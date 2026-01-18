Una fe, dos segundos y la gloria infinita: el triunfo de Benavides en el Rally Dakar

Luciano Benavides

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 17: En una definición que desafía toda lógica deportiva, el piloto argentino Luciano Benavides, integrante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, se alzó con el título del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos. FOTO: DAKAR

(Noticias Argentinas)