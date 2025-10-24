Se dice que el cuento de Franz Kafka conocido en castellano como "La obra", "La madriguera" o "La construcción", fue el último texto escrito por el autor checo fallecido en 1924. Y que junto con "La metamorfosis", es el más extenso. Narrado en primera persona, el texto da cuenta de los progresos que el protagonista -¿un topo?- logra en la construcción de una guarida que le brindará la seguridad que ansía tener, una obra a la que dedica todos los momentos de su vida. Su obsesión lo lleva a multiplicar túneles y detalles defensivos, considerando la potencial amenaza del afuera. Un peligro que el constructor considera tan palpable que no se permite ni un solo momento de tranquilidad.

Autor de la dramaturgia y de la dirección, Enrique Dacal acaba de estrenar en Tadrón Teatro (Niceto Vega 4802) Procedimientos para inhibir la voluntad de los individuos, obra que es la puesta en escena de este cuento de Kafka, más otro texto muy breve del mismo autor llamado Una pequeña fábula. El director, que ya había estrenado este mismo texto en 2006 con la actuación de Enrique Papatino y Julio Ordano, convocó en esta oportunidad a Marcelo Sánchez y Néstor Navarría para interpretar a “dos personajes que aceptan el discurso del otro, porque es el mismo”, explica Dacal en la entrevista con Página/12, en referencia a la adhesión de estos dos seres a un mismo plan de acción signado por la vigilancia y la defensa de lo que ellos consideran su propiedad.

Así, luego de un preludio gestual en el que ambos personajes se conectan moviéndose en espejo, luego de pautar un arriba y un abajo, los protagonistas narran los detalles de la construcción de la fortaleza de tierra excavada, ante el peligro de la invasión de otro.

“Este supuesto topo está decidido a cortarle la cabeza a cualquier ratón que se le ocurra venir a sacarle sus posesiones”, sintetiza el director y analiza: “Los dos personajes de Procedimientos… se asocian por si aparece un tercero a quien aniquilar”. Es por este motivo que ambos personajes son caracterizados por su tenacidad: “cada uno construirá su fortaleza”, escribe Kafka, “asegurará su montón de tierra, contabilizará sus dominios, controlará su mundo y vigilará al otro”. La música y las canciones que cantan los actores sobre textos del mismo autor son de Pablo Dacal.

“Nos hemos acostumbrado a vivir entre actos de autoritarismo, de abuso, a vivir en peligro”, dice el director y agrega: “también nos acostumbramos a vivir en una democracia que no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron en la escuela”. Dacal cuenta que tomó el título de la obra de una frase del ensayista José María Ridao, quien considera que toda la obra de Kafka puede ser leída como el conjunto de las diversas formas en que un sistema opresivo puede suprimir todo viso de subjetividad.

-¿Porqué volviste a este mismo texto?

-Ya no tengo arreglo (risas), nunca especulo con lo que puede gustarle a la gente. Y como me considero una persona muy conectada con la realidad, lo que está pasando me despierta determinados sueños que después veo cómo metaforizar. Me gustó ver en este caso cómo de un mismo texto, en otras circunstancias, se originan otros resultados. Porque todo se fue agravando: sin lugar a dudas la sociedad fue cambiando para mal.

-¿Quiénes son los dos personajes que asumen alternadamente el texto del topo?

-Son seres muy reconocibles: son los que pertenecen a una clase que nace con el mandato de preservar su status quo, de heredar los bienes que les han legado sus ancestros y seguir como ellos, dominando, con ese mismo sentido de superioridad que tienen. No reconocen a los otros como a iguales a menos que ellos demuestren que tiene su misma fortaleza.

-¿Quién es ese otro?

-Aunque sea creado por su propia subjetividad, el otro les significa una invasión, un peligro. Estos seres tienen mucho poder pero en definitiva son unos pobres tipos. Porque siempre habrá alguien que esté por encima de ellos, que pueda triturarlos. Los más grandes explotadores, los empresarios más negreros tienen encima de ellos algo impersonal que los puede destruir. ¿Qué es el mercado, por ejemplo? Aunque no tenga nombre ni apellido está por encima de los que parecen ser los más poderosos.

