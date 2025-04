En el marco de la interna en el peronismo por la fijación de la fecha para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, un grupo de dirigentes, muchos de ellos cercanos a Cristina Kirchner, emitió un comunicado en contra de la posición del gobernador Axel Kicillof de desdoblarlas de las nacionales. "Una sola nación, una sola provincia, una sola elección", sostienen.



Con la firma de funcionarios, intendentes, legisladores y dirigentes sindicales, un nutrido grupo de dirigentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en contra del desdoblamiento de las elecciones. Axel Kicillof y sus funcionarios más cercanos, entre ellos el ministro de Gobierno Carlos Bianco, ya manifestaron su intención de no realizar los comicios provinciales el mismo día que los nacionales.

CARTA ABIERTA A LA MILITANCIA

UNA SOLA NACIÓN, UNA SOLA PROVINCIA, UNA SOLA ELECCIÓN.

En lo que va de su gobierno, Milei implementó el típico programa de ajuste y endeudamiento, y empeoró la vida de todos los argentinos. En la provincia de Buenos Aires, este modelo económico trajo consecuencias especialmente graves: se frenaron 1000 obras públicas que estaban en marcha, 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses, la actividad económica cayó casi 8 puntos interanuales, el consumo tuvo su peor descenso desde 2016, se perdieron 11 puntos de coparticipación federal, por citar algunos ejemplos.

Néstor Kirchner no insistiría en vano que no hay proyecto local sin proyecto nacional. La provincia tiene el mismo gobernador, el mismo pueblo y las mismas instituciones que antes del 10 de diciembre del 2023. Pero ahora hay más despedidos, menos consumo, menos obra pública y máspobreza. Lo que cambió fue el gobierno nacional.



Por eso, para revertir el deterioro en la provincia hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en ese objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos.



La propuesta de desdoblar las elecciones, en cambio, acentúa el descalabro que ya produjo Milei al impulsar la Boleta Única de Papel. Desde lo operativo, un desdoblamiento electoral, por primera vez en más de 40 años de Democracia, requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de recursos humanos provinciales, que se complejiza al extremo por los escasos meses que restan hasta la elección. Así lo ha señalado, por resolución, la justicia electoral federal, al sostener que “podría representar el escenario más complejo y costoso desde la perspectiva de la gestión electoral en la Provincia de Buenos Aires”.



A su vez, desde lo político, el desdoblamiento fragmenta la elección provincial en ocho elecciones seccionales con ocho boletas diferentes, confunde a la gente y dispersa la potencia de nuestro mensaje porque lo diluye en ocho campañas electorales y balcaniza al peronismo al repartirlo entre las campañas locales y la discusión nacional.



En la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri desdobló las elecciones precisamente para no enfrentar a Milei, para elegir legisladores sin discutir sobre el proyecto nacional. Como opositores, no podemos usar las mismas tácticas que los aliados del gobierno. Inevitablemente la provincia y el país comparten un mismo destino; y eso no se puede desdoblar.



La provincia de Buenos Aires es más que una provincia: es la más grande, la que más aporta al PBI nacional, la más industrializada. Si estamos de acuerdo en que el adversario es Milei, la mejor forma de defender a los bonaerenses es discutir los problemas de su gobierno: la deuda, el ajuste al salario y las jubilaciones, la destrucción de las pymes. etc. Nuestra fuerza política en la provincia defiende 15 diputados nacionales. Un diputado menos le da fuerza a Milei; un diputado más le da fuerza al pueblo. El destino de millones de argentinos frente a las reformas económicas y laborales de Milei no se define en un Concejo Deliberante sino en el Congreso Nacional.



Todos los peronistas en unidad y junto a las demás fuerzas aliadas, tenemos que tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, una sola campaña y un solo mensaje.

Firmas:

SENADORES NACIONALES:• Juliana Di Tullio - Senadora Nacional• Eduardo de Pedro - Senador Nacional

DIPUTADOS NACIONALES:• Mario Roberto Manrique - Diputado Nacional• Mónica Macha - Diputada Nacional / Presidentade Nuevo Encuentro PBA• Rodolfo Tailhade - Diputado Nacional - Primera• Roxana E. Monzón - Diputada Nacional - PartidoJusticialista• Sergio Palazo - Diputado Nacional / SecretarioGeneral Asociación Bancaria• Vanesa Raquel Siley - Diputada Nacional /Secretaria General Sitraju• Agustina Propato - Diputada Nacional• Constanza María Alonso - Diputada Nacional• Rogelio Iparraguirre - Diputado Nacional

DIPUTADOS PROVINCIALES:• Soledad Antonia Alonso - Diputada ProvincialPrimera• Martin Rodríguez Alberti - Diputado ProvincialPrimera• Maria Noelia Saavedra - Diputada Provincial Primera• Leonardo Moreno - Diputado Provincial - Primera• Margarita Recalde - Diputada Provincial - Primera• Fernanda Diaz - Diputada Provincial - Segunda• Berenice Latorre - Diputada Provincial - Tercera• Facundo Tignanelli - Diputado Provincial - Tercera• Avelino Ricardo Zurro - Diputado Provincial - Cuarta• Micaela Olivetto - Diputada Provincial - Cuarta• Juan Pablo de Jesús - Diputado Provincial - Quinta• Marcela Basualdo - Diputado Provincial - Quinta• Maite Alvado - Diputada Provincial - Sexta• Enrique Alejandro Dichiara - Diputado Provincial -Sexta• Mercedes Landivar Valerio - Diputada Provincial -Séptima• Ariel Archanco - Diputado Provincial - Octava

EX GOBERNADORES:• Felipe Solá - Ex Gobernador PBA

PRESIDENTES DE PARTIDOS:• Máximo Kirchner - Presidente PJ PBA• Martín Sabbatella - Presidente de Nuevo Encuentro• Carlos Castagneto - Presidente del Partido Kolina• Eduardo Sigal - Vicepresidente del Frente Grande

RECTORES:• Arnaldo Medina | Rector Universidad Nacional ArturoJauretche• Daniel Martinez | Rector Universidad Nacional de LaMatanza• Carlos Greco | Rector Universidad Nacional de SanMartín• Diego Molea | Rector Universidad Nacional de Lomas• Walter Panessi | Rector Universidad Nacional de Luján• Roberto Gallo | Rector Universidad Nacional del Oeste• Jaime Perczyk | Rector Universidad Nacional deHurlingham• Marcelo Aba | Universidad Nacional del Centro de laProvincia de Bueno• Hugo Andrade | Rector Universidad Nacional de Moreno Alfredo Alfonso | Rector Universidad Nacionalde Quilmes• Jorge Calzoni | Rector Universidad Nacional deAvellaneda



SENADORES PROVINCIALES:• María Teresa García - Senadora Provincial - Primera• Luis Vivona - Senador Provincial - Primera• Laura Clark - Senadora Provincial - Segunda• Emmanuel González Santalla - Senador Provincial -Tercera• Amira Curi - Senadora Provincial - Tercera• Gustavo Soos - Senador Provincial - PartidoJusticialista - Primera• Maria Rosa Martinez - Senadora Provincial - Tercera• Daniela Viera - Senadora Provincial - Cuarta• Maria Elena Defunchio - Senadora Provincial -Cuarta• Pablo David Obeid - Senador Provincial - Quinta• Bastida Sabrina - Senadora Provincial - Octava



INTENDENTES:• Ariel Sujarchuk - Intendente Escobar• Gastón Granados - Intendente Ezeiza• Mauro García - Intendente General Rodríguez• Damián Selci - Intendente Hurlingham Leonardo Boto - Intendente Luján• Leonardo Nardini - Intendente MalvinasArgentinasJuan Ignacio Ustarroz - Intendente Mercedes• Gustavo Menéndez - Intendente Merlo• Mariel Fernández - Intendenta Moreno• Juan Luis Mancini - Intendenta Suipacha• Esteban Sanzio - Intendente Baradero• Iván Villagrán - Intendente Carmen de Areco• Waldemar Giordano - Intendente Colón• Fernando Raitelli - Intendente Brandsen• Marisa Fassi - Intendenta Cañuelas• Julián Álvarez - Intendente Lanús• Federico Otermín - Intendente Lomas de Zamora• Mayra Mendoza - Intendenta Quilmes• Nicolás Mantegazza - Intendente San Vicente• Pablo Javier Zurro - Intendente Pehuajó• Juan Pablo García - Intendente Dolores• Juan de Jesús - Intendente La Costa• Federico Susbielles - Intendente Bahía Blanca• Hernán Fabio Arranz - Intendente M. Hermoso• Maximiliano Wesner - Intendente Olavarría• Nelson Sombra - Intendente Azul



PARTIDO JUSTICIALISTA NACIONAL:• José Emilio Neder: Secretaría de Interior• Victor Santamaría: Secretaría de Formación yDebate• Anabel Fernández Sagasti: Secretaría deAsuntos Legales y Constitucionales• Gustavo Menéndez: Secretaría de RelacionesInternacionales• Soledad Magno: Secretaría de IntegraciónRegional• Juan Manzur: Secretaría de Culto• Agustín Rossi: Secretaría de Defensa• Martín Doñate: Secretaría de Justicia• Pablo Yedlin: Secretaría de Salud• Emiliano Estrada: Secretaría de Economía yProducción• Agustina Propato: Secretaría de Seguridad• Nora del Valle Giménez: Secretaría de DerechosHumanos• Alejandra Mónica López: Secretaría deEducación, Ciencia y Técnica• María Celeste Giménez Navarro: Secretaría deCultura• Abel Furlán: Secretaría Gremial• María Inés Pilatti Vergara: Secretaría de la Mujer,Géneros y Diversidad• Valentina Morán: Secretaría de Juventud• Paula Penacca: Secretaría Parlamentaria• Leonardo Nardini: Secretaría de AsuntosMunicipales• Florencia Ficcardi: Secretaría de DesarrolloHumano• Julián Domínguez: Secretaría de Asuntos Agrarios• Vanesa Siley: Secretaría de Economías dePlataformas y Nuevas Relaciones Laborales• Florencia Lampreabe: Secretaría de Ambiente• Federico Susbielles: Secretaría de Deporte• Emiliano Saúl Echeveste: Secretaría de Turismo• Alicia Aparicio: Secretaría de Transporte• Gabriela Estévez: Secretaría de Prevención yAsistencia de Adicciones• Guillermo Moser: Secretaría de Energía, Minería yServicios Públicos• Fernanda Raverta: Secretaría de Seguridad Sociale Inclusión para las Personas con Discapacidad• Rodrigo Rodríguez: Tesorero



CONCEJALES:• Adrián Chacón - Malvinas Argentinas - Primera• Alberto Acosta - Malvinas Argentinas - Primera• Alberto Fraiz - Moreno - Primera• Ana Mottino - General Rodríguez - Primera• Andrés Hidalgo - Malvinas Argentinas - Primera• Araceli Bellota - Moreno - Primera• Astrid Daiana Aguilar - Pilar - Primera• Belén Navarro - Malvinas Argentinas - Primera• Camila Nagy - General Rodríguez - Primera• Camila Zucchi - Lujan - Primera• Carina Pavón - Malvinas Argentinas - Primera• Celia Sarmiento - San Isidro - Primera• Cristian Alonso - San Martin - Primera Cristian Mena - General Las Heras - Primera• Cristina Portillo - General Las Heras - Primera• Dario Buossi - General Rodríguez - Primera• Diego Fernández Toullido - Morón - Primera• Diego Spina - Morón - Primera• Diego Toucido - Morón - Primera• Elena Cerbino - Hurlingham - Primera• Emanuel Fernandez - Moreno - Primera• Erica Pereyra - Vicente Lopez - Primera• Eva Soledad Molina - Pilar - Primera• Facundo Lococo - Tres de Febrero - Primera• Facundo Mosquera - Marcos Paz - Primera• Federico Fongi - Moreno - Primera• Fernando Hugo Masson - Mercedes - Primera• Florencia Comalini - Mercedes - Primera• Florencia de Luca - Morón - Primera• Gaston Fraga - Moreno - Primera• FGissell Martin - General Rodríguez - Primera• Gonzalo Galeano - Moreno - Primera• Gretel Latorre - General Las Heras - Primera• Gustavo Nacimiento - Malvinas Argentinas -Primera• Hilda "Bety" Nuñez - Tres de Febrero - Primera• Iván Claudio Soria - Pilar - Primera• Javier Rolando Pérez - San Miguel - Primera• Jimena De Lara - Malvinas Argentinas - Primera• Joaquin Martucci - Lujan - Primera• Juan Debandi - Tres de Febrero - Primera• Juan Manuel Cerezo - General Las Heras -Primera• Juan Pablo Roldán - Pilar - Primera• Julia Chavez - Tres de Febrero - Primera• Julian Inzaugarat - Mercedes - Primera• Julieta Ramirez - Campana - Primera• Laura Braiza - Vicente Lopez - Primera• Leonardo Midon - Campana - Primera• Leticia Guerrero - Morón - Primera• Lis Diaz - Tres de Febrero - Primera Lucas Boyanovsky - Vicente Lopez- Primera• Lucas Franco - Moreno - Primera• Lucila Villoslada - Mercedes - Primera• Magali La Torre - Moreno - Primera• Malena Cholakian - Vicente Lopez- Primera• Manuel Anigstein - General Rodríguez - Primera• Marcela Viguera Díaz - San Miguel - Primera• Marcos Ezequiel Alcides Díaz - San Isidro -Primera• María Eva Rey - Lujan - Primera• Maria Gonzalez - Moreno - Primera• María Luján Guasp - Ituzaingó - Primera• Mariana San Martin - Mercedes - Primera• Mariana Zuccarini - Malvinas Argentinas -Primera• Mariano Manoni - Morón - Primera• Mario Chamorro - Malvinas Argentinas - Primera• Marisol Gallardo - Moreno - Primera• Martín Curieses - Lujan - Primera• Maximiliano Granzurger - Tres de Febrero -Primera• Mercedes Maidana - Malvinas Argentinas -Primera• Miguel Quintero - Hurlingham - Primera• Nadia Diz - Morón - Primera• Noelia Farias - Malvinas Argentinas - Primera• Noemi Aguilera - Moreno - Primera• Pablo José Walker - San Miguel - Primera• Patricia Alvez - Merlo - Primera• Paula Majdanski - Morón - Primera• Ramiro Ferrau - Malvinas Argentinas - Primera• Romina Maslowski - General Rodríguez- Primera• Rubén Blanco - General Rodríguez- Primera• Santiago Elisei - General Las Heras - Primera• Santiago Stura - Ituzaingó - Primera• Silvia Figueiras - General Rodríguez - Primera• Silvia Juarez - Mercedes - Primera• Siror César - Lujan - Primera Sol Jiménez - Malvinas Argentinas - Primera• Walter Antonio Taramasco - Mercedes - Primera• Zulma Gil - Moreno - Primera• Alicia Franco - Colón - Segunda• Belén Mozzicafredo - San Nicolás - Segunda• Camila Lynch - Carmen de Areco - Segunda• Carlos Camallo - Carmen de Areco - Segunda• Carolina Jaureguisahar - Colón - Segunda• Carolina Rodriguez - Salto - Segunda• Cecilia Comerio - San Nicolas - Segunda• Christian Alonso- Exaltacion de la Cruz - Segunda• Emmanuel Martinez- Exaltacion de la Cruz -Segunda• Florencia Mendizabal - San Antonio de Areco -Segunda• Gabriel Orlando - Carmen de Areco - Segunda• Gonzalo Giuli - Colón - Segunda• Gonzalo Peralta - Arrecifes - Segunda• Hernan Stebano - Ramallo - Segunda• Jorgelina Glorio - San Nicolas - Segunda• Jose Corral - San Nicolas - Segunda• Juan Cruz Badaracco - San Andrés de Giles -Segunda• Juan Cruz González - San Pedro - Segunda• Lautaro Sosa Acha - Segunda• Luis Maria Bottale - San Nicolas - Segunda• Maria Laura Ferrá - Capitán Sarmiento - Segunda• Maria Marta Barrera - San Antonio de Areco -Segunda• Mariela Luciani - Colón - Segunda• Martin Tamassi - Arrecifes - Segunda• Miguel Chavero - Salto - Segunda• Mirian Fernández - Carmen de Areco - Segunda• Natalia Avetta - Colón - Segunda• Nicolás Cabrera - Pergamino - Segunda• Nicolas Marincovic - San Antonio de Areco -Segunda• Pablo del Litto - San Nicolás - SegundaSilvana Desimone - Colón - Segunda• Tamara Vlaeminck - San Pedro - Segunda• Valeria Alessandro - Salto - Segunda• Vanesa Vargas - San Nicolas - Segunda• Belen Maron - Quilmes - Tercera• Claudio Argüello - Lomas de Zamora - Tercera• Daniel Dragoni - Lanús - Tercera• Eva Mieri - Quilmes - Tercera• Evelin Giancristoforo - Quilmes Tercera• Ezequiel Arauz - Quilmes - Tercera• Fernando Sacheri - Lanús - Tercera• Florencia Esteche - Quilmes - Tercera• Florencia Hernandez - Quilmes - Tercera• Gabriela Rosales - Brandsen - Tercera• Hebe Lencina - San Vicente - Tercera• Hugo De Gregorio - Lanus - Tercera• Ignacio Bruno - Berisso - Tercera• Jesica Flores Barrios - Lanus - Tercera• Jose Luis Contreras - Quilmes - Tercera• Karina Gutiérrez - Lanus - Tercera• Macarena Quinteros - Berazategui - Tercera



SINDICATOS:• Ricardo Pignanelli - Secretario General SMATA yvicepresidente 5to PJ Nacional - Primera• Sergio Palazzo - Secretario General y DiputadoNacional - Primera• Norberto Di Próspero - Secretario General de laAsociación del Personal Legislativo (APL) -Primera• Omar Maturano Sec Gral La Fraternidad• Daniel Ricci Secretario General - FEDUN• Ana Maria Graciela Aleñá - Secretaria GeneralSTVYARA- Primera• Juan Gambetta - Secretario General Sindicato deTrabajadores Municipales - Primera• Jose Luis Casares - Presidente PJ San Isidro yCongresal Nacional PJ - Primera• Christian De Vaux- Secretario General SeccionalTres de febrero y Región noroeste PBA delSindicato Unico de Fleteros Primera• Diego Silva - Secretario Gremial del Sindicato deTrabajadores Municipales de Tres de Febrero-Primera• Cristian Cazeres - Secretario Adjunto SUTEBA Tres de Febrero - Primera• Melisa Nahir Escandar - Presidenta del Centro deEstudiantes UNTREF - Primera• Juan Carlos Lopez - Secretario General Sindicatode Municipales de Ituzaingó - Primera• Martirez Niz - V. Consejo Directivo de La AsocObrera Textil de la Nación - Segunda• Hector Pacheco - Secretario GeneralTrabajadores Municipales - Segunda• Fernando Torrano - Secretario General Soeesit -Segunda• Sergio "Pato" García - Secretario GeneralSITRACYT - Segunda• Florencia Mileta - Delegada Electa- Segunda• Rafael Franco - Secretario General UOYEP -Segunda• Jesus Rivero - Secretario Interior zona 1 UPCNSegunda• Dario Alustiza - Secretario General A.O.E.M.C(Fesimubo) Segunda• Oscar Quiroga Secretario Gremial ATE Segunda• Juan Cruz Acosta Secretario General Sindicatode Trabajadores Municipales Segunda• Emmanuel Olmos Secretario Regional Luz yFuerza Segunda• Horacio Azzoni Secretario General UOCRASegunda• Julio Montes Secretario Regional UECARASegunda• Sergio "Pato" García Secretario GeneralSITRACYT Segunda• Florencia Mileta Delegada Electa Segunda• Rafael Franco Secretario General UOYEPSegunda• Fernando Torrano Secretario General SoeesiSegunda• Carolina Garibotto Delegada Sindical SecasfpiSegunda Mariela Bertinelli Paritaria Sindical SecasfpiSegunda• Mariano Ronco Secretario General Luz y FuerzaDistrital Segunda• Leonardo Acosta Secretario General Sind. De laCarne Distrital Segunda• Maximiliano Almara Secretario Asociación defleteros Segunda• Darío Alvarez Delegado Serenos de buqueSegunda• Gaston Borrasco Delegado URGARA Segunda• Daniel Catalano Secretario General ATE CapitalCABA• Gonzalo Galeano Secretario General SOMUSegunda• Walter Delgado Responsable Político 20 denoviembre Segunda• Ricardo Garcia Industrias Químicas yPetroquímicas Segunda• Álvaro Agüero Regional SECAFPI Segunda• Rodolfo Cecchi Sindicato único de trabajadoresmunicipales Segunda• Jose Luis Begega Secretario General Luz yFuerza Carmen de Areco Segunda• Cristian Fortina Secretario General Setia NaciónSegunda• Raul Oscar Borrel Delegado Sindicato de laCarne Carmen de Areco Segunda• Jorge Failache Delegado UOM Carmen deAreco Segunda• Hugo Agüero Secretario General Uatre Carmende Areco Segunda• Darío Coltro Secretario General SETIA Segunda• Mario Roda Representante Movimiento detrabajadores marítimos Segunda• Edgardo Depetri Dirigente Nacional CTATercera• Esteban Cabello Secretario General UOM Seccional La Matanza Tercera• Pablo Boschi Secretario General 62ORGANIZACIONES GREMIALES TerceraPERONISTAS La Matanza• Edgardo Sanchez CANILLITAS La MatanzaTercera• Esteban García SMATA DELEGACIÓN SANJUSTO Tercera• Javier Amarilla Federación Gráfica BonaerenseRegional La Matanza Tercera• Hernán Doval Secretario General CTM Tercera• Rubén Garcia Secretario General FeSiMuBoTercera• Carlos "Cacho" Sandoval Secretario GeneralSindicato de Trabajadores Municipales deAlmirante Brown Tercera• Norma Noemí Aguirre Secretaria GeneralSOEME Quinta• Roberto Enrique Garcia Secretario Gremial Luzy Fuerza Sexta• Juan Carlos Fleitas Secretario GeneralFeSiMuBo Sexta• Pablo Haderne Secretario Adjunto SIGURASexta• Hernan Terny Secretario General SATIFSeccional Sexta• Juan Carlos Fleitas Secretario GeneralFeSiMuBo Sexta• Pablo Haderne Secretario Adjunto SIGURASexta• Jorge Fernandez Secretario General S.T.M.L.A.Sexta• Eduardo Amaya Secretario General Luz yFuerza Septima• Guastavo Bustamante Sindicato SOECOSeptima• Jorge Lamanna Delegado A.T.S.A. Séptima• Luis Valenzuela Delegado A.T.S.A. Séptima Daniel Covatti Delegado A.T.S.A. Séptima• Tomás Puppio Secretario Adjunto regionalSITRAJU Séptima• Juan Antonio Speroni Secretario GeneralS.A.O.N.S.I.N.R.A CABA• Guillermo R. Moser Consejero TitularSecretario General FATLyF Chaco• Victor Santa Maria Secretario General delSindicato Único de Trabajadores de Edificiosde Renta y Horizontal (SUTERH) CABA• Pablo Micheli ex Secretario General CTA• Mariano Robles Secretario General SUCMRABuenos Aires• Mariano Ronco - Sec Gral Luz y FuerzaDistrital - San Andrés de Giles - Segunda• Leonardo Acosta - Sec Gral Sind. De la CarneDistrital - San Andrés de Giles - Segunda• Juan Gambetta - Sec Gral Sindicato deTrabajadores Municipales - Marcos Paz -Primera