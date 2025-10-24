La periodista y escritora Marta Dillon reflexionó en la 750 sobre el caso de la exBandana Lourdes Fernández y sostuvo que la espectacularización mediática del hecho se enmarca en un contexto político y cultural en el que la derecha intenta reimponer los roles tradicionales de género como norma social.

“Llama la atención la espectacularidad del asunto. Si bien son dos casos muy distintos, hay algo del orden de la espectacularidad con el caso del triple femicidio de Florencio Varela : es necesario que se vea para reforzar determinados poderes, y los cuerpos feminizados son ese campo de batalla donde esos mensajes se inscriben. En un momento del reino de la naturalización de la crueldad”, señaló Dillon.

La periodista apuntó contra el uso de la figura de privación ilegítima de la libertad, aplicada al caso, y advirtió que la interpretación pública de estos hechos se produce en un contexto en el que resurgen discursos que reivindican el control masculino sobre las mujeres.

“Esta figura se pone a posteriori, pero hablamos en un mundo en donde se quieren reponer los roles tradicionales de género como si fueran la normalidad. Como lo vimos todos, él no cree que la tenía secuestrada. No sabemos toda la historia, lo que sí sabemos es que los roles son un sistema de encierro”, expresó.

Dillon advirtió que estos discursos no provienen únicamente de los sectores más extremistas de las redes sociales, sino también desde el propio gobierno nacional: “Es lo que escuchamos cuando dicen que las mujeres deberían dejar de trabajar para que suban las tasas de natalidad, que el consentimiento es 50 y 50, y muchos discursos que no solamente vienen de las milicias virtuales, sino del propio gobierno. El propio Cúneo Libarona, con su idea de generar una ley para agravar la pena de las denuncias entre comillas falsas que afectan a los varones, lo que está haciendo es avalar a este tipo, que cree que Lourdes se portó mal”.

Por último, Dillon reflexionó sobre la raíz de la violencia de género y los mecanismos de disciplinamiento social hacia las mujeres: “Cuando las mujeres se rebelan al rol tradicional, muchas veces son ajusticiadas. Cuando las mujeres dicen no, es un momento de fragilidad y es el momento de la violencia”, concluyó.