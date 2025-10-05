El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el decimosexto puesto en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tras una estrategia fallida de Alpine, y se mostró muy decepcionado por no poder cumplir con las expectativas que se había fijado.

“Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable. No entiendo por qué somos tan lentos”, expresó en diálogo con ESPN, donde contó que intenta sacar el máximo del vehículo en cada carrera, pero que la falta de ritmo le impiden pelear con el resto.

“Una carrera muy frustrante. Muy despacio, con mucha degradación (de neumáticos). Hacía lo mejor que podía en cada momento, pero no sale nada”, resumió.

En sus declaraciones a la prensa, el piloto comparó su desempeño actual con el que tuvo el año anterior, cuando corría para Williams, y dejó en evidencia la pérdida de competitividad de Alpine: “El año pasado me mostraba más. Podía hacer buenas largadas y mantenerme. Hoy, muy lento, muy despacio, lejos de los demás. Es frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada”, señaló.

Según explicó el piloto, la carrera de este domingo se vio condicionada por las gomas medias, que se degradaron de manera excesiva: “Después de 15 vueltas ya no daban más. Era inmanejable el auto”.

La carrera había comenzado con señales positivas. Colapinto aprovechó el caos inicial para adelantar a tres rivales y se mantuvo en ritmo competitivo durante las primeras vueltas.

Sin embargo, el cambio a neumáticos medios lo obligó a completar casi 50 giros sin otra parada, mientras sus rivales renovaban compuestos en la mitad de la competencia.

En la recta final, el desgaste del Alpine se hizo evidente y el argentino perdió terreno hasta caer al decimosexto lugar. Su compañero, Pierre Gasly, concluyó decimonoveno, lo que reflejó las limitaciones del monoplaza A525.