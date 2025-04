Treinta y cuatro personas de la Comunidad Misión Chorote 2, ubicada en la ciudad de Tartagal, regresaron el viernes último al norte salteño luego de reclamar en vano una respuesta a sus denuncias de irregularidades en las elecciones de nuevas autoridaades del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS). Habían llegado a la Capital salteña el miércoles, luego de marchar por diez días.

El proceso eleccionario en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas se inició el 8 de marzo pasado, 483 comunidades que estaban habilitadas a participar eligieron en asambleas a sus congresales, quienes a su vez les representarán en la elección de vocales, el próximo 12 de abril.

Hubo quejas e impugnaciones y en varias comunidades se volvieron a realizar las asambleas para elegir congresales, el 22 de marzo último.

"En general, casi en un 90% o más, se llevaron a cabo con normalidad; obviamente, siempre hay impugnaciones", dijo a Salta/12 el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas, Ariel Sánchez. El funcionario precisó que recibió 15 presentaciones, diez tenían el carácter formal de impugnación y las otras fueron quejas.

"Se impugnó la elección que se llevó a cabo en Misión Chorote 2. Los motivos fueron porque el acta no cumplía con los requisitos, tenía algunas irregularidades", señaló Sánchez. En este caso, la queja era de la actual vocal del IPPIS y presidenta de la comunidad, Sandra Pisco, quien argumentó que el representante que había sido electo congresal, Luis Alberto Gómez, "no pertenece a la comunidad" y "que el acta no cumplía con los requisitos" porque no estaba su firma como autoridad comunitaria".

La elección se volvió a hacer el 22 de marzo, la propia Pisco se presentó y resultó congresal electa. Eso motivó la protesta del anterior electo congresal.

Luis Gómez dijo a Salta/12 que a él le notificaron un día antes que se había impugnado la primera elección; además, refutó los motivos, ya que él pertenece a la Misión Chorote 2 y su domicilio figura en el DNI. En ese contexto, señaló que la mayoría de los miembros de Misión Chorote 2 no participaron ni convalidaron la segunda elección, de la que resultó como congresal Pisco. Ante esa situación, emprendieron una marcha para protestar ante las autoridades de la junta electoral en la ciudad de Salta, salieron a pie desde Tartagal, en el camino consiguieron ayuda de transporte en algunos trayectos, finalmente el recorrido de más de 346 kilómetros duró diez días y arribaron el miércoles último a la ciudad de Salta.

Al iniciar la marcha eran entre 50 y 60 personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes, según indicó Gómez. A la Capital llegaron 34, muchos integrantes tuvieron que volverse en el camino, porque un recorrido así implica un enorme sacrificio físico y hubo quienes no resistieron. Gómez contó que algunos no pudieron seguir porque se les lastimaron los pies, y algunas madres que marchaban con sus hijos e hijas regresaron ya que tuvieron días de lluvia, frío, y pasaron hambre.

"Fuimos caminando hasta Urundel. Nos fueron acercando en camiones, trafics (hubo gente que ayudó)", contó Gómez. Resaltó además que ese fue el único municipio que les brindó un lugar para que durmieran y los asistió.

"Pudimos llegar a Salta el miércoles a las 10 de la mañana. Tomamos el IPPIS, la gente estaba parada, dormíamos en el piso (...). Los chicos sufrieron de hambre. Estábamos mal ahí", relató Gómez. Dijo que solo les enviaron sandwiches de fiambre desde la Secretaría de Asuntos Indígenas. El viernes accedieron al pedido de los representantes del gobierno provincial para retornar a su comunidad y los enviaron de regreso en dos combis.

Gómez contó que pese a todo el esfuerzo que conllevó marchar a la ciudad de Salta, retornaron sin ninguna solución. "Hemos tenido una audiencia con (el secretario de Asuntos Indígenas) Luis Gómez Almaraz. Estaba una doctora, una abogada, que está en la junta electoral (...) y otros 5 abogados", detalló. Sin embargo, les hicieron presentar un acta de impugnación y les dijeron que les darían una respuesta el lunes o martes próximo por el tema de las elecciones.

Gómez dijo que ya habían enviado un acta por fax con ayuda de un periodista impugnando la segunda elección. El subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas, Ariel Sánchez, dijo días atrás a Salta/12 que no la habían recibido.

"No veía la hora de tratar de solucionar para que nos volvamos. Casi no nos atendieron como tenía que ser. Todos sufrimos (...). Nos dijeron que hagamos la presentación el jueves, que ellos iban a ver (pero) el viernes ya estaba el padrón oficial, salía electa Sandra Pisco. Nos mintieron", afirmó Gómez.

"Caminamos tanto y no pudimos hacer nada"

"Mañana vamos a hacer una reunión interna en la comunidad. Caminamos tanto y no pudimos hacer nada", lamentó Gómez. Consideró que como comunidad no tienen herramientas de defensa ante una situación como esta.

En la primera reunión también participó el director de Personería Jurídica de la Provincia, Mario Choque. Gómez dijo que conversando con este funcionario advirtieron otras irregularidades por las que apuntan contra Pisco, ya que asegura que se puso "como cacique y presidenta de la comunidad". En la Misión Chorote 2 luego del fallecimiento de su anterior cacique, reconocen como autoridad al hijo, Claudio García, quien también estuvo en la reunión. "La personería jurdica ya estaba para entregar desde 2023. Cuando llegamos nos dimos que era la cacique y presidenta Sandra Pisco, ha falsificado firmas", reclamó Gómez.

"La gente ha quedado re mal (...), sigue enojada", dijo. También indicó que los funcionarios les prometieron que procurarán realizar un nuevo censo, para la elección de cacique y Choque se comprometió a viajar como veedor.

El viernes último, los miembros de la Misión Chorote 2 se reunieron de nuevo con Gómez Almaraz y con la ministra de Educación, Cristina Fiore, ya que demandan también la inserción laboral de un maestro bilingüe y puestos de trabajo de ordenanzas en la escuela. Contó que la funcionaria les dijo que verá si hay cupos.

En la Misión Chorote 2 también necesitan viviendas y cloacas. Viven al costado de la ruta nacional 34 en Tartagal. Gómez dijo que un funcionario del Instituto Provincial de la Vivienda les dijo que no había nada para ofrecerles y que podrían ver el tema después de la elección del IPPIS.

Asimismo, Gómez señaló que "hace cuatro años que está en quiebra el IPPIS" y no tienen ayuda ni para albergarse cuando van a la Capital por temas de salud. Por ese motivo, dijo que con otros referentes indígenas esperan reunirse la semana próxima para abordar esta problemática.

El proceso eleccionario

Ariel Sánchez detalló que hubo varias impugnaciones, se les dio lugar a algunas y se hicieron nuevas asambleas para elegir congresales en Misión Carboncito (Embarcación), Misión Nueva Jerusalén (Pichanal), Misión Kilómetro 16 (Tartagal), Comunidad Villa Sagrada (Coronel Cornejo) y Misión El Cruce (General Mosconi).

"El 12 de abril, si todo resulta sobre rieles y con normalidad la elección, deberíamos tener los 9 vocales, uno representando a cada grupo étnico o cada pueblo, luego entre ellos se da la elección de la autoridad del IPPIS, que tienen que ver con la presidencia, vicepresidencia, el secretario, el tesorero (...), para que asuman el 22 de mayo", dijo Sánchez.

Agregó que tuvieron demoras en la recepción de las actas por razones climáticas que hubo lugares afectados por la inundación como en Rivadavia Banda Sur, La Unión y algunas zonas de Santa Victoria Este. "Sin embargo, los veedores nos mandaron las fotos, ya tenemos los resultados y se llevaron a cabo con normalidad", sostuvo.

"Esperemos que hasta el 12 de abril ya la situación del agua se calme o se nos vaya normalizando para que a su vez también se facilite el traslado de la gente hasta la localidad de Tartagal (donde se hará la elección de vocales). Pero bueno, todas esas son cuestiones que hay que verlas y hay que otorgarles un tratamiento especial en cuanto a lo organizativo para ver que puedan salir con tiempo de estos lugares más alejados", dijo Sánchez.