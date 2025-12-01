Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Obra en el subte

Lima, renovada: se inauguró una nueva intervención artística en la Línea A

Una nueva instalación evocó la esencia de la Avenida de Mayo. El Pasaje Lima fue transformado con arte, luz y restauración. La obra forma parte del plan integral de renovación de estaciones.

Línea A Se llevó a cabo la renovación de la estación Lima de la línea A del subte porteño. (LANCHUS, Prensa -)

Temas en esta nota:

El País

Otra vez el cuento del achique del Estado

La “segunda etapa” del Gobierno repite la vieja receta de los despidos

Por Melisa Molina

Por una complicación gastrointestinal

José Alperovich fue internado y operado de urgencia en el Hospital Italiano

Entrevista a Gabriel Salomón, militante de HIJOS y fundador del SIMECA

“La libertad no es tener tres o cuatro trabajos para poder comer”

El partido amarillo no encuentra el rumbo ante La Libertad Avanza

El PRO, en pleno caos

Por Werner Pertot

Economía

Debe cubrir más de 15 pedidos diarios para no ser pobre

Cuánto gana un trabajador delivery

fábrica cerrada

El 40 por ciento manifiesta que disminuirá la rentabilidad

Desánimo empresario por el rumbo económico

Regalos inalcanzables para esta navidad

Los juguetes están hasta un 75% más caros en el país que en la región

Inundación Campana

Recursos para infraestructura básica tienen otro destino

Los barrios populares le pagan la deuda al FMI

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Trágica fiesta de egresados en Córdoba

Apuñalaron y mataron a un joven

Cumpleaños Pablo Grillo

Celebraron sus 36 años

La familia de Pablo Grillo compartió un mensaje por su cumpleaños y renovó el pedido de justicia

Hincha de la Selección Argentina sigue festejando en Avellaneda

Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca

El hombre que hizo de la promesa una bandera

Por Juan Funes
Daniel Miguez

Entrevista a Daniel Miguez, autor de "San Martín en persona"

“San Martín fue un hombre común con logros extraordinarios”

Por Bárbara Schijman

Deportes

Panna Udvardy festejó en el Tenis Club Argentino tras volver a ganar en Buenos Aires

El Argentina Open femenino quedó en manos de una ex campeona

Por Pablo Amalfitano

Arsenal y Chelsea igualaron en el clásico de Londres

Premier League: “Dibu” Martínez se destacó en el éxito de Aston Villa

FOTOBAIRES racing river gustavo costas

Torneo Clausura

Los partidos de hoy

Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez celebrates after scoring his team's first goal during the Italian Serie A football match between Pisa and Inter Milano at Arena Garibaldi Romeo Anconetani stadium in Pisa, on November 30, 2025. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)

Napoli batió a Roma y trepó a la cima con Milan

Serie A de Italia: Inter se impuso al Pisa con doblete de Lautaro