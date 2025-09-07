¿Con qué documento puedo votar?
Los documentos válidos para votar son:
- Libreta Cívica.
- Libreta de Enrolamiento.
- DNI verde.
- DNI celeste.
- DNI tarjeta.
El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.
Votó Carlos Bianco
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, votó esta mañana en La Plata. Fue el primero en votar de su mesa y afirmó que por el momento los comicios de desarrollan de "manera tranquila". Más tarde, acompañará al gobernador Axel Kicillof a votar.
Empezó la votación
Este domingo, hay 14.376.592 electores habilitados. La votación, que acaba de comenzar, se extenderá hasta las 18.
Finalizados los comicios empezará el recuento de votos. Los resultados provisorios se conocerán esta misma noche.
La Provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del padrón argentino y su Legislatura define leyes que impactan en seguridad, salud, educación y presupuesto. La renovación de bancas podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político hacia 2027.
¿Con qué boleta se vota?
En las elecciones de la Provincia de Buenos Aires no se vota con la boleta única de papel. Eso regirá recién en las elecciones del 26 de octubre, que son nacionales.
Este domingo, los 14.376.592 electores habilitados encontrarán en el cuarto oscuro la tradicional boleta partidaria, que tendrá solo dos cuerpos: legisladores provinciales en uno, legisladores locales en el otro.
El sistema de votación implica ingresar al cuarto oscuro, seleccionar la boleta del espacio político al que desee votar y colocarla en el sobre, que luego se introducirá en la urna.
Los principales candidatos
Los principales candidatos que se medirán en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires son:
Fuerza Patria
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Diego Nanni
- 3° Sección: Verónica Magario
- 6° Sección: Alejandro Di Chiara
- 8° Sección: Ariel Archanco
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Gabriel Katopodis
- 4° Sección: Diego Videla
- 5° Sección: Fernanda Raverta
- 7° Sección: María Inés Laurini
Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Natalia Blanco
- 3° Sección: Maximiliano Bondarenko
- 6° Sección: Oscar Liberman
- 8° Sección: Juan Osaba
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Diego Valenzuela
- 4° Sección: Gonzalo Cabezas
- 5° Sección: Guillermo Montenegro
- 7° Sección: Alejandro Speroni
Somos Buenos Aires
Candidatos a Diputados:
- 3° Sección: Pablo Domenichini
- 6° Sección: Andrés De Leo
- 8° Sección: Pablo Nicoletti
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Julio Zamora
- 4° Sección: Pablo Petrecca
- 5° Sección: Matías Balsamello
- 7° Sección: Fernando Martini
Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Jorge Núñez
- 3° Sección: Nicolás del Caño
- 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
- 8° Sección: Laura Cano
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Romina del Pla
- 4° Sección: Luciano Roggero
- 5° Sección: Alejandro Martínez
- 7° Sección: Daniel Marín
Frente Potencia
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Ariel Bianchi
- 3° Sección: Santiago Mac Goey
- 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
- 8° Sección: Jorge Metz
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Felix Lonigro
- 4° Sección: Andrea Passerini
- 5° Sección: Fabio Adrián Molinero
- 7° Sección: Pedro Vigneau
Nuevo MAS
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Florencia González
- 3° Sección: Juan Cruz Ramat
- 6° Sección: Paula Abal
- 8° Sección: Facundo Díaz
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Lucas Correa
- 4° Sección: Emilio Almada
- 5° Sección: Marcos Pascuan
- 7° Sección: Sofía Carneiro
Alianza Unión Liberal
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Luciano Busso
- 3° Sección: Alejandro Mansilla
- 6° Sección: José Luis Giannasi
- 8° Sección: Diana Zonaro
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Eduardo Bisognin
- 4° Sección: Carlos Dalfonso
- 5° Sección: Horacio Rivara
- 7° Sección: Eduardo Rocha
¿Qué se vota en las elecciones bonaerenses 2025?
Los bonaerenses eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Estas últimas autoridades son responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito.
La provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.
Cuándo se puede empezar a votar
Este domingo 7 de septiembre desde las 8:00 hasta las 18:00 se encontrarán abiertas las puertas de los establecimientos de votación.
Los últimos preparativos para la votación
A menos de una hora del inicio de la votación, en los centros se ultiman los detalles a la espera de la llegada de los votantes.
Para el desarrollo de las elecciones habrá 6.934 locales de votación entre escuelas, universidades y otros espacios que funcionarán con ese fin. En ellos habrá 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio.