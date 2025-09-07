Empezó la votación

Este domingo, hay 14.376.592 electores habilitados. La votación, que acaba de comenzar, se extenderá hasta las 18.

Finalizados los comicios empezará el recuento de votos. Los resultados provisorios se conocerán esta misma noche.

La Provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del padrón argentino y su Legislatura define leyes que impactan en seguridad, salud, educación y presupuesto. La renovación de bancas podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político hacia 2027.