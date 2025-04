Brasil propondrá a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que ese foro presente una candidatura única a la Secretaría General de la ONU, que será renovada en 2026.



La propuesta será presentada en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que la Celac celebrará el próximo 9 de abril en Tegucigalpa y a la que asistirá el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, explicó en rueda de prensa la secretaria para América Latina y el Caribe de la cancillería brasileña, Gisela Padovan.



La diplomática dijo que, al menos a título personal, preferiría que fuera una "candidata", pues "hay muchas y excelentes mujeres" en la región que pudieran dirigir la ONU, entre las que citó a la chilena Michelle Bachelet y la costarricense Rebeca Grynspan.



"La ONU nunca tuvo una secretaria general", apuntó Padovan en defensa de su posición, aunque aclaró que no excluye la posibilidad de que la región pueda apoyar a un hombre, si es que prospera la propuesta brasileña.



La elección del sucesor del portugués Antonio Guterres, cuyo mandato al frente de la ONU concluye el 31 de diciembre de este año, será realizada en una fecha aún no definida por el organismo.



Padovan confirmó que el presidente brasileño viajará a Honduras para asistir a la cumbre, pero no ofreció detalles sobre la agenda del mandatario en Tegucigalpa ni sobre las reuniones bilaterales que pueda mantener. Según la diplomática, "la participación de Lula en la cumbre es una clara señal de que la integración regional es una prioridad para Brasil"