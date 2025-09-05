De cara a las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo en la provincia de Buenos Aires, desde las 8 de este viernes comenzó la veda electoral. ¿Qué actividades están prohibidas y hasta cuándo?

Durante la veda, quedan restringidas una serie de actividades públicas y políticas para garantizar un clima de reflexión en la antesala de la votación, prevista para este domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

La veda comenzó este viernes a las 8 hs y se extenderá hasta las 21 hs del domingo, tres horas después del cierre de los comicios.

Rige la veda electoral en provincia de Buenos Aires: qué esta prohibido

Durante el período de veda, quedan prohibidas las siguientes actividades:

Actos y propaganda: realizar actos públicos de campaña, hacer proselitismo, repartir boletas, abrir locales partidarios y publicar avisos en medios.

Redes sociales: postear en redes sociales o realizar cualquier actividad online con el fin de promover el voto por un candidato en particular.

Encuestas: publicar o difundir los resultados de sondeos y encuestas preelectorales.

Venta de alcohol: se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 hs del sábado y hasta el cierre de la veda.

Espectáculos: realizar espectáculos masivos al aire libre o en recintos cerrados, como fiestas, eventos deportivos o funciones teatrales.

Portación de armas: está prohibida para los ciudadanos durante todo el período de veda.





¿Qué se vota en las elecciones bonaerenses 2025?

Los bonaerenses eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Estas últimas autoridades son responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito.

La provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.

La Provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del padrón argentino y su Legislatura define leyes que impactan en seguridad, salud, educación y presupuesto. La renovación de bancas podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político hacia 2027.

¿Dónde voto en las elecciones bonaerenses 2025?

En el sitio oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires se puede consultar el nombre y la dirección del establecimiento en el que votan los ciudadanos. Para conocer el lugar de votación es necesario ingresar:

Número de documento.

Género.

Código de seguridad.

Luego, el sistema arroja el nombre y la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden para ofrecerlos a las autoridades en el momento del voto.



