En una de las primeras perlitas de la elección en provincia de Buenos Aires, Karina Milei, acusada de recibir coimas del 3% en el proceso de adquisición de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se llevará una sorpresa este domingo al acercarse a votar.

En el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, ubicado sobre Agustín Álvarez 1431, los padrones exhibidos en la puerta aparecieron con un "3%" escrito con birome junto al nombre de la Secretaria General de la Presidencia.

En los últimos días, las redes sociales se colmaron de memes sobre el 3% de coimas que según los audios atribuidos al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, se llevaba la hermana del mandatario.

Una librería de La Plata también se sumó la semana pasada a la chicana y puso a la venta el libro sobre Karina Milei que escribió la periodista Victoria Di Masi con un 3% de descuento.

La provocación en la escuela donde vota Karina Milei se produce en un clima de fuerte tensión, por las críticas que enfrenta La Libertad Avanza por parte de la oposición, pero también por el recrudecimiento de la interna libertaria y el clima de desconfianza que la filtración generó en la sociedad.

La diputada Marcela Pagano, señalada en la denuncia por la filtración (junto a su pareja Franco Bindi) y quien a su vez denunció una operación interna contra Santiago Caputo, vota también en Vicente López, en el Instituto La Asunción de la Virgen (Corrientes 1441).