Este domingo 7 de septiembre, millones de bonaerenses están convocados a las urnas para participar de las elecciones legislativas, en una jornada que promete ser decisiva para el mapa político provincial. Para que todo se desarrolle sin contratiempos, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, presentó los detalles del operativo, que combina seguridad, logística y tecnología.

En este contexto, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron que se habilitarán 1.934 locales de votación, principalmente escuelas públicas, con 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio.

La seguridad estará a cargo de 34.778 efectivos: 28.778 policías bonaerenses, tanto dentro como en los alrededores de los locales, 1.500 en reserva operativa y más de 6.000 agentes de fuerzas federales, incluyendo Prefectura, Gendarmería y Policía Federal. Además, se sumarán 629 efectivos destinados a supervisión y logística.

Preparativos y monitoreo

El despliegue de materiales comenzará el sábado con la entrega de urnas y bolsines a cargo del Correo Argentino y la custodia de los edificios escolares durante la noche. El domingo, a las 7, se completará el traslado final y a las 8 se abrirán las mesas, con un triple chequeo supervisado por delegados escolares y la Junta Electoral.

Cada apertura será reportada en tiempo real al Comando Electoral, ubicado en La Plata, que seguirá la jornada desde pantallas especialmente preparadas.

Acceso y cierre de la jornada

El transporte público será gratuito, tanto en colectivos como en transporte fluvial, para facilitar la concurrencia a las urnas. Los comicios cerrarán a las 18, pero quienes estén en fila podrán votar. Los primeros resultados oficiales se esperan desde las 21, mientras que el escrutinio definitivo comenzará cinco días después bajo la supervisión de la Junta Electoral Provincial.

Con el fin de la campaña establecido el viernes a las 8, y el operativo listo, la provincia se prepara para una elección que medirá no solo la fuerza de los partidos, sino también la participación ciudadana en un contexto de alta expectativa política.

