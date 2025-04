Estados Unidos recibirá a Javier Milei con una novedad que no es la que esperaba. Mientras el Presidente aguarda un espaldarazo de la administración de Donald Trump en la negociación con el FMI, la Justicia norteamericana lo sigue teniendo en la mira por la criptoestafa $LIBRA. El exfiscal federal del Departamento de Justicia, Timothy Treanor, presentará una demanda colectiva por el fraude que el libertario promocionó el 14 de febrero.

La denuncia de Timothy Treanor se radicará en la Corte Federal de Nueva York y acusará a Milei de haber sido partícipe necesario de la maniobra que, según algunas consultoras, le ocasionó a inversores pérdidas por 250 millones de dólares. Este tipo de estafas son frecuentes en el mundo cripto, lo llamativo es que en esta ocasión involucra a un jefe de Estado. De acuerdo al letrado norteamericano, la publicación de Milei y la confianza en su palabra fueron determinantes para manipular la cotización de $LIBRA. El exfiscal remarca que la promoción del mandatario fue un factor fundamental y la describe como un engaño de buena fe.

La clave del escándalo es que minutos antes del posteo de Milei, a las 19.01 del 14 de febrero, ya un grupo de billeteras habían comprado el token a bajo costo. Pero con el mensaje presidencial, el precio se disparó y muchos inversores salieron a comprar. Sin embargo, cuando quisieron volver a vender perdieron casi todo porque el valor ya se había desplomado. El problema fue que lo que desaparecieron fueron las reservas de las criptomonedas estables que respaldan las operaciones en cuestión (Solana y USDC). Milei, es conocido, borró el tuit y después dijo que en realidad no estaba interiorizado respecto del proyecto y que era un emprendimiento privado.

La nueva denuncia colectiva de Treanor, cuenta el diario LA NACIÓN, abarcaría los supuestos delitos de fraude y manipulación de mercado. Incluso, para intentar lograr un resarcimiento civil, podría invocar la denominada Ley Rico (por sus siglas en inglés Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), que penaliza las actividades delictivas del crimen organizado. Según estimaciones del querellante, entre pequeños, medianos y grandes inversores, las víctimas llegarían a 75.000 ahorristas.

La otra denuncia

La presentación de Treanor se suma a la mega demanda en la Suprema Corte de Nueva York impulsada por más de 200 personas damnificadas. Esa demanda, que realizó el estudio Burwick Law y tiene como objetivo recuperar los fondos, está dirigida contra el empresario Hayden Davis, su hermano Gideon y su padre Thomas, además de su firma Kelsier Ventures. También contra Julian Peh, CEO de Kip Protocol, y Benjamin Chow. La demanda, en este caso, no involucra en forma directa al Presidente, aunque sí le hace algunas observaciones.

"Al alinear el lanzamiento del token con el respaldo de una figura alto perfil como el presidente de Argentina, Javier Milei, y al enfatizar repetidamente conceptos como la revitalización económica, la financiación descentralizada y la transparencia financiera, los demandados crearon intencionalmente una apariencia de legitimidad y una falsa garantía del potencial económico del token", dice la presentación, en el punto 51. Luego explica que "la estrategia promocional vinculó explícitamente $LIBRA con resultados económicos tangibles, incentivando a los compradores a creer que su participación financiera en la compra del token contribuiría directamente al crecimiento económico y al ecosistema de innovación" argentino.

Comodoro Py

En los tribunales de Argentina, mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano, ordenó el 13 de marzo medidas de prueba para determinar la evolución patrimonial de Javier Milei, Karina Milei y Mauricio Novelli, entre otros. También pidió información para “localizar e identificar activos vinculados con la maniobra investigada".

En paralelo, la investigación que está en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado se extenderá más allá del 14 de febrero, el día que Milei promovió la criptomoneda. La magistrada de San Isidro pretende identificar los movimientos que tuvieron las billeteras vinculadas a la creación del token y a las personas físicas que estuvieron detrás. El objetivo, explicó, es "establecer el destino de los fondos en posesión de sus creadores" y el "recupero de los activos de las víctimas".

Viaje en plena turbulencia

La noticia sobre la nueva demanda en Estados Unidos trascendió en la previa del viaje de urgencia que Milei realiza a Florida. En medio de la crisis cambiaria y el nuevo acuerdo con el FMI, que aún no se cierra, el Presidente partió hacia el Norte para ver si logra cruzarse con Trump. La excusa formal de la excursión a Mar-A-Lago, la residencia privada del magnate, es recibir el premio "Make America Great Again". “Tanto al presidente Trump como a mí, nos van a estar entregando un premio. Vamos a estar compartiendo espacio y si la agenda lo permite, probablemente, hagamos una reunión informal”, aclaró Milei. La razón principal, no obstante, es que aprovechará el evento para pedirle --junto al ministro de Economía, Luis Caputo-- una ayuda frente a las trabadas negociaciones con el organismo de crédito.