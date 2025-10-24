"Pedimos a la gente que, por el momento, no salga a correr de noche". La advertencia es del comisario Julio Nocito, jefe Seguridad Rural de Trelew, luego de que se viralizara un video en el que se veía a un puma suelto en las calles de la ciudad chubutense. "Se los ve con linternas, pero ahora no es seguro. De día está bien, pero que no lo hagan de noche", insistió el comisario.

La recomendación era, en particular, para los vecinos de la zona sur de Trelew. El video registró la presencia del puma en la avenida Murga, caminando por el frente de las casas y cruzando el puente Stephen James. "Se trata de un cachorro de puma, es lo que se alcanza a ver en el video", precisó Nocito, en diálogo con el diario Jornada.





El jefe de Seguridad Rural informó que se estaba realizando un rastrillaje con personal de la Policía Montada y personal del área Fauna, y que, de encontrarlo, un veterinario de la policía se encargará de la sedación del animal para devolverlo a su entorno natural.

Por el momento, no se registró ningún ataque. Sin embargo, Nocito sí indicó que recibieron la denuncia de un vecino que dijo que dos de sus caballos aparecieron con el lomo lastimado. Ante la posibilidad de encontrarse con el felino, se recomendó a los ciudadanos quedarse quietos, levantar los brazos y gritar con fuerza para espantarlo.