La saga de películas How to Train Your Dragon se ha convertido en un fenómeno global desde su estreno en 2010. Tras su éxito, la franquicia se prepara para explorar el formato de acción real, con una secuela confirmada para 2027. El anuncio de esta continuación sorprendió tras la presentación del primer remake en acción real que aún no se estrenó, lo que generó expectativas sobre el rumbo de esta nueva etapa.

El impacto cultural de la saga

How to Train Your Dragon cautivó al público desde su primera entrega gracias a su narrativa sólida y personajes memorables, especialmente el vikingo Hiccup y su dragón Toothless. Las películas animadas recaudaron más de 1,65 mil millones de dólares a nivel global. Ahora, Universal Pictures busca aprovechar este legado con una versión en acción real que promete mantener la esencia mágica de la historia.

El éxito de How to Train Your Dragon radica en su combinación de acción trepidante y momentos emotivos. No obstante, los remakes en acción real enfrentan un desafío constante: satisfacer tanto a los fans originales como a nuevas audiencias. En años recientes, adaptaciones de clásicos animados como Dumbo y El Rey León han demostrado las dificultades y oportunidades de este género, generando reacciones polarizadas.

El camino hacia nuevas adaptaciones

Al avanzar con el remake en acción real, Universal podría sentar las bases para explorar otros títulos emblemáticos de DreamWorks, como Trolls o Kung Fu Panda. El mayor reto será demostrar la vigencia de estos clásicos en un formato renovado, equilibrando innovación y fidelidad al material original.