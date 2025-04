Juan Monteverde realizó una presentación ante la Justicia electoral para que el gobierno de Maximiliano Pullaro “garantice la amplia difusión” de las elecciones del 13 de abril. El candidato a convencional constituyente, que encabeza la lista “Más para Santa Fe”, advirtió que no hay campañas públicas que permitan a la ciudadanía conocer en qué consiste la elección del próximo 13 de abril, donde se reformará la Constitución provincial después de 60 años. “La gente no sabe qué se vota y eso no es casual. El gobernador no quiere que se debatan los problemas de la gente. Solo quiere discutir los problemas de los políticos, o sea su reelección”, cuestionó.

En menos de diez días, los santafesinos acudirán nuevamente a las urnas para las Elecciones Generales de Convencionales Reformadores, que coincide con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). Por un lado se elegirán las 69 personas que tendrán a su cargo la tarea de reformar la constitución provincial: 50 convencionales por distrito único y un convencional por cada uno de los 19 departamentos provinciales. Esa elección coincidirá con las Paso donde se elegirán candidatos a intendentes en 11 localidades; a concejales municipales en 53 municipios; y miembros de comisiones comunales en 75 comunas.

En ese marco, Monteverde viene denunciando la falta de publicidad por parte del gobierno provincial respecto a lo que se vota. Puntualmente, en la elección a convencionales constituyentes, que se realizó por última vez hace 60 años.

Esta semana esos cuestionamientos se plasmaron en una presentación formal ante la Justicia electoral, donde le solicita que “proceda a ordenar al gobernador de la Provincia de Santa Fe el inmediato cumplimiento de la obligación de asegurar amplia difusión del acto electoral a celebrarse el próximo 13 de abril”.

El escrito se funda en la Ley Electoral Nº 2.600 que establece al gobernador provincial la responsabilidad de convocar a elecciones de convencionales reformadores, con al menos 30 días de anticipación, y que en esas convocatorias se exprese el número de convencionales a elegir, en cada uno de los distritos electorales. Para Monteverde, a menos de dos semanas de que se desarrolle la elección “el gobernador de la Provincia no ha garantizado la debida publicidad del acto electoral, incumpliendo con la mencionada obligación”.

La presentación señala que no se advierten campañas públicas oficiales que permiten conocer a la ciudadanía los alcances de la elección a convencionales constituyentes. “Ni siquiera es posible visualizar información al respecto en la página oficial de la Provincia de Santa Fe”, cuestiona y agrega: “El incumplimiento de esta obligación legal representa una clara afectación al derecho a la participación política de la ciudadanía, el derecho político por excelencia en el sistema de protección internacional de los derechos humanos y basal del estado constitucional de derecho”.

En ese sentido, Monteverde reclamó ante el Tribunal Electoral que le ordene a Pullaro a arbitrar los medios necesarios “para asegurar la amplia difusión de la elección a Convencionales Reformadores del próximo 13 de abril como se lo exige la Ley”. Y cargó contra el gobierno provincial: “La gente no sabe qué se vota y eso no es casual. El gobernador no quiere que se debatan los problemas de la gente. Solo quiere discutir los problemas de los políticos, o sea su reelección”.

El candidato del peronismo santafesino profundizó la información este jueves en Radio 2, donde sostuvo que hay una decisión de Pullaro para que la elección convocada para reformar la Constitución “pase lo más desapercibida posible” entre los santafesinos. “Cuando un gobernante no quiere que vos te enteres de algo, es porque hay algo está ocultando. Yo creo que lo que oculta es que está haciendo todo esto solamente porque quiere sacar de ahí su reelección, algo que la Constitución actual le prohíbe”, remarcó.

Asimismo, el actual concejal de Ciudad Futura insistió en que la presentación formal ante la Justicia electoral busca que se difunda información oficial respecto al proceso electoral que se avecina: “Hoy no hay una sola publicidad en la televisión o en la radio que explique cómo se vota. Nunca había pasado que un gobernador oculte la información misma de la elección que él convoca, es algo llamativo”.