayorista como en los tipos de cambio financieros. En detalle, el dólar mayorista cayó 18,5 pesos este martes y cerró a 1.256,50, su nivel más bajo en ocho ruedas.



Esta baja se explicó, según operadores, por una agresiva intervención oficial en el mercado de futuros, en un intento por anclar expectativas en medio del desarme de las LEFIs y la reconfiguración de tasas en pesos. El problema es que, a pesar de las intervenciones, las expectativas se siguen deteriorando en la medida que el gobierno no logra acumular reservas internacionales genuinas.



Consultoras financieras señalan que la intervención en dólares futuros escaló a niveles no vistos desde hace tres años. Según la agencia de bolsa Portfolio Personal, la suba de este lunes fue el equivalente a 259 millones de dólares, lo que hizo saltar el interés abierto en las últimas ocho ruedas a 6304 millones. En consecuencia, "alcanzó el mayor nivel no sólo en la era Milei, sino también desde fines de julio 2022 (cuando fue de 7208 millones)", según el informe de la agencia de bolsa.



Volviendo a las cotizaciones, el tipo de cambio de referencia del Banco Nación bajó 25 pesos hasta 1275, y el promedio de entidades que publica el Banco Central también retrocedió 1,5 por ciento a 1278,32 pesos. Se trata del descenso más pronunciado en más de un mes, lo que da cuenta del empuje que está ejerciendo el Gobierno sobre las cotizaciones a través de distintos frentes.

El objetivo oficial es frenar la escalada del dólar antes de que se consoliden nuevas expectativas de devaluación. Las posiciones más operadas fueron las de julio y agosto. En ambos casos, las cotizaciones experimentaron bruscos movimientos intradiarios, lo que refleja la magnitud de la intervención. Los contratos para diciembre, en tanto, se ubican en torno a 1470 pesos, muy por encima de la meta oficial proyectada en el borrador del Presupuesto 2026.

Desde las consultoras del mercado consideraron que el Gobierno no solo apuesta al ancla de expectativas vía futuros, sino también a un fuerte drenaje de pesos en la plaza. Tras la salida de las LEFIs, que había generado una liquidez excedente de 15 billones de pesos, el Ejecutivo utilizó sucesivas licitaciones y un aumento del 10 por ciento en los encajes para money markets y cauciones para absorber ese excedente.

Mientras tanto, los dólares financieros también cedieron. El contado con liquidación bajó 1,7 por ciento a 1.268,32 pesos y el MEP un 1,4 por ciento a 1.262,99 pesos. El dólar blue, por su parte, retrocedió hasta los 1315 pesos, acumulando una baja del 0,75 por ciento respecto del lunes. El equipo económico parece tener herramientas de corto plazo para intentar contener la suba del dólar pero a costa de generar cada vez más tensiones hacia adelante.

Por su parte, en el plano de los activos bursátiles, el S&P Merval en dólares subió 0,9 por ciento a 1598 puntos, impulsado por la caída del tipo de cambio implícito. Sin embargo, en pesos el índice líder cedió 1,6 por ciento a 2.010.482 puntos.

Las acciones que más perdieron fueron Transportadora de Gas del Norte (-4,1 por ciento), Metrogas (-4 por ciento) e IRSA (-3,7 por ciento). En Wall Street, los ADRs operaron mixtos, con subas destacadas de Globant (+3,8) y Bioceres (+2,8), y bajas de Edenor (-2) e IRSA (-1,5).

En la renta fija, los bonos en dólares continuaron con su derrotero bajista. El Bonar 2025 y el 2041 cayeron 0,9 por ciento, mientras que el Bonar 2030 bajó 0,3 por ciento. El riesgo país cerró en 763 puntos básicos, reflejando la debilidad de los títulos soberanos argentinos.

Las curvas en pesos, por su parte, mostraron un leve recorte en los rendimientos tras la suba del lunes, aunque siguen operando en niveles elevados. Las LECAPs se movieron en un rango de 3,3 por ciento a 3,8 por ciento TEM, mientras que la más corta, la S31L5, llegó a 4,9 por ciento. En tanto, los BONCAPs ajustaron su rendimiento a un rango de 3 por ciento a 3,3 por ciento.