Mientras el Gobierno acumula serios problemas por la grave crisis económica y cambiaria que atraviesa el país, por las causas de corrupción que salpican a la cúpula ultraderechista en los casos $Libra y Andis, y por las acusaciones contra José Luis Espert -cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires- debido a sus vínculos con el empresario narco Federico "Fred" Machado, el presidente Javier Milei ensaya este mediodía con su banda para el evento de mañana en el Movistar Arena, que se iniciará con un recital de "La banda presidencial".

Según publicó en sus redes sociales el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el mandatario se reunió este domingo en la Quinta de Olivos con funcionarios de su gabinete y referentes libertarios para repasar las canciones que interpretará este lunes durante la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro" en el Movistar Arena.

"Presenciando el ensayo de La Banda Presidencial (@b_presidencial) para mañana! Las letras están espectaculares y habrá sorpresas! VLLC!", escribió Sturzenegger en su cuenta de X junto a una imagen en la que se lo ve a Milei de espaldas frente al diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien estará a cargo de la batería, su hermano Joaquín, en la primera guitarra, Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y con la actuación estelar de la legisladora Lilia Lemoine en uno de los micrófonos haciendo coros.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el ultraderechista, que compartió la publicación de Sturzenegger junto a la leyenda “VENÍ PROBÁ LA BANDA... VLLC!", en alusión a un disco de Deep Purple, comenzará su acto en el Movistar Arena con un recital que tendrá canciones "elegidas por su mensaje político".

Luego, tomará una ducha y se cambiará la indumentaria, mientras en el escenario habrá una disertación de Agustín Laje.

Al momento de presentar el libro, Milei estará escoltado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), y -según fuentes del gobierno- por el diputado y candidato libertario José Luis Espert, señalado en los últimos días por sus vínculos con el empresario narco “Fred” Machado.