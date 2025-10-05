La influencer y empresaria de moda argentina Michelle Iman Schmukler denunció este sábado haber sido atacada junto a su bebé de 8 meses en Palermo por un vecino que les arrojó un fierro por la ventana de su casa al grito de "judía, judía, judía, judía".

La mujer contó lo ocurrido en sus redes sociales, en un video que decidió filmar junto a su pareja "por la falta de respuesta" de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Según relató, este sábado alrededor de las 13 estaba en el patio de su casa jugando con su bebé de 8 meses cuando escucha a una persona gritándole "judía, judía, judía, judía".

En medio del shock, "miró y la persona le dijo: 'Ahora encima tenés un hijo judío, qué asco'". Luego, continuó su relato Schmukler, "me tira un fierro por la ventana".

En ese momento, acudió en ayuda su pareja, quien rápidamente fue a buscar a la policía. "Cuando viene, este vecino que vive en el mismo edificio asume los hechos y dice que no tuvo puntería", señaló la influencer, quien se mostró también sorprendida por la respuesta policial, dado que a su pareja, cuando fue a hacer la denuncia, le propusieron como solución que "se mudaran de edificio".

"Fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia, la denuncia se la mandan a un fiscal, y el fiscal de turno, porque es sábado, contesta 'denle un botón antipánico", agregó el novio de la influencer, indignado.

"Una persona salió desde su casa, le tiró un fierro apuntándole a la cabeza de un bebe de ocho meses y a su mamá y nadie le va a tocar timbre para decirle nada, nadie lo detiene, está mirando Netflix como si nada arriba nuestro y tengo que esperar al lunes a que abra la fiscalía para volver a hacer la denuncia. Insólito totalmente", planteó el hombre.

Sobre el final del video, la mujer contó que tiene miedo por sus hijos porque el agresor vive en su mismo edificio. "Realmente no sabemos a quién acudir", concluyó Iman, que recién tras la viralización de lo ocurrido fue contactada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Se puso en contacto la gente de la DAIA y el gobierno de la Ciudad, hay custodia en la puerta, ahora sí nos sentimos cuidados", aclaró la pareja horas más tarde, también por redes sociales, donde compartieron una imagen del agresor.