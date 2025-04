Newell’s recuperó ilusión con la llegada de Cristian Fabbiani como entrenador y esta noche da inicio a su principal objetivo del año: asumir protagonismo en Copa Argentina. El estreno en el torneo por los 32avos de final será en cancha de Platense ante Kimberley de Mar del Plata, de actualidad en el Federal A. La Lepra va con titulares, aunque habrá cambios en defensa y el mediocampo. Se juega desde las 21.10 y lo televisa TyC Sports.

Algunos resultados y la actuación del domingo ante Boca le devolvieron al hincha de Newell’s las expectactivas extraviadas rápidamente en el año. La Lepra ya no se muestra desorientado en cancha y asume hoy la responsabilidad de pasar de ronda en Copa Argentina. Si bien el equipo se medirá con un rival que está en la tercera categoría del fútbol argentino, Fabbiani pone en cancha la mejor alineación posible. El técnico quería repetir la formación que venció a Boca pero no será posible. Angelo Martino esta noche no juega dado que el domingo fue titular luego de cuatro meses sin jugar. El ex Talleres se quedó en la ciudad para priorizar su recuperación física de cara al partido del lunes con Tigre por el torneo Apertura. En su lugar ingresará Brian Calderada.

En el mediocampo se ausentará Tomás Jacob, quien sufrió la fractura de un dedo en la mano izquierda. El defensor debe ser operado pero postergará la intervención quirúrgica para el receso de invierno y ante Tigre volverá al equipo porque jugará con una férula de protección en la mano. Esta noche en su reemplazo aparecerá David Sotelo o Luca Regiardo, en la principal duda del entrenador. Víctor Cuesta y Mateo Silvetti se recuperaron de los problemas físicos que mostraron en la semana y serán titulares. Luciano Herrera también superó una contractura pero no está confirmada su presencia desde el primer minuto. Fernando Cardozo puede aparecer en su lugar.

Kimberley inició su participación en el Federal A de la peor manera, con dos derrotas consecutivas en condición de local, aunque en la tercera fecha se impuso de visitante ante Ramón Santamarina de Tandil.

En cancha de Platense no habrá venta de entradas. Las localidades se ofrecen hoy de 9 a 13 en las boleterías del Coloso del Parque. El expendio es abierto al público en general. Las populares tienen un costo de 30 mil pesos y las plateas 45 mil. Los menores pagan 20 mil pesos.

Newell’s: Navas; Montero, Lollo, Cuesta, Calderara; Banega, David Sotelo o Luca Regiardo; Silvetti, Maroni, Herrera o Cardozo; González. DT: Cristian Fabbiani.

Kimberley: Casas; Rojas, Rinaldi, Bacigalupe, Sosa; Miori, Vázquez, Goiburu; Ullúa, Cos, Ríos. DT: Mariano Mignini.

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Platense

Hora: 21.10

TV: TyC Sports